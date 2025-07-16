Kompleks mieszkalny

Rezydencje w stylu klasowym w samym sercu zabytkowego Tbilisi - Avlabari. Jest to intymny kompleks pięciu bloków, gdzie autentyczność starego miasta spotyka pięć gwiazdek usługi. Architektura jest delikatnie zintegrowana ze środowiskiem historycznym, a wewnątrz znajdziesz nowoczesne standardy komfortu dla życia, wypoczynku i stabilnych inwestycji. W tym miejscu historia staje się częścią codziennej rutyny: brukowe ulice, panoramy starego Tbilisi, a jednocześnie cichy wewnętrzny świat z prywatnych dziedzińców, zielone ogrody, lobby na poziomie hotelowym i bogata infrastruktura. Tutaj tradycja i innowacje nie konkurują, ale wzmacniają się wzajemnie: materiały naturalne, nowoczesne rozwiązania planowania, przemyślaną logistykę przestrzenną i serwis 24 / 7.

To nie jest tylko nieruchomość, ale pewna siebie strategia inwestycyjna w rosnącym centrum przyciągania. Ograniczona pula jednostek, wysoki popyt na wysokiej jakości mieszkania w zabytkowym centrum, a profesjonalne zarządzanie przekształcić własność w wygodne, przejrzyste i opłacalne aktywa. Tutaj kupujesz nie tylko metry kwadratowe - inwestujesz w styl życia, który zawsze będzie w potrzebie.

Układy rezydencji

Studio - powierzchnia od 37 m ², cena od 81500 dolarów, pod klucz + 900 dolarów / m ².

1-pokojowe mieszkanie - powierzchnia od 44,9 m ², cena od 98,800 dolarów, pod klucz + 900 dolarów / m ².

Rezydencja 2-pokojowe - powierzchnia od 92,6 m ², cena od 194,500 dolarów, pod klucz + 900 dolarów / m ².

3-pokojowe mieszkanie - powierzchnia od 97 m ², cena od 232,800 dolarów, klucz zwrotny + 900 dolarów / m ².

W sumie 223 premium rezydencje - rzadka oferta w miejscu tego kalibru. Każdy szczegół jest skalibrowany: od kodu architektonicznego zatwierdzonego przez radę miasta do jakości wykończeń i komfortu akustycznego. Atmosfera Avlabari, ze swoim wielokulturowym dziedzictwem i charakterystyczną energią, nadaje projektowi szczególną wartość: żyjesz "w cieniu" historycznych ulic - z dala od szczytu jeszcze kilka minut od wszystkich zabytków miasta, najlepszych restauracji i miejsc kulturalnych.

Infrastruktura i udogodnienia

Restauracja

Pool & SPA

Siłownia

Usługi Valet

Lobby & Pranie

Obszary rekreacyjne dla dzieci

Spółka zarządzająca nieruchomościami

Lokale handlowe

Monitorowanie i bezpieczeństwo

Business Lounge & Biblioteka

24 / 7 recepcji i Concierge serwisu

Zielony ogród i obszary rekreacyjne

Obsługa pokoju i techniki Konserwacja

Historyczny Avlabari jest sercem autentycznego Tbilisi, gdzie każdego ranka rozpoczyna się widok na kopuły Sameba i spaceruje wzdłuż brukowanych ulic starego miasta. Stąd jest zaledwie 5 minut do Placu Europy i Placu Wolności - głównych centrów miasta z muzeami, galeriami i wydarzeniami kulturalnymi. W odległości krótkiego spaceru znajduje się majestatyczna katedra Sameba, symbol nowoczesnego Tbilisi oraz futurystyczny Most Pokoju prowadzący do brzegu rzeki i Rike Park. Stacja metra Avlabari jest dosłownie w pobliżu, zapewniając szybkie, wygodne podróże po mieście, podczas gdy międzynarodowe lotnisko Tbilisi jest tylko 15 minut samochodem - szczególnie cenne dla osób często podróżujących i gości biznesowych.

Lokalizacja oferuje rzadką kombinację: spokój intymnych zabytków i natychmiastowy dostęp do wszystkich miejsc do podpisu. W ciągu krótkiego spaceru znajdują się Abanotubani kąpiele siarkowe, Narikala, Metekhi, przytulne bary wina, podpis gruzińskie restauracje, stylowe kawiarnie i zielone parki na odprężenie na świeżym powietrzu. Tutaj żyje prawdziwy duch Tbilisi - autentyczność, gościnność i tętniąca życiem kulinarna scena - co jest dokładnie powodem, dlaczego nieruchomość w Avlabari jest konsekwentnie po-po zarówno dla życia i wynajem rocznika.