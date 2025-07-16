Kompleks mieszkalny

Ten elitarny kompleks mieszkaniowy ożywia ponadczasowy urok Starego Miasta Batumi z wyrafinowaniem nowoczesnego życia. W centrum jego koncepcji jest zachowanie oryginalnej fasady z 1888 roku, która została starannie zintegrowana ze współczesnym wzornictwem architektonicznym. Położony w historycznej dzielnicy Batumi - od wieków kulturalny, komercyjny i mieszkalny węzeł miasta - projekt oferuje niezrównaną wygodę: krok od ikonicznych zabytków i zaledwie kilka chwil od morza.

Pozostałości

Studios - od 30.2 m ²

Mieszkań jednopokojowych - od 41,6 m ² 124; od 220,860 dolarów

Dwupokojowe rezydencje - od 70,7 m ² 124; od 416,400 dolarów

* Turnkey opcja z remont projektu (meble i urządzenia): 1000 dolarów / m ²

Zaprojektowany z wrażliwością na historyczną tkaninę Batumi, budynek obejmuje trzy poziomy oraz piwnicę, w której znajdują się urządzenia techniczne. Na parterze znajdują się pomieszczenia handlowe o imponujących sufitach 4,4-metrowych, natomiast na drugim i trzecim piętrze znajdują się domy mieszkalne o wysokości sufitu 3,23 metrów - tworząc przestronne, lekkie wnętrza. Hojny taras na dachu o powierzchni 405,5 m ² koronuje budynek, w którym zarówno zacieniony obszar pod baldachimem, jak i otwarte przestrzenie idealne do relaksu i spotkań towarzyskich.

Korzyści i usługi

Pomieszczenia biurowe

Luksusowe butiki

Restauracja podpisów

Taras na dachu z strefą wypoczynkową

Profesjonalne przedsiębiorstwo zarządzające

24 / 7 systemy monitorowania i bezpieczeństwa

Recepcja i concierge do Państwa dyspozycji

Usługi w zakresie pełnego czyszczenia i konserwacji

Mieszkańcy korzystają z usług recepcji i concierge. Niezależnie od tego, czy organizujemy wynajem mieszkań, obsługę rezerwacji czy zarządzanie dostawami, dedykowany zespół zapewnia bezproblemowe wsparcie dostosowane do codziennych potrzeb. Kompleksowe utrzymanie - w tym terenów zielonych, nieskazitelne lobby, nieskazitelne korytarze i windy - zapewnia, że kompleks pozostaje nieskazitelnie utrzymany. Z 24 / 7 bezpieczeństwo, prywatność i spokój umysłu są gwarantowane, tworząc bezpieczne i spokojne środowisko życia.