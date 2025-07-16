  1. Realting.com
Batumi, Gruzja
od
$52,500
BTC
0.6244770
ETH
32.7315120
USDT
51 905.9365561
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
11
ID: 27442
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    16

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Wielofunkcyjny kompleks mieszkalny położony na pierwszej linii brzegowej, otoczony inspirującymi krajobrazami górskimi z jednej strony i niekończącym się morzem z drugiej. Architektura projektu wyróżnia się wyrafinowanym wzornictwem, uzupełnionym uroczym ogrodem oliwnym. Ostrożnie dobrane kolory zewnętrzne i kształty wtapiają się płynnie w lokalny krajobraz, zwiększając atmosferę pokoju i komfortu. Wśród wdzięcznych drzew oliwnych tworzy się przestrzeń, która jest idealna do relaksu i przywrócenia wewnętrznej harmonii.

Szczególną uwagę zwrócono na układ i dystrybucję mieszkań, aby zapewnić mieszkańcom maksymalny dostęp do zapierających dech w piersiach widoków na morze i góry. Nowoczesna architektura budynku charakteryzuje się czystą liniową formą i innowacyjnym układem fasady. Materiały zewnętrzne i efekty wizualne są harmonijnie zintegrowane z otaczającą naturą, podczas gdy tarasy i bujna zieleń na dachach tworzą przyjazną i przytulną atmosferę.

Układ mieszkalny

  • Studio - powierzchnia od 29,7 m ², cena od 52,500 dolarów
  • 1sypialnia - powierzchnia od 50.99 m ², cena od 11,000 dolarów
  • 2- sypialnia - powierzchnia od 89,57 m ², cena od 175,000 dolarów
  • Penthouse - powierzchnia od 73,1 m ², cena na życzenie

* Turnkey remont dostępny na + 800 dolarów / m ²

Projekt obejmuje najnowocześniejsze rozwiązania inżynieryjne zapewniające maksymalny komfort i efektywność energetyczną. System VRF Daikin zmniejsza zużycie energii nawet o 40% dzięki precyzyjnej kontroli temperatury w każdym pomieszczeniu. Kąpiele wyposażone są w innowacyjne systemy Geberit, które nie wymagają dodatkowych rur wentylacyjnych. Projekt jest zgodny z amerykańskimi normami bezpieczeństwa pożarowego NFPA, zapewniając najwyższy poziom ochrony. Fasady wykończone są szkłem o niskiej emisji Schüco, które zwiększa oszczędności energii nawet o 15%, zapewniając jednocześnie doskonałą izolację i nowoczesny, stylowy wygląd.

Infrastruktura i udogodnienia

  • Przestrzeń współdziałania
  • Restauracje i bary
  • Parking podziemny
  • Centrum fitness & Sauna
  • Usługi zarządzania nieruchomościami
  • Obszary handlowe
  • Basen i basen Infinity
  • Bezpieczeństwo i monitorowanie
  • 24 / 7 Recepcja i Concierge serwisu
  • Czyszczenie i konserwacja

Kompleks znajduje się w malowniczym miejscu na pierwszej linii Morza Czarnego, w rejonie Gonio / Kvariati. Oferuje doskonałą równowagę odosobnienia i dostępności: zaledwie 30 metrów od szerokiej żwirowej plaży, 15 km od centrum Batumi, a tylko 10- 15 minut samochodem od Batumi International Airport. Z apartamentów, mieszkańcy korzystają zapierające dech w piersiach panoramiczne widoki na morze i góry, znacznie zwiększając wartość nieruchomości. Obszar słynie z czystości ekologicznej, krystalicznie czystej wody morskiej i świeżego powietrza. W pobliżu znajdują się prestiżowe nieruchomości, takie jak Wyndham Residence i Radisson Blu, jak również zabytki kultowe, w tym twierdza Gonio- Apsaros i Andrew First - zwany wodospadem.

Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 51.0 – 89.6
Cena za m², USD 1,954 – 2,177
Cena mieszkania, USD 111,000 – 175,000
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 29.7
Cena za m², USD 1,768
Cena mieszkania, USD 52,500

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna

Wiadomości dla programistów

16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
Wszystkie wiadomości
Państwo przegląda
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
