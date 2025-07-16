Apart hotel Renaissance by Alliance

Renaissance by Alliance es el nuevo e innovador proyecto deportivo y de bienestar de Alliance Group en la región, ubicado en el balneario climático de Adjara, Kobuleti, en la primera línea de costa, a 30 metros del mar.



El complejo combina las torres A, B y C con un podio común y el centro deportivo y de bienestar independiente de 14 pisos de una marca internacional, con un espacio único para 25 tipos de procedimientos terapéuticos. Con esto, Renaissance by Alliance combina tres direcciones funcionales principales: deporte, bienestar e inversión.



Valor total de la inversión $220 000 000

Unikalną częścią wielofunkcyjnego projektu Renaissance by Alliance jest 14-piętrowe centrum sportowo-wellness międzynarodowej marki, gdzie mieszkańcy lub goście będą mieli okazję stworzyć zdrowy, nowoczesny styl życia.

Dzięki połączeniu unikalnej wysokości Kobuleti, jego klimatyczno-balneologicznych właściwości, różnorodnych krajobrazów naturalnych oraz infrastruktury sportowej i wellness projektu Renaissance by Alliance, tworzymy awangardową, innowacyjną koncepcję wellness dla regionu.