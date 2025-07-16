  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Real Palace Blue

Batumi, Gruzja
od
$43,670
od
$36/m²
10
ID: 32774
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    29

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Inne kompleksy
Apartamentowiec Archi Vashlijvari
Apartamentowiec Archi Vashlijvari
Apartamentowiec Archi Vashlijvari
Tbilisi, Gruzja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 56 m²
1 obiekt nieruchomości 1
The new, modern Archi project is located on Brotseuli Street, in a quiet and green area of Vashlijvari. The 13-storey residential building features a refined exterior and offers panoramic views from its apartments. Archi Vashlijvari includes 208 apartments, a closed parking lot, a generator,…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
56.0
115,000
Zespół mieszkaniowy La Batumi Familia
Zespół mieszkaniowy La Batumi Familia
Zespół mieszkaniowy La Batumi Familia
Zespół mieszkaniowy La Batumi Familia
Zespół mieszkaniowy La Batumi Familia
Zespół mieszkaniowy La Batumi Familia
Zespół mieszkaniowy La Batumi Familia
Batumi, Gruzja
od
$33,480
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 19
Kompleks mieszkaniowy La Batumi Familia zlokalizowany jest w rejonie Nowego Bulwaru, w jednej z młodych i dynamicznie rozwijających się dzielnic. W pobliżu domu znajduje się duży park Lecha i Marii Kaczyńskich, w odległości spaceru centrum handlowe Metro City, kasyna, restauracje, szkoły i p…
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Batumi, Gruzja
od
$35,000
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 34
