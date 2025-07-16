  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny

Batumi, Gruzja
od
$161,500
8
ID: 27437
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Ten elitarny kompleks mieszkaniowy ożywia ponadczasowy urok Starego Miasta Batumi z wyrafinowaniem nowoczesnego życia. W centrum jego koncepcji jest zachowanie oryginalnej fasady z 1888 roku, która została starannie zintegrowana ze współczesnym wzornictwem architektonicznym. Położony w historycznej dzielnicy Batumi - od wieków kulturalny, komercyjny i mieszkalny węzeł miasta - projekt oferuje niezrównaną wygodę: krok od ikonicznych zabytków i zaledwie kilka chwil od morza.

Pozostałości

  • Studios - od 30.2 m ²

  • Mieszkań jednopokojowych - od 41,6 m ² 124; od 220,860 dolarów

  • Dwupokojowe rezydencje - od 70,7 m ² 124; od 416,400 dolarów

* Turnkey opcja z remont projektu (meble i urządzenia): 1000 dolarów / m ²

Zaprojektowany z wrażliwością na historyczną tkaninę Batumi, budynek obejmuje trzy poziomy oraz piwnicę, w której znajdują się urządzenia techniczne. Na parterze znajdują się pomieszczenia handlowe o imponujących sufitach 4,4-metrowych, natomiast na drugim i trzecim piętrze znajdują się domy mieszkalne o wysokości sufitu 3,23 metrów - tworząc przestronne, lekkie wnętrza. Hojny taras na dachu o powierzchni 405,5 m ² koronuje budynek, w którym zarówno zacieniony obszar pod baldachimem, jak i otwarte przestrzenie idealne do relaksu i spotkań towarzyskich.

Korzyści i usługi

  • Pomieszczenia biurowe

  • Luksusowe butiki

  • Restauracja podpisów

  • Taras na dachu z strefą wypoczynkową

  • Profesjonalne przedsiębiorstwo zarządzające

  • 24 / 7 systemy monitorowania i bezpieczeństwa

  • Recepcja i concierge do Państwa dyspozycji

  • Usługi w zakresie pełnego czyszczenia i konserwacji

Mieszkańcy korzystają z usług recepcji i concierge. Niezależnie od tego, czy organizujemy wynajem mieszkań, obsługę rezerwacji czy zarządzanie dostawami, dedykowany zespół zapewnia bezproblemowe wsparcie dostosowane do codziennych potrzeb. Kompleksowe utrzymanie - w tym terenów zielonych, nieskazitelne lobby, nieskazitelne korytarze i windy - zapewnia, że kompleks pozostaje nieskazitelnie utrzymany. Z 24 / 7 bezpieczeństwo, prywatność i spokój umysłu są gwarantowane, tworząc bezpieczne i spokojne środowisko życia.

Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 41.6
Cena za m², USD 5,313
Cena mieszkania, USD 221,000
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 70.7
Cena za m², USD 5,891
Cena mieszkania, USD 416,500
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 30.2
Cena za m², USD 5,348
Cena mieszkania, USD 161,500

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna

16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
Wszystkie wiadomości
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Realting.com
Udać się
