Apart hotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi

Pierwsza wieża w Ambasadori Wyspa Batumi
Pierwsza Wieża jest flagową rezydencją projektu Ambassadori Island Batumi, pierwszej sztucznej wyspy na Morzu Czarnym. Jest to unikalny projekt światowej klasy, tworząc nowe centrum życia, rekreacji i inwestycji w Batumi.
216-meter- wysoka wieża będzie architektoniczną dominującą na wyspie i zostanie zamówiona w lutym 2029 roku. Wszystkie apartamenty mają zagwarantowane widoki na morze, a mieszkańcy otrzymują usługę 5-gwiazdkowego hotelu Ambassadori Group, który od ponad 20 lat obsługuje hotele premium.
Dlaczego pierwsza wieża
pierwszą linię Morza Czarnego;
gwarantowany panoramiczny widok na morze;
premium architektura i nowoczesne rozwiązania inżynieryjne;
profesjonalna spółka zarządzająca z możliwością uzyskania pasywnego dochodu z wynajmu;
Wysoka atrakcyjność inwestycyjna na wczesnym etapie rozwoju dużego projektu.
Infrastruktura tylko dla rezydentów
Właściciele mieszkań mają dostęp do prywatnych pomieszczeń i usług:
Panoramiczny basen na dachu;
restauracja i bar z widokiem na morze;
nowoczesne centrum fitness;
obszar jogi;
Concierge service 24 / 7;
przestronne lobby projektowe o powierzchni 600 m2;
Prywatne korty padel, sportowe i dla dzieci.
Batumi - miasto nowej generacji
84-hektarowa wyspa jest tworzona na podstawie koncepcji "miasta w mieście", gdzie prawie połowa terytorium jest przeznaczona na parki, nabrzeża i przestrzenie publiczne.
Projekt będzie obejmował:
największą marinę jachtową w regionie;
Central Park o powierzchni 9 hektarów;
jedyna plaża z białym piaskiem w Gruzji;
centrum handlowe o powierzchni 120 000 m2;
World class Event Hall;
Międzynarodowa szkoła i przedszkola;
Restauracje, kawiarnie, centrum biznesowe klasy "A", SPA i kompleks wellness.
Uznane światowi liderzy branży - Arup Group, ShoP Architects i Yüksel Proje - pracują nad projektem, który potwierdza wysoki poziom architektury, inżynierii i urbanistyki.
Pierwsza Wieża jest okazją do zakupu nieruchomości na samym początku rozwoju nowej dzielnicy premium Batumi, łącząc komfort życia na pierwszej linii brzegowej, obsługa pięciogwiazdkowego hotelu i wysoki potencjał wzrostu wartości aktywów.