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Działki na sprzedaż w Gruzja

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736 obiektów total found
Działka w Kvemo Natanebi, Gruzja
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Działka
Kvemo Natanebi, Gruzja
Powierzchnia 56 866 m²
Kilka pięknych działek na sprzedaż, a nie rolnicze, dla IWS przedstawiamy Państwu na terenie…
$2,56M
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Działka w Kvemo Natanebi, Gruzja
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Działka
Kvemo Natanebi, Gruzja
Powierzchnia 56 866 m²
Dla Państwa uwagi prezentujemy kilka doskonałych działek na sprzedaż w Ozurgeti (strefy dla …
$2,56M
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Działka w , Gruzja
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Działka
, Gruzja
Ziemia na sprzedaż w Kinchkha, Gruzja - Prime Investment Opportunity Near Okatse CanyonNiepo…
$2,40M
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Działka w , Gruzja
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Działka
, Gruzja
$401
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Działka w Chakvi, Gruzja
Działka
Chakvi, Gruzja
$200
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Prywatny sprzedawca
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Działka w Misaktsieli, Gruzja
Działka
Misaktsieli, Gruzja
7212 20
$42,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Działka w Sarpi, Gruzja
Działka
Sarpi, Gruzja
Powierzchnia 2 500 m²
🌊 Plac nadgatunkowy o powierzchni 2500 m2 na wybrzeżu SarpiWyjątkowa dzia ³ ka jest na sprze…
$275,000
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Agencja
FA real estate
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Działka w Tbilisi, Gruzja
Działka
Tbilisi, Gruzja
Powierzchnia 1 000 m²
$130,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Działka w Chaisubani, Gruzja
Działka
Chaisubani, Gruzja
Powierzchnia 6 676 m²
🌿 Jestem lądownikiem we wsi Chaisubani.(Redom with Chakki, dorogé k nationalnomu parku Mtira…
$167,000
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Agencja
FA real estate
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Działka w Bakuriani, Gruzja
Działka
Bakuriani, Gruzja
2501 sq.m. land for sale in Bakuriani, on Tavisupleba str, agricultural, in the settlement, …
$230,000
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Działka w Tbilisi, Gruzja
Działka
Tbilisi, Gruzja
Powierzchnia 1 000 m²
$195,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Działka w Khutsubani, Gruzja
Działka
Khutsubani, Gruzja
Kobuleti, nierolnicza działka w zamkniętym domku wsi.Łączność jest połączona.Własny system k…
$41,310
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Działka w Saguramo, Gruzja
Działka
Saguramo, Gruzja
🌟 Plac premium (2592 m2) w elitarnym przedmieściu Tbilisi - SaguramoCena: 350.000 dolarów (1…
$350,000
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Agencja
SAMO GROUP
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Działka w Tbilisi, Gruzja
Działka
Tbilisi, Gruzja
Powierzchnia 2 401 m²
$360,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Działka w Batumi, Gruzja
Działka
Batumi, Gruzja
Dzia? ka gruntów rolnych z pozwoleniem na budownictwo jest na sprzeda? w Batumi.Nr serii 4422DL
$150,000
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Działka w Ortabatumi, Gruzja
Działka
Ortabatumi, Gruzja
Powierzchnia 2 503 m²
Na sprzedaż duża działka widokowa, 15 kilometrów od centrum kurortu Batumi. Na terenie obiek…
$187,500
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Działka w Batumi, Gruzja
Działka
Batumi, Gruzja
NELHOZ! Ziemia w Kvariati - 300 m do morzaLokalizacja: miejscowość Kvariati, 5 km od granicy…
$135,000
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Agencja
FA real estate
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Działka w Saguramo, Gruzja
Działka
Saguramo, Gruzja
$35,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Działka w Tbilisi, Gruzja
Działka
Tbilisi, Gruzja
$177,600
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Działka w Sarpi, Gruzja
Działka
Sarpi, Gruzja
Sprzedawany jest grunt nierolniczy w pełni przygotowany do budowy. Projekt jest gotowy, otrz…
$450,000
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Działka w Tbilisi, Gruzja
Działka
Tbilisi, Gruzja
$130,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Działka w Batumi, Gruzja
Działka
Batumi, Gruzja
Land for sale in the prestigious area of ​​Gonio!A flat plot of land with an area of ​​3,864…
$1,05M
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Agencja
FA real estate
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Działka w Grigoleti, Gruzja
Działka
Grigoleti, Gruzja
Na sprzedaż znajduje się płaska, prostokątna działka na pierwszej linii - zaledwie 50 metrów…
$184,000
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Działka w Shekvetili, Gruzja
Działka
Shekvetili, Gruzja
$86,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Działka w Tbilisi, Gruzja
Działka
Tbilisi, Gruzja
grunty nierolnicze w Gldanuli z gruntami inwestycyjnymi projektu. 8544
$621,250
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Działka w Tbilisi, Gruzja
Działka
Tbilisi, Gruzja
Grunty rolne na sprzedaż w Didi lilo. 100603
$32,000
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Działka w Tsikhisdziri, Gruzja
Działka
Tsikhisdziri, Gruzja
NELHOZ! Wszystkie 80 dolarów / m2Na sprzedaż płaska dzia? ka w pobli? u górskiej rzeki w mal…
$817,360
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Agencja
FA real estate
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Działka w Tbilisi, Gruzja
Działka
Tbilisi, Gruzja
$3,40M
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Działka w Lisi, Gruzja
Działka
Lisi, Gruzja
Non agricultural land for sale near Lisi lake . you can build privet villa . 130438
$170,000
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Działka w Tbilisi, Gruzja
Działka
Tbilisi, Gruzja
6000 m2 ziemi na sprzedaż w miejscowości Lisi, nierolniczej, możliwość sprzedaży 1000 m2 lub…
$900,000
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