Kompleks mieszkalny Apartments without a down payment in Batumi.

Apartments without a down payment in Batumi.

Batumi, Gruzja
Cena na żądanie
ID: 35082
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 30.03.2026

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    30

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Apartamenty bez zaliczki w Batumi.

Przedstawiamy Państwu nowy kompleks mieszkalny klasy premium w jednym z najbardziej rozwiniętych obszarów Batumi, przy ul. George 'a Leonidze, 4. Zaledwie 1,8 km od morza, w pobliżu wszystkich niezbędnych infrastruktury, terenów zielonych i wygodny transport wymiany.

Kluczowe korzyści

- Nowoczesne wysokie budynki (30 pięter), monolityczna struktura ramy, materiały przyjazne dla środowiska.
- Panoramiczne okna, wysokie sufity, witraże w salach.
- Wysokowydajne windy niskoszumowe, centralna komunikacja, system alarmowy pożarowy.
- Własny 4-poziomowy parking, lokale handlowe na parterze.
- dziedziniec krajobrazowy: tereny rekreacyjne, boiska dla dzieci i sportu, krajobrazy.
- Ochrona: teren ogrodzony, nadzór wideo, systemy domofonowe.
- Doświadczony deweloper - Elita Group + (od 2013).

Lokalizacja i infrastruktura

- 1.8 km do plaży, 200 m do ruchliwej autostrady.
- W odległości spaceru: sklepy, supermarkety, kawiarnie, restauracje, targ Hopa, centrum handlowe Hopa Bazar.
- Edukacja: szkoła nr 9 i przedszkola 500 m.
- Medycyna: szpital i szpital 1,5 km od hotelu.
- Rozrywka: Ardagani Lake, park wodny, luna park, delfinarium, zoo.

Dostępność transportu

- Transport publiczny zatrzymuje się na 290 m (autobusy i minibusy w całym mieście).
- 8 km do centralnego dworca autobusowego i dworca kolejowego "Batumi-Passazhirskaya".
- 6 km do międzynarodowego lotniska, 4 km do portu morskiego.

Rodzaj apartamentu

- Opcje: studio, 1 i 2-pokojowe apartamenty (31- 97 m2).
- Warunek: czarna rama - możliwość indywidualnego wykończenia i projektowania.
- Zewnętrzne balkony z hartowanymi szybami.
- energooszczędne okna z podwójną szybą, doskonała izolacja termiczna i hałasowa.
- Panoramiczne widoki na morze i miasto.

Warunki zakupu

- Sprzedaż gotówki lub przelewu bankowego
- Możliwość uzyskania kredytu hipotecznego od TBC Bank - szczegóły w biurze sprzedaży.

Jest to nie tylko miejsce do życia, ale przestrzeń do życia z wysokim poziomem komfortu, bezpieczeństwa i niepowtarzalnej atmosfery przytulności.

Batumi, Gruzja
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Gruzja
od
$78,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Gwarancja odkupu!Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat!Obywatelstwo UE - paszport rumuński - jako GIFT!Możliwe jest zakup 1 / 2, 1 / 4 pokoju - sprawdź cenę i warunki z naszymi kierownikami.Cena:1 / 4 pokoju od …
Apartamentowiec White Square Mindeli
Apartamentowiec White Square Mindeli
Apartamentowiec White Square Mindeli
Apartamentowiec White Square Mindeli
Apartamentowiec White Square Mindeli
Oni, Gruzja
od
$70,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 22
O projekcieNowa powierzchnia mieszkalna na Saburtalo od „Białego Placu” Kolejny nowy, wielkoformatowy projekt Białego Kwadratu „Biały Kwadrat na Mindeli”” to osiedle mieszkaniowe powstające przy ulicy Dzotsi w dzielnicy Saburtalo w Tbilisi.„Biały Plac przy ulicy Mindeli” skupia łącznie 6 bud…
Apartamentowiec Bianca Batumi
Apartamentowiec Bianca Batumi
Apartamentowiec Bianca Batumi
Apartamentowiec Bianca Batumi
Apartamentowiec Bianca Batumi
Apartamentowiec Bianca Batumi
Apartamentowiec Bianca Batumi
Batumi, Gruzja
od
$2,100
Liczba kondygnacji 20
Bianca Batumi by York Towers jest rozwijany na działce 29,445 metrów kwadratowych i obejmuje dwa 16-piętrowe i dwa 18-piętrowe Aparthotels, jeden 20- piętrowy budynek mieszkalny i dwa markowe hotele, z których jednym jest Ibis Styles Batumi. Ponad 1000 apartamentów wybudowanych zgodnie z mię…
Najnowsze wiadomości w Gruzja
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
16.07.2025
16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
12.05.2025
12.05.2025
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
14.04.2025
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
24.11.2021
24.11.2021
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
25.10.2021
25.10.2021
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
