Wielofunkcyjny kompleks mieszkalny położony na pierwszej linii brzegowej, otoczony inspirującymi krajobrazami górskimi z jednej strony i niekończącym się morzem z drugiej. Architektura projektu wyróżnia się wyrafinowanym wzornictwem, uzupełnionym uroczym ogrodem oliwnym. Ostrożnie dobrane kolory zewnętrzne i kształty wtapiają się płynnie w lokalny krajobraz, zwiększając atmosferę pokoju i komfortu. Wśród wdzięcznych drzew oliwnych tworzy się przestrzeń, która jest idealna do relaksu i przywrócenia wewnętrznej harmonii.

Szczególną uwagę zwrócono na układ i dystrybucję mieszkań, aby zapewnić mieszkańcom maksymalny dostęp do zapierających dech w piersiach widoków na morze i góry. Nowoczesna architektura budynku charakteryzuje się czystą liniową formą i innowacyjnym układem fasady. Materiały zewnętrzne i efekty wizualne są harmonijnie zintegrowane z otaczającą naturą, podczas gdy tarasy i bujna zieleń na dachach tworzą przyjazną i przytulną atmosferę.



Układ mieszkalny

Studio - powierzchnia od 29,7 m ², cena od 52,500 dolarów

1sypialnia - powierzchnia od 50.99 m ², cena od 11,000 dolarów

2- sypialnia - powierzchnia od 89,57 m ², cena od 175,000 dolarów

Penthouse - powierzchnia od 73,1 m ², cena na życzenie

* Turnkey remont dostępny na + 800 dolarów / m ²

Projekt obejmuje najnowocześniejsze rozwiązania inżynieryjne zapewniające maksymalny komfort i efektywność energetyczną. System VRF Daikin zmniejsza zużycie energii nawet o 40% dzięki precyzyjnej kontroli temperatury w każdym pomieszczeniu. Kąpiele wyposażone są w innowacyjne systemy Geberit, które nie wymagają dodatkowych rur wentylacyjnych. Projekt jest zgodny z amerykańskimi normami bezpieczeństwa pożarowego NFPA, zapewniając najwyższy poziom ochrony. Fasady wykończone są szkłem o niskiej emisji Schüco, które zwiększa oszczędności energii nawet o 15%, zapewniając jednocześnie doskonałą izolację i nowoczesny, stylowy wygląd.



Infrastruktura i udogodnienia

Przestrzeń współdziałania

Restauracje i bary

Parking podziemny

Centrum fitness & Sauna

Usługi zarządzania nieruchomościami

Obszary handlowe

Basen i basen Infinity

Bezpieczeństwo i monitorowanie

24 / 7 Recepcja i Concierge serwisu

Czyszczenie i konserwacja

Kompleks znajduje się w malowniczym miejscu na pierwszej linii Morza Czarnego, w rejonie Gonio / Kvariati. Oferuje doskonałą równowagę odosobnienia i dostępności: zaledwie 30 metrów od szerokiej żwirowej plaży, 15 km od centrum Batumi, a tylko 10- 15 minut samochodem od Batumi International Airport. Z apartamentów, mieszkańcy korzystają zapierające dech w piersiach panoramiczne widoki na morze i góry, znacznie zwiększając wartość nieruchomości. Obszar słynie z czystości ekologicznej, krystalicznie czystej wody morskiej i świeżego powietrza. W pobliżu znajdują się prestiżowe nieruchomości, takie jak Wyndham Residence i Radisson Blu, jak również zabytki kultowe, w tym twierdza Gonio- Apsaros i Andrew First - zwany wodospadem.