Kompleks mieszkalny SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS

Elitarny kompleks mieszkaniowy nad brzegiem morza, otoczony oazą palm oraz bogatą florą i fauną, oferujący zapierające dech w piersiach widoki na Morze Czarne.

2800 nadmorskich rezydencji w trzech wieżowcach łączy rozbudowana infrastruktura rekreacyjna.

Szeroka oferta apartamentów z 1 sypialnią i apartamentów typu studio łączy w sobie funkcjonalność z nowoczesnym luksusem, zapewniając przestronne i wygodne przestrzenie mieszkalne.

Ośrodkiem zarządzanym będzie międzynarodowa spółka zarządzająca posiadająca bogate doświadczenie w zarządzaniu kurortami i hotelami. VALOR gościnność – jedna z wiodących na świecie firm zarządzających z siedzibą w Atlancie w USA. Z portfolio ponad 90 hoteli i kurortów w Ameryce Północnej i Południowej, Wielkiej Brytanii, Afryce, na Bliskim Wschodzie, we WNP i Azji Południowo-Wschodniej.