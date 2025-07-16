Apart hotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi

Pierwsza wieża w Ambasadori Wyspa Batumi

Pierwsza Wieża jest flagową rezydencją projektu Ambassadori Island Batumi, pierwszej sztucznej wyspy na Morzu Czarnym. Jest to unikalny projekt światowej klasy, tworząc nowe centrum życia, rekreacji i inwestycji w Batumi.

216-meter- wysoka wieża będzie architektoniczną dominującą na wyspie i zostanie zamówiona w lutym 2029 roku. Wszystkie apartamenty mają zagwarantowane widoki na morze, a mieszkańcy otrzymują usługę 5-gwiazdkowego hotelu Ambassadori Group, który od ponad 20 lat obsługuje hotele premium.

Dlaczego pierwsza wieża

pierwszą linię Morza Czarnego;

gwarantowany panoramiczny widok na morze;

premium architektura i nowoczesne rozwiązania inżynieryjne;

profesjonalna spółka zarządzająca z możliwością uzyskania pasywnego dochodu z wynajmu;

Wysoka atrakcyjność inwestycyjna na wczesnym etapie rozwoju dużego projektu.

Infrastruktura tylko dla rezydentów

Właściciele mieszkań mają dostęp do prywatnych pomieszczeń i usług:

Panoramiczny basen na dachu;

restauracja i bar z widokiem na morze;

nowoczesne centrum fitness;

obszar jogi;

Concierge service 24 / 7;

przestronne lobby projektowe o powierzchni 600 m2;

Prywatne korty padel, sportowe i dla dzieci.

Batumi - miasto nowej generacji

84-hektarowa wyspa jest tworzona na podstawie koncepcji "miasta w mieście", gdzie prawie połowa terytorium jest przeznaczona na parki, nabrzeża i przestrzenie publiczne.

Projekt będzie obejmował:

największą marinę jachtową w regionie;

Central Park o powierzchni 9 hektarów;

jedyna plaża z białym piaskiem w Gruzji;

centrum handlowe o powierzchni 120 000 m2;

World class Event Hall;

Międzynarodowa szkoła i przedszkola;

Restauracje, kawiarnie, centrum biznesowe klasy "A", SPA i kompleks wellness.

Uznane światowi liderzy branży - Arup Group, ShoP Architects i Yüksel Proje - pracują nad projektem, który potwierdza wysoki poziom architektury, inżynierii i urbanistyki.

Pierwsza Wieża jest okazją do zakupu nieruchomości na samym początku rozwoju nowej dzielnicy premium Batumi, łącząc komfort życia na pierwszej linii brzegowej, obsługa pięciogwiazdkowego hotelu i wysoki potencjał wzrostu wartości aktywów.