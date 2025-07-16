  1. Realting.com
  4. Kompleks mieszkalny Kompleks mieszkaniowy Lisi Sunrise

Kompleks mieszkalny Kompleks mieszkaniowy Lisi Sunrise

Tbilisi, Gruzja
od
$80,000
od
$2,600/m²
;
6
ID: 32656
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 15.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

O kompleksie

Lisi Sunrise to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w zielonej dzielnicy Saburtalo, zaledwie 15 minut spacerem od jeziora Lisi. Składa się z 6 niskich budynków otoczonych zielonym dziedzińcem o powierzchni 15 000 m², z placem zabaw i parkingiem podziemnym. Z mieszkań roztacza się panoramiczny widok na Tbilisi.

Budynki powstają z ekologicznych, energooszczędnych materiałów spełniających europejskie standardy. Bloki YTONG (Niemcy) zapewniają komfort cieplny i obniżają zużycie energii o 40 %. Elewacje wykończone są panelami HPL, detalami dekoracyjnymi i szklanymi balustradami.

W kompleksie znajduje się basen, siłownia, kino i tereny rekreacyjne. Zakończenie budowy planowane jest na marzec 2027 roku, a ceny zaczynają się od 2 600 USD/m². Lisi Sunrise to inwestycja w spokój, jakość i długoterminowy zysk.

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Rekreacja

