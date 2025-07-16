Kompleks mieszkalny Kompleks mieszkaniowy Lisi Sunrise

Lisi Sunrise to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w zielonej dzielnicy Saburtalo, zaledwie 15 minut spacerem od jeziora Lisi. Składa się z 6 niskich budynków otoczonych zielonym dziedzińcem o powierzchni 15 000 m², z placem zabaw i parkingiem podziemnym. Z mieszkań roztacza się panoramiczny widok na Tbilisi.

Budynki powstają z ekologicznych, energooszczędnych materiałów spełniających europejskie standardy. Bloki YTONG (Niemcy) zapewniają komfort cieplny i obniżają zużycie energii o 40 %. Elewacje wykończone są panelami HPL, detalami dekoracyjnymi i szklanymi balustradami.

W kompleksie znajduje się basen, siłownia, kino i tereny rekreacyjne. Zakończenie budowy planowane jest na marzec 2027 roku, a ceny zaczynają się od 2 600 USD/m². Lisi Sunrise to inwestycja w spokój, jakość i długoterminowy zysk.