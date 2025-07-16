  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Tbilisi
  4. Kompleks mieszkalny

Kompleks mieszkalny

Tbilisi, Gruzja
od
$81,500
BTC
0.9694263
ETH
50.8117758
USDT
80 577.7872252
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
13
Zostawić wniosek
ID: 27479
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 22.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi
  • Metro
    300 Aragveli (~ 700 m)
  • Metro
    Avlabari (~ 600 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Rezydencje w stylu klasowym w samym sercu zabytkowego Tbilisi - Avlabari. Jest to intymny kompleks pięciu bloków, gdzie autentyczność starego miasta spotyka pięć gwiazdek usługi. Architektura jest delikatnie zintegrowana ze środowiskiem historycznym, a wewnątrz znajdziesz nowoczesne standardy komfortu dla życia, wypoczynku i stabilnych inwestycji. W tym miejscu historia staje się częścią codziennej rutyny: brukowe ulice, panoramy starego Tbilisi, a jednocześnie cichy wewnętrzny świat z prywatnych dziedzińców, zielone ogrody, lobby na poziomie hotelowym i bogata infrastruktura. Tutaj tradycja i innowacje nie konkurują, ale wzmacniają się wzajemnie: materiały naturalne, nowoczesne rozwiązania planowania, przemyślaną logistykę przestrzenną i serwis 24 / 7.

To nie jest tylko nieruchomość, ale pewna siebie strategia inwestycyjna w rosnącym centrum przyciągania. Ograniczona pula jednostek, wysoki popyt na wysokiej jakości mieszkania w zabytkowym centrum, a profesjonalne zarządzanie przekształcić własność w wygodne, przejrzyste i opłacalne aktywa. Tutaj kupujesz nie tylko metry kwadratowe - inwestujesz w styl życia, który zawsze będzie w potrzebie.

Układy rezydencji

  • Studio - powierzchnia od 37 m ², cena od 81500 dolarów, pod klucz + 900 dolarów / m ².

  • 1-pokojowe mieszkanie - powierzchnia od 44,9 m ², cena od 98,800 dolarów, pod klucz + 900 dolarów / m ².

  • Rezydencja 2-pokojowe - powierzchnia od 92,6 m ², cena od 194,500 dolarów, pod klucz + 900 dolarów / m ².

  • 3-pokojowe mieszkanie - powierzchnia od 97 m ², cena od 232,800 dolarów, klucz zwrotny + 900 dolarów / m ².

W sumie 223 premium rezydencje - rzadka oferta w miejscu tego kalibru. Każdy szczegół jest skalibrowany: od kodu architektonicznego zatwierdzonego przez radę miasta do jakości wykończeń i komfortu akustycznego. Atmosfera Avlabari, ze swoim wielokulturowym dziedzictwem i charakterystyczną energią, nadaje projektowi szczególną wartość: żyjesz "w cieniu" historycznych ulic - z dala od szczytu jeszcze kilka minut od wszystkich zabytków miasta, najlepszych restauracji i miejsc kulturalnych.

Infrastruktura i udogodnienia

  • Restauracja

  • Pool & SPA

  • Siłownia

  • Usługi Valet

  • Lobby & Pranie

  • Obszary rekreacyjne dla dzieci

  • Spółka zarządzająca nieruchomościami

  • Lokale handlowe

  • Monitorowanie i bezpieczeństwo

  • Business Lounge & Biblioteka

  • 24 / 7 recepcji i Concierge serwisu

  • Zielony ogród i obszary rekreacyjne

  • Obsługa pokoju i techniki Konserwacja

Historyczny Avlabari jest sercem autentycznego Tbilisi, gdzie każdego ranka rozpoczyna się widok na kopuły Sameba i spaceruje wzdłuż brukowanych ulic starego miasta. Stąd jest zaledwie 5 minut do Placu Europy i Placu Wolności - głównych centrów miasta z muzeami, galeriami i wydarzeniami kulturalnymi. W odległości krótkiego spaceru znajduje się majestatyczna katedra Sameba, symbol nowoczesnego Tbilisi oraz futurystyczny Most Pokoju prowadzący do brzegu rzeki i Rike Park. Stacja metra Avlabari jest dosłownie w pobliżu, zapewniając szybkie, wygodne podróże po mieście, podczas gdy międzynarodowe lotnisko Tbilisi jest tylko 15 minut samochodem - szczególnie cenne dla osób często podróżujących i gości biznesowych.

Lokalizacja oferuje rzadką kombinację: spokój intymnych zabytków i natychmiastowy dostęp do wszystkich miejsc do podpisu. W ciągu krótkiego spaceru znajdują się Abanotubani kąpiele siarkowe, Narikala, Metekhi, przytulne bary wina, podpis gruzińskie restauracje, stylowe kawiarnie i zielone parki na odprężenie na świeżym powietrzu. Tutaj żyje prawdziwy duch Tbilisi - autentyczność, gościnność i tętniąca życiem kulinarna scena - co jest dokładnie powodem, dlaczego nieruchomość w Avlabari jest konsekwentnie po-po zarówno dla życia i wynajem rocznika.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 44.9
Cena za m², USD 2,200
Cena mieszkania, USD 98,800
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 92.6
Cena za m², USD 2,100
Cena mieszkania, USD 194,500
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 97.0
Cena za m², USD 2,400
Cena mieszkania, USD 232,798
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 37.0
Cena za m², USD 2,203
Cena mieszkania, USD 81,500

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna

Wiadomości dla programistów

16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
Wszystkie wiadomości
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Aleksandre Ioseliani St, 63
Tbilisi, Gruzja
od
$75,000
Apartamentowiec Domus Paliashvili
Kutaisi, Gruzja
od
$3,300
Apartamentowiec Ezo
Vedzatkheva, Gruzja
od
$1,600
Apartamentowiec Lisi Perspective
Tbilisi, Gruzja
od
$285,000
Zespół mieszkaniowy Georgian Wings
Batumi, Gruzja
od
$30,000
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny
Tbilisi, Gruzja
od
$81,500
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Lisi Perspective
Apartamentowiec Lisi Perspective
Apartamentowiec Lisi Perspective
Apartamentowiec Lisi Perspective
Apartamentowiec Lisi Perspective
Apartamentowiec Lisi Perspective
Tbilisi, Gruzja
od
$285,000
Liczba kondygnacji 3
Lisi Perspektywa to nowy kompleks mieszkalny położony na obrzeżach Tbilisi. Projekt oferuje szeroką gamę nowych willi z fantastycznym widokiem na Tbilisi. Wszystkie wille w Lisi Perspektywy obejmują tarasy, dzięki czemu można podziwiać fantastyczne widoki z domu dzień i noc.Projekt znajduje …
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Green Cape Botanico
Zespół mieszkaniowy Green Cape Botanico
Zespół mieszkaniowy Green Cape Botanico
Zespół mieszkaniowy Green Cape Botanico
Zespół mieszkaniowy Green Cape Botanico
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Green Cape Botanico
Zespół mieszkaniowy Green Cape Botanico
Batumi, Gruzja
od
$138,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
O projekciePołożony w wiecznie zielonym subtropikalnym otoczeniu, Green Cape Botanico to wyjątkowy projekt, 2 minuty spacerem od Ogrodu Botanicznego, naprzeciwko kamienistej plaży Morza Czarnego. Projekt budowy został ukończony w 2023 roku. Kompleks obejmuje dwa 7-piętrowe budynki mieszkalne…
Deweloper
Silk Development
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Batumi, Gruzja
od
$71,084
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 31–58 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Wyndham Laguna to luksusowy kompleks hotelowy 5 * z usługami all-inclusive z Wyndham. Infrastruktura kompleksu wynosi 15 000 m2 i składa się z basenów, restauracji, centrów fitness i spa, klinik fizjoterapii, placów zabaw, parków, lotniska dla śmigłowców i wielu innych. Profesjonalna firma z…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.8 – 58.2
479,091 – 622,391
Mieszkanie
31.2
317,772
Kawalerka
32.2 – 51.1
327,957 – 536,857
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Gruzja
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
12.05.2025
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
24.11.2021
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
25.10.2021
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
Wyświetlić wszystkie publikacje