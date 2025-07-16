  1. Realting.com
  4. Kompleks mieszkalny Kompleks mieszkaniowy Archi Kikvidze Garden

Kompleks mieszkalny Kompleks mieszkaniowy Archi Kikvidze Garden

Tbilisi, Gruzja
od
$50,000
od
$1,500/m²
;
8
ID: 32655
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 15.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

O kompleksie

Archi Kikvidze Garden to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Nadzaladevi w Tbilisi, przy ulicy Z. Kikvidze, zaledwie dwie minuty pieszo od stacji metra Didube i Gotsiridze. Projekt wyróżnia się zielonym dziedzińcem o powierzchni 15 000 m², z miejscami rekreacyjnymi, sportowymi i placami zabaw — idealne połączenie natury i miasta.

W skład inwestycji wchodzą lokale handlowe, podziemny parking i nowoczesna infrastruktura. Do budowy wykorzystano ekologiczne, energooszczędne materiały marki YTONG (Niemcy), które utrzymują komfortową temperaturę i obniżają koszty energii nawet o 40 %.

Zakończenie budowy planowane jest na grudzień 2027 roku. Ceny zaczynają się od 1 500 USD/m². Archi Kikvidze Garden to inwestycja, która łączy jakość, komfort i bezpieczeństwo kapitału.

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Inne kompleksy
Apartamentowiec White Square Gamrekeli
Apartamentowiec White Square Gamrekeli
Apartamentowiec White Square Gamrekeli
Apartamentowiec White Square Gamrekeli
Apartamentowiec White Square Gamrekeli
Tbilisi, Gruzja
od
$130,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
„White Square on Gamrekeli“ A recently constructed residential property is underway in Tbilisi, situated in the heart of Saburtalo on Gamrekeli Street. The eight-story structure encompasses 41 living spaces and includes commercial areas. Access to the premises is available from Gamrekeli Str…
Agencja
sisnogroup
Apartamentowiec Kazbegi Residence
Apartamentowiec Kazbegi Residence
Apartamentowiec Kazbegi Residence
Apartamentowiec Kazbegi Residence
Apartamentowiec Kazbegi Residence
Tbilisi, Gruzja
od
$81,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 29
Kazbegi Ave. #34 Kazbegi Residence to wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowy klasy premium, w którego skład wchodzą: - 3 bloki mieszkalne - 1000 metrów kwadratowych powierzchni rekreacyjnej z placami zabaw dla dzieci - 2-poziomowy garaż wewnętrzny - 2 piętra komercyjne i biurowe - Pe…
Agencja
sisnogroup
Apartamentowiec Archi Akhmeteli in Gldani
Apartamentowiec Archi Akhmeteli in Gldani
Apartamentowiec Archi Akhmeteli in Gldani
Apartamentowiec Archi Akhmeteli in Gldani
Apartamentowiec Archi Akhmeteli in Gldani
Tbilisi, Gruzja
od
$1,100
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 25
Kompleks Archi Akhmeteli znajduje się w centralnej lokalizacji w Gldani, 5 minut spacerem od stacji metra „Akhmeteli”. Projekt obejmuje przestrzeń komercyjną i 5000 m2 zielonego podwórka, na którym znajdą się obiekty sportowe i plac zabaw dla dzieci. Kompleks Archi Akhmeteli jest dostosowany…
Agencja
sisnogroup
