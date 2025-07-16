Mieszkanie w nowym budynku Dighomi Residence X2

  1. Realting.com
od
$45,000
4
ID: 20846
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    18

O kompleksie

Informacje o projekcie Dom na Bokhua 10 to nowy projekt wybitnego dewelopera X2 Development, który łączy w sobie nowoczesne, komfortowe apartamenty, teren krajobrazu i dobrą lokalizację w prestiżowej dzielnicy Tbilisi. Lokalizacja nowego kompleksu Kompleks znajduje się w obszarze Digomi przy ulicy 10 Bokhua, około kilometra od brzegu rzeki Kura. W sąsiedztwie dominują budynki mieszkalne o średnim wzroście. Tutaj można znaleźć wszystkie niezbędne infrastruktury, dobrze ustalone połączenia transportowe, jak również kilka terenów zielonych. W pobliżu nie ma szkodliwych przemysłów przemysłowych, a najbliższa hałaśliwa autostrada znajduje się ponad pół kilometra stąd. Które obiekty otaczają kompleks? W pobliżu kompleksu mieszkalnego znajdują się obiekty infrastrukturalne, od których zależy jakość życia każdego mieszkańca miasta: Sklepy, supermarkety łańcuchowe Stadiony, boiska sportowe Florato rynku kwiatów Rynek żywności Digomi Park Digomi Myjnia samochodowa, stacja benzynowa, stacja serwisowa, dealerships Farmaceutyki, kliniki stomatologiczne, O. Gudushauri Medical Centre, LTD LEADEMED Hospital, centralny szpital dziecięcy, Chafidze Accessic Cardiology Centre, Jo Ann Clinic, poliklinika dziecięca Salony piękności, spa, fryzjer Centrum handlowe i rozrywkowe Oddziały bankowe, urzędy pocztowe Centrum fitness, kompleks sportowy Dinamo Academy Restauracje, stołówki, bary, kawiarnie, pizzerie, zakłady fast food, dostawa żywności Szkoły średnie nr 140, nr 147, przedszkola i inne instytucje edukacyjne. Jak się tu dostać? Niektóre z głównych autostrad przejść w pobliżu kompleksu, więc można szybko dostać się do dowolnej części stolicy stąd. Przystanki autobusowe są oddalone o 330 metrów. Wzdłuż ulicy Nodara Bahua znajdują się autobusy nr 3, nr 21, nr 24, nr 26, nr 51. Minimalna przerwa odjazdu autobusów wynosi osiem minut. Dworzec kolejowy Didube, dworzec autobusowy, terminal autobusowy i stacja metra znajdują się w przybliżeniu w tej samej odległości, około czterech kilometrów. Shota Rustaveli International Lotnisko jest 35 minut jazdy samochodem. Jak wygląda powierzchnia? Zgodnie z planami, nowy budynek składa się z dwóch 17 piętrowych budynków, zaprojektowanych w jednym nowoczesnym stylu. Ciekawa architektura kompleksu wyróżnia ją korzystnie w kontekście ogólnego rozwoju miast. Deweloper wykorzystuje zaawansowane technologie, aby zaoferować kupującemu szeroką gamę układów mieszkaniowych i wysoki poziom komfortu, jak również niskie koszty utrzymania mieszkania. Nowy budynek posiada zbrojoną, betonową ramę monolityczną, solidny fundament monolityczny oraz płaski dach wyposażony w wewnętrzne rynny i pokryty miękką, wodoodporną rolką. Zewnętrzne ściany są izolowane przyjaznym środowisku, trwałym izolatorem ciepła. Budynki są wyposażone w: Bezgłośne szybkie windy o zwiększonym komforcie System interkomu Nowoczesna komunikacja inżynieryjna Potrzebny sprzęt technologiczny Istnieją warunki dla swobodnego przepływu obywateli niepełnosprawnych. Przy wejściu do domu zainstalowane są szkliwione drzwi z izolacją. Sale i obszary wspólne wyposażone są w wysokiej jakości wykończenie. Które udogodnienia są na terytorium? Budynki tworzą przytulny dziedziniec z chodnikami dla pieszych i asfaltowymi w pobliżu budynków. Miejsca parkingowe do czasowego parkowania pojazdów gościnnych są dostępne, a dla mieszkańców dostępny jest parking podziemny na dwa poziomy. Nowoczesny plac zabaw dla dzieci w różnym wieku jest dostępny na dziedzińcu, jak również komfortowe obszary rekreacyjne. Oprawy oświetleniowe są instalowane wzdłuż ścieżek. Krajobraz terenu obejmuje elementy projektowania krajobrazu, rośliny ozdobne, drzewa i kwiaty. Jak wyglądają apartamenty? Można kupić mieszkanie w kompleksie mieszkalnym Dom na Bokhua 10 w Tbilisi z 1 lub 2-pokojowe układy od 48 do 74 metrów kwadratowych. Wysokość sufitu wynosi trzy metry. Apartamenty wyposażone są w powiększone okna z tworzywa metalowo-plastikowego oszczędzające energię. Projekt nie obejmuje oszklenia balkonów. Zainteresowani kupujący mogą wybrać między czarnym i białym wykończeniem ramki. Apartamenty można kupić, dokonując płatności lump- sum, z hipoteką z banku partnerskiego lub z planem rata bez odsetek do 4 lat, co wymaga pierwszej raty 10%. Bardziej szczegółowo można zapoznać się z charakterystyką techniczną kompleksu, a także wyjaśnić warunki sprzedaży mieszkań, w biurze dewelopera. Kto jest deweloperem? Firma budowlana, X2 Development, działa od 2014 roku i już udało jej się zrealizować kilka nierozstrzygniętych projektów w Tbilisi. Każdy nowy budynek jest luksusową nieruchomością z wyłącznie oryginalną architekturą i komfortowe apartamenty do życia. Więcej informacji o deweloperze i warunkach sprzedaży mieszkań można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej oraz w biurach firmy.

