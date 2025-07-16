  1. Realting.com
  Kompleks mieszkalny SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS

Kompleks mieszkalny SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS

Tsikhisdziri, Gruzja
$57,684
12.11.2025
$57,684
17.05.2024
$34,438
16
ID: 19745
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Okolica
    Kobuleti Municipality
  • Wioska
    Tsikhisdziri

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    29

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Elitarny kompleks mieszkaniowy nad brzegiem morza, otoczony oazą palm oraz bogatą florą i fauną, oferujący zapierające dech w piersiach widoki na Morze Czarne.

2800 nadmorskich rezydencji w trzech wieżowcach łączy rozbudowana infrastruktura rekreacyjna.

Szeroka oferta apartamentów z 1 sypialnią i apartamentów typu studio łączy w sobie funkcjonalność z nowoczesnym luksusem, zapewniając przestronne i wygodne przestrzenie mieszkalne.

Ośrodkiem zarządzanym będzie międzynarodowa spółka zarządzająca posiadająca bogate doświadczenie w zarządzaniu kurortami i hotelami. VALOR gościnność – jedna z wiodących na świecie firm zarządzających z siedzibą w Atlancie w USA. Z portfolio ponad 90 hoteli i kurortów w Ameryce Północnej i Południowej, Wielkiej Brytanii, Afryce, na Bliskim Wschodzie, we WNP i Azji Południowo-Wschodniej.

