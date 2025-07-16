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Apart hotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi

Batumi, Gruzja
od
$110,000
VAT
BTC
1.3084281
ETH
68.5803109
USDT
108 755.2956414
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
6
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ID: 38102
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi
  • Adres
    Odysseas Dimitriadis Street, 10 Belux

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский

Pierwsza wieża w Ambasadori Wyspa Batumi

Pierwsza Wieża jest flagową rezydencją projektu Ambassadori Island Batumi, pierwszej sztucznej wyspy na Morzu Czarnym. Jest to unikalny projekt światowej klasy, tworząc nowe centrum życia, rekreacji i inwestycji w Batumi.

216-meter- wysoka wieża będzie architektoniczną dominującą na wyspie i zostanie zamówiona w lutym 2029 roku. Wszystkie apartamenty mają zagwarantowane widoki na morze, a mieszkańcy otrzymują usługę 5-gwiazdkowego hotelu Ambassadori Group, który od ponad 20 lat obsługuje hotele premium.

Dlaczego pierwsza wieża

  • pierwszą linię Morza Czarnego;

  • gwarantowany panoramiczny widok na morze;

  • premium architektura i nowoczesne rozwiązania inżynieryjne;

  • profesjonalna spółka zarządzająca z możliwością uzyskania pasywnego dochodu z wynajmu;

  • Wysoka atrakcyjność inwestycyjna na wczesnym etapie rozwoju dużego projektu.

Infrastruktura tylko dla rezydentów

Właściciele mieszkań mają dostęp do prywatnych pomieszczeń i usług:

  • Panoramiczny basen na dachu;

  • restauracja i bar z widokiem na morze;

  • nowoczesne centrum fitness;

  • obszar jogi;

  • Concierge service 24 / 7;

  • przestronne lobby projektowe o powierzchni 600 m2;

  • Prywatne korty padel, sportowe i dla dzieci.

Batumi - miasto nowej generacji

84-hektarowa wyspa jest tworzona na podstawie koncepcji "miasta w mieście", gdzie prawie połowa terytorium jest przeznaczona na parki, nabrzeża i przestrzenie publiczne.

Projekt będzie obejmował:

  • największą marinę jachtową w regionie;

  • Central Park o powierzchni 9 hektarów;

  • jedyna plaża z białym piaskiem w Gruzji;

  • centrum handlowe o powierzchni 120 000 m2;

  • World class Event Hall;

  • Międzynarodowa szkoła i przedszkola;

  • Restauracje, kawiarnie, centrum biznesowe klasy "A", SPA i kompleks wellness.

Uznane światowi liderzy branży - Arup Group, ShoP Architects i Yüksel Proje - pracują nad projektem, który potwierdza wysoki poziom architektury, inżynierii i urbanistyki.

Pierwsza Wieża jest okazją do zakupu nieruchomości na samym początku rozwoju nowej dzielnicy premium Batumi, łącząc komfort życia na pierwszej linii brzegowej, obsługa pięciogwiazdkowego hotelu i wysoki potencjał wzrostu wartości aktywów.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    58
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 37.1 – 72.6
Cena za m², USD 2,994 – 4,528
Cena mieszkania, USD 127,198 – 286,710

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Wideo recenzja apart - hotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi

5 августа 2026 г.
5 августа 2026 г.

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Apart hotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Batumi, Gruzja
od
$110,000
VAT
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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