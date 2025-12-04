  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Nowe domy

Nowe domy w Gruzja

Batumi
1
Adżara
14
Khelvachauri Municipality
5
Kobuleti Municipality
1
Willa VistaMarevillas
Willa VistaMarevillas
Willa VistaMarevillas
Willa VistaMarevillas
Willa VistaMarevillas
Willa VistaMarevillas
Batumi, Gruzja
od
$294,000
Rok realizacji 2024
1 obiekt nieruchomości 1
Wille i apartamenty premium Złożony w ekologicznie czystym środowisku w gonio 800 metrów do najczystszej plaży na wybrzeżu 550 metrów do najbliższego przystanku autobusowego 10 km do największego centrum handlowego Batumi 8 km do międzynarodowego lotniska Batumi 6,6 km d…
Deweloper
universal23
Wieś domków ZhK IPG Villas Lot P031OE
Wieś domków ZhK IPG Villas Lot P031OE
Wieś domków ZhK IPG Villas Lot P031OE
Wieś domków ZhK IPG Villas Lot P031OE
Wieś domków ZhK IPG Villas Lot P031OE
Wieś domków ZhK IPG Villas Lot P031OE
Ortabatumi, Gruzja
od
$199,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Batumi Belvedere Villas znajduje się na działce 1,05 ha w dzielnicy Ortabatumi, 9,5 km na wschód od centrum Batumi, 5 km do plaży. Miejscowość znajduje się między Korilystskali rzeki i górskiego strumienia z krystalicznie czystej wody, która oferuje niezapomniany widok na górzysty teren.Korz…
Agencja
Gulfstream
Kamienica Polo Villas Avenue
Kamienica Polo Villas Avenue
Kamienica Polo Villas Avenue
Kamienica Polo Villas Avenue
Kamienica Polo Villas Avenue
Kamienica Polo Villas Avenue
Batumi, Gruzja
od
$290,000
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dwupoziomowy dom szeregowy w Batumi w kompleksie Polo Avenue o powierzchni 167 m². Na parterze: przestronny salon, kuchnia, łazienka i pomieszczenie gospodarcze. Na piętrze: 3 sypialnie, 2 łazienki i pomieszczenie gospodarcze. Dom posiada ogród z tyłu z posadzonymi palmami o…
Deweloper
Polo Villas Batumi
Karon PhuketKaron Phuket
Wieś domków Diamond Star Group
Wieś domków Diamond Star Group
Wieś domków Diamond Star Group
Wieś domków Diamond Star Group
Wieś domków Diamond Star Group
Wieś domków Diamond Star Group
Charnali, Gruzja
od
$159,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Akhalsopeli najbliższe przedmieście Batumi, 7 minut jazdy do miasta Dom jest zbudowany z ulgą 3-minutowy przejazd najczystszą plażą w Ajarii Unikalny mikroklimat dzięki eukaliptusowi i drzewom cytrusowym poza oknem Zamknięty terytorium w ramach nadzoru wideo, z dostępem do kamer online dla w…
Agencja
Gulfstream
Wieś domków Sunny Village
Wieś domków Sunny Village
Wieś domków Sunny Village
Wieś domków Sunny Village
Wieś domków Sunny Village
Wieś domków Sunny Village
Batumi, Gruzja
od
$144,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 144 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Sprzedam dom w najlepszej podmiejskiej wiosce BatumiProjekt kamienicy Sunny Village znajduje się 10 minut od centrum Batumi w cichej zielonej okolicy. Obszar z ogrodu tangerine i eukaliptus. To spokojna okolica.Kompleks przeznaczony jest do stałego zamieszkania rodzinnego.Projekt oferuje par…
Agencja
Georgia Private Investment
Kamienica Home
Kamienica Home
Kamienica Home
Kamienica Home
Kamienica Home
Kamienica Home
Batumi, Gruzja
od
$218,583
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 147 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Zespół kamienic z panoramicznym widokiem na morze i góry ?Gonio Nieruchomość zostanie oddana w IV kwartale 2024? Infrastruktura zewnętrzna: ?Zielona strefa ?Twierdza Gonio-Apsaros ?Supermarket Infrastruktura wewnętrzna: ?️Parking ?‍?bezpieczeństwo i monitoring wideo ?plac zabaw dla dzi…
Agencja
Property of Georgia
Wieś domków ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Wieś domków ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Wieś domków ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Wieś domków ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Wieś domków ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Wieś domków ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Salibauri, Gruzja
od
$259,875
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Projekt RAVILLAS to unikatowy kompleks domów szeregowych klasy premium i luksusowej. Kompleks położony jest w malowniczym zakątku Salibauri, na zboczu góry, z zapierającym dech w piersiach widokiem na Morze Czarne i góry. Zalety kompleksu: -własna studnia artezyjska -inteligentny dom -5 lat…
Agencja
Gulfstream
Wieś domków Belvedere Batumi Villas
Wieś domków Belvedere Batumi Villas
Wieś domków Belvedere Batumi Villas
Wieś domków Belvedere Batumi Villas
Wieś domków Belvedere Batumi Villas
Wieś domków Belvedere Batumi Villas
Wieś domków Belvedere Batumi Villas
Ortabatumi, Gruzja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
1 obiekt nieruchomości 1
Wille Belvedere Batumi znajdują się na działce o powierzchni 1,05 ha w mikrodystrykcie Ortabatumi, 9,5 km na wschód od centrum Batumi. Działka znajduje się między rzeką Korolistskali a górskim strumieniem z krystalicznie czystą wodą, oferując niezapomniany widok na górzysty teren Rozmiar ar…
Agencja
Property of Georgia
Wieś domków Seashell Cottage
Wieś domków Seashell Cottage
Wieś domków Seashell Cottage
Wieś domków Seashell Cottage
Wieś domków Seashell Cottage
Wieś domków Seashell Cottage
Sarpi, Gruzja
od
$105,300
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Kompleks SeaShell znajduje się na wyżynach, a każda willa oferuje panoramiczne widoki na morze. Rozpocznij dzień od spojrzenia na spokojną powierzchnię wody lub fale dynamiczne, ciesz się komunią z rodziną i przyjaciółmi podczas kolacji na tarasie lub w salonie z pięknym widokiem lub zrelaks…
Deweloper
Seashell
Kamienica HOME
Kamienica HOME
Kamienica HOME
Kamienica HOME
Kamienica HOME
Batumi, Gruzja
od
$230,319
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 147 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Wyjątkowy kompleks mieszkaniowy HOME w Gonio, malowniczym i ekologicznie czystym przedmieściu Batumi! Zdobądź do 2000 USD miesięcznie pasywnego dochodu w 2024 r. z wynajmu długoterminowego! Oprocentowanie kredytu hipotecznego od 8%, rata 0% od dewelopera do 36 miesięcy. Termin dostawy – C…
Deweloper
One Development
Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Tsikhisdziri, Gruzja
od
$41,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 37
A new premium multifunctional residential complex located at the foot of the ancient fortress of Petra, just a few steps from the Black Sea coast and the picturesque banana grove of Tsikhisdziri, with a private beach. Monthly payment $ 848 for 60 months instalment plan. The project is …
Agencja
Satellite Estate
Wieś domków Polo Villas Signature
Wieś domków Polo Villas Signature
Wieś domków Polo Villas Signature
Wieś domków Polo Villas Signature
Wieś domków Polo Villas Signature
Wieś domków Polo Villas Signature
Batumi, Gruzja
od
$242,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 148–197 m²
11 obiekty nieruchomości 11
Dwupiętrowe domy szeregowe na sprzedaż w kompleksie Polo Signature w Batumi, o powierzchni od 147 do 189 m². Na parterze znajduje się przestronny salon, kuchnia i łazienka. Na piętrze znajdują się 4 sypialnie i 2 łazienki. Każdy dom posiada ogród z tyłu oraz 2 miejsca parkingowe przed dom…
Deweloper
Polo Villas Batumi
Wieś domków Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Wieś domków Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Wieś domków Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Wieś domków Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Wieś domków Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Wieś domków Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Batumi, Gruzja
od
$129,800
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Sprzedaż domów w Batumi - Sunny Cottage.Trzypokojowe wille na terenie lotniska.Dostępny w zielonej ramce lub "pod klucz" z wysokiej jakości wykończeniem.Komfortowy dziedziniec, basen.Monolityczne ramy konstrukcyjne technologii.Parkowanie na ziemi.Przestronne, przytulne wille z przemyślanym u…
Agencja
Gulfstream
Wieś domków Sunny Cottage
Wieś domków Sunny Cottage
Wieś domków Sunny Cottage
Wieś domków Sunny Cottage
Wieś domków Sunny Cottage
Wieś domków Sunny Cottage
Batumi, Gruzja
od
$50,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Letni kompleks mieszkalny to nowoczesna przestrzeń stworzona dla komfortowego życia, pracy i rekreacji. Kompleks znajduje się w odległości spaceru od morza i jest otoczony przez wiecznie zieloną naturę. Nowoczesna architektura, przemyślane układy i rozwinięta infrastruktura sprawiają, że jes…
Agencja
Gulfstream
