  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Hotel Wellness by Wyndham Garden

Hotel Wellness by Wyndham Garden

Merab Kostava Street, Gruzja
od
$125,000
BTC
1.4868501
ETH
77.9321715
USDT
123 585.5632288
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
20
Zostawić wniosek
ID: 33063
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Merab Kostava Street, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna

Wiadomości dla programistów

16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
Wszystkie wiadomości
Podobne kompleksy
Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Batumi, Gruzja
od
$155,000
VAT
Państwo przegląda
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Merab Kostava Street, Gruzja
od
$125,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Pokaż wszystko Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Batumi, Gruzja
od
$155,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 28
Powierzchnia 30 m²
Możliwość inwestycji w pierwszym 5-gwiazdkowym hotelu Rotana w Gruzji, zlokalizowanym na pierwszej linii brzegowej w Gonio, w dzielnicy Batumi.Dlaczego ta oferta jest unikalna:Dochód z całego spisu, nie tylko twojej jednostkiPrzejrzysty, niezawodny model finansowy - wykonalność inwestycji pr…
Deweloper
Pontus Development
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Pontus Development
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Gruzja
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
12.05.2025
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
24.11.2021
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
25.10.2021
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
Wyświetlić wszystkie publikacje