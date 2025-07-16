Dzielnica mieszkaniowa poselok Okrakana ul Nidikvari 34

Piękne apartamenty z dekoracją i bez na przedmieściach Tbilisi na wysokich piętrach 11- 12 z widokiem na góry.

Ogrzewanie, gaz.

Deweloper oferuje Eurocontrolt, można kupić bez naprawy.

Mieszkanie jest w pełni wyposażone w urządzenia i meble, materiały od europejskich producentów.

Można kupić kredyt hipoteczny na 10 lat przy 6,6% rocznie w euro i 7,5% rocznie w dolarach amerykańskich.

Zdalny zakup online i online przeglądanie jest dostępny.

Pomagamy otwierać konta w bankach Sakartvello i TVS.

W dzielnicy mieszkalnej znajduje się firma zarządzająca, która wynajmuje apartamenty, gdy nie mieszkasz tam na 5- 6% rocznie.