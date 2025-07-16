  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Tbilisi
  4. Mieszkanie w nowym budynku Domus gazapkhuli

Mieszkanie w nowym budynku Domus gazapkhuli

Tbilisi, Gruzja
od
$60,000
;
11
Zostawić wniosek
ID: 4818
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi
  • Metro
    Delisi (~ 600 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    21

O kompleksie

21-piętrowy kompleks mieszkalny składa się z 2 wejść, w których przeznaczone są 230 mieszkań. Na podziemny parking przewidziano 2 piętra, w których znajduje się ponad 200 pojazdów. Pierwsze piętro kompleksu to obszar konwersji i 20 – obszar mieszkalny. Projekt jest fascynujący, zwłaszcza że przestrzeń rekreacyjna zajmuje powierzchnię 4000 mkw. z różnorodnymi miejscami rozrywki i odpoczynku; Na podwórku, planowany jest także kreatywny ogród dla dzieci. Inwestycja dokonana w projekt ma w pełni na celu stworzenie ekologicznie czystego i przytulnego rozwoju.
Domus gazakhuli znajduje się w dzielnicy saburtalo, przy ulicy gazakhuli N8. Projekt Gazapkhuli ma 2 widoki. Jeden z widokiem na północny wschód, który jest słoneczny rano. Jest to także jezioro Lisi, które jest 14 minut jazdy samochodem i 37 minut spacerem. Drugi widok jest od strony miasta przy ulicy Shalva Nucubidze ( 5 minut spacerem ). Południowo-zachodnia strona projektu jest słoneczna przez cały dzień. Za 12 minut spacerem znajdziesz się przy alei Vazha pshavela, gdzie znajduje się stacja metra Delisi, apteki, sklepy... W odległości 1200 metrów znajduje się centrum handlowe. W odległości 12 minut znajduje się także park centralny

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy NB Residence HO
Batumi, Gruzja
od
$23,000
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$115,000
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Gruzja
od
$78,000
Apartamentowiec Isani Park
Tbilisi, Gruzja
od
$55,000
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$51,324
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Domus gazapkhuli
Tbilisi, Gruzja
od
$60,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Batumi, Gruzja
od
$49,020
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 15
Powierzchnia 34–231 m²
52 obiekty nieruchomości 52
Green Collection to kompleks klasy biznesowej położony w pobliżu ogrodu botanicznego Batumi. Kompleks posiada 5 basenów i prywatną plażę, 3 restauracje, spa i centra fitness, sale konferencyjne, kawiarnię-bibliotekę, strefę rekreacyjną dla dzieci, salę bilardową, mini-kino, kort tenisowy, a …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
36.2 – 122.7
57,888 – 306,750
Mieszkanie 2 pokoi
112.4 – 158.7
252,900 – 372,851
Mieszkanie 3 pokoi
231.4
578,575
Kawalerka
33.8 – 73.4
54,144 – 145,272
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec White Square Jikia
Apartamentowiec White Square Jikia
Apartamentowiec White Square Jikia
Apartamentowiec White Square Jikia
Apartamentowiec White Square Jikia
Tbilisi, Gruzja
od
$170,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 19
O projekcie „Biały Kwadrat Jikia” powstaje w Tbilisi, w centrum Saburtalo, przy ulicy Politkowskiej (dawniej Jikia). Inwestycja jest dogodnie zlokalizowana i jest szczególnie atrakcyjna dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Posiada również duży potencjał inwestycyjny/wynajemowy. 19-pi…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$51,324
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Możesz kupić 1/2, 1/4, 1/8 pokoju – zapytaj naszych menedżerów o cenę i warunki. Gwarancja odkupu! Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat! Cena: 1/8 pokoju od 51 324 USD dochodu – od 5132 USD rocznie! …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Gruzja
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
12.05.2025
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
24.11.2021
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
25.10.2021
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
Wyświetlić wszystkie publikacje