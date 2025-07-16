  1. Realting.com
Apart hotel Renaissance by Alliance

Kobuleti, Gruzja
od
$66,623
5.12.2024
$66,623
28.11.2024
$73,216
22.11.2024
$54,315
25.10.2024
$69,445
24.10.2024
$1,650
;
9
Zostawić wniosek
ID: 22395
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Okolica
    Kobuleti Municipality
  • Miasteczko
    Kobuleti

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    28

O kompleksie

Renaissance by Alliance es el nuevo e innovador proyecto deportivo y de bienestar de Alliance Group en la región, ubicado en el balneario climático de Adjara, Kobuleti, en la primera línea de costa, a 30 metros del mar.

El complejo combina las torres A, B y C con un podio común y el centro deportivo y de bienestar independiente de 14 pisos de una marca internacional, con un espacio único para 25 tipos de procedimientos terapéuticos. Con esto, Renaissance by Alliance combina tres direcciones funcionales principales: deporte, bienestar e inversión.

Valor total de la inversión $220 000 000

Unikalną częścią wielofunkcyjnego projektu Renaissance by Alliance jest 14-piętrowe centrum sportowo-wellness międzynarodowej marki, gdzie mieszkańcy lub goście będą mieli okazję stworzyć zdrowy, nowoczesny styl życia.

Dzięki połączeniu unikalnej wysokości Kobuleti, jego klimatyczno-balneologicznych właściwości, różnorodnych krajobrazów naturalnych oraz infrastruktury sportowej i wellness projektu Renaissance by Alliance, tworzymy awangardową, innowacyjną koncepcję wellness dla regionu.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 33.9 – 64.8
Cena za m², USD 1,780 – 2,440
Cena mieszkania, USD 78,648 – 121,083
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 74.5 – 106.1
Cena za m², USD 1,770 – 3,400
Cena mieszkania, USD 186,912 – 254,320
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 33.4 – 35.7
Cena za m², USD 2,500
Cena mieszkania, USD 83,375 – 89,125

Lokalizacja na mapie

Kobuleti, Gruzja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
