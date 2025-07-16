Kompleks mieszkalny Kompleks mieszkaniowy Archi Kikvidze Garden

Archi Kikvidze Garden to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Nadzaladevi w Tbilisi, przy ulicy Z. Kikvidze, zaledwie dwie minuty pieszo od stacji metra Didube i Gotsiridze. Projekt wyróżnia się zielonym dziedzińcem o powierzchni 15 000 m², z miejscami rekreacyjnymi, sportowymi i placami zabaw — idealne połączenie natury i miasta.

W skład inwestycji wchodzą lokale handlowe, podziemny parking i nowoczesna infrastruktura. Do budowy wykorzystano ekologiczne, energooszczędne materiały marki YTONG (Niemcy), które utrzymują komfortową temperaturę i obniżają koszty energii nawet o 40 %.

Zakończenie budowy planowane jest na grudzień 2027 roku. Ceny zaczynają się od 1 500 USD/m². Archi Kikvidze Garden to inwestycja, która łączy jakość, komfort i bezpieczeństwo kapitału.