Mieszkanie w nowym budynku South Valley

South Valley jest pierwszym kompleksem klasy premium w New Fonichala.
To ekskluzywna strzeżona społeczność, zaprojektowana z myślą o twoim codziennym komforcie.
10 000 metrów kwadratowych zielony, bezpieczny obszar wewnętrzny podzielony jest na 5 stref relaksu i aktywności sportowej. Aby zapewnić komfort, wszystkie niezbędne udogodnienia dla codziennego życia są dostępne bez opuszczania pomieszczeń.
South Valley składa się z trzech bloków mieszkalnych.
Wybierz pożądany apartament w bloku A, B lub C.