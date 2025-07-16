  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku South Valley

Tbilisi, Gruzja
od
$45,000
od
$950/m²
;
10
ID: 24967
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    11

O kompleksie

South Valley jest pierwszym kompleksem klasy premium w New Fonichala.

To ekskluzywna strzeżona społeczność, zaprojektowana z myślą o twoim codziennym komforcie.

Uzasadnienie

10 000 metrów kwadratowych zielony, bezpieczny obszar wewnętrzny podzielony jest na 5 stref relaksu i aktywności sportowej. Aby zapewnić komfort, wszystkie niezbędne udogodnienia dla codziennego życia są dostępne bez opuszczania pomieszczeń.

Uzasadnienie

South Valley składa się z trzech bloków mieszkalnych.

Wybierz pożądany apartament w bloku A, B lub C.

Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Guru Status
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Batumi, Gruzja
od
$43,560
Liczba kondygnacji 29
GURU Status jest premium kompleks mieszkalny położony na nowym bulwarze 150 metrów od morza. Panoramiczne widoki na morze i góry. Salon jest na dachu. Bogata infrastruktura i największy park rekreacyjny (3000 m2) w Batumi! Najlepsza jakość budynku w Batumi!- Zakończenie budowy latem 2024 rok…
Agencja
Gulfstream
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Outlook Forest
Apartamentowiec Outlook Forest
Apartamentowiec Outlook Forest
Apartamentowiec Outlook Forest
Apartamentowiec Outlook Forest
Tbilisi, Gruzja
od
$110,000
Liczba kondygnacji 28
The upscale mixed-use complex offers a variety of experiences and a unique environment to both Georgian and foreign clients. One of the main criteria of the project is an environmentally friendly and healthy environment. The area is surrounded by forest, mountains and green landscapes. Its…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Tbilisi, Gruzja
od
$49,200
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 26
Powierzchnia 33–76 m²
3 obiekty nieruchomości 3
We are pleased to present to your attention a new multifunctional residential complex of European standard located in the historical district of Tbilisi — Ortachala, created for those who value comfort, environmental friendliness, and well-planned infrastructure in harmony with the spirit of…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.7
77,600
Mieszkanie 2 pokoi
76.4
114,600
Mieszkanie
32.8
49,200
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
