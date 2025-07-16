Mieszkanie w nowym budynku South Valley

South Valley jest pierwszym kompleksem klasy premium w New Fonichala.

To ekskluzywna strzeżona społeczność, zaprojektowana z myślą o twoim codziennym komforcie.

10 000 metrów kwadratowych zielony, bezpieczny obszar wewnętrzny podzielony jest na 5 stref relaksu i aktywności sportowej. Aby zapewnić komfort, wszystkie niezbędne udogodnienia dla codziennego życia są dostępne bez opuszczania pomieszczeń.

South Valley składa się z trzech bloków mieszkalnych.

Wybierz pożądany apartament w bloku A, B lub C.