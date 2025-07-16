Mieszkanie w nowym budynku Domus gazapkhuli

21-piętrowy kompleks mieszkalny składa się z 2 wejść, w których przeznaczone są 230 mieszkań. Na podziemny parking przewidziano 2 piętra, w których znajduje się ponad 200 pojazdów. Pierwsze piętro kompleksu to obszar konwersji i 20 – obszar mieszkalny. Projekt jest fascynujący, zwłaszcza że przestrzeń rekreacyjna zajmuje powierzchnię 4000 mkw. z różnorodnymi miejscami rozrywki i odpoczynku; Na podwórku, planowany jest także kreatywny ogród dla dzieci. Inwestycja dokonana w projekt ma w pełni na celu stworzenie ekologicznie czystego i przytulnego rozwoju.

Domus gazakhuli znajduje się w dzielnicy saburtalo, przy ulicy gazakhuli N8. Projekt Gazapkhuli ma 2 widoki. Jeden z widokiem na północny wschód, który jest słoneczny rano. Jest to także jezioro Lisi, które jest 14 minut jazdy samochodem i 37 minut spacerem. Drugi widok jest od strony miasta przy ulicy Shalva Nucubidze ( 5 minut spacerem ). Południowo-zachodnia strona projektu jest słoneczna przez cały dzień. Za 12 minut spacerem znajdziesz się przy alei Vazha pshavela, gdzie znajduje się stacja metra Delisi, apteki, sklepy... W odległości 1200 metrów znajduje się centrum handlowe. W odległości 12 minut znajduje się także park centralny