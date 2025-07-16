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Dzielnica mieszkaniowa poselok Okrakana ul Nidikvari 34

Samtredo, Gruzja
od
$141,900
BTC
1.6878723
ETH
88.4686010
USDT
140 294.3313774
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
18
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ID: 39600
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.07.2026

Lokalizacja

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O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский

Piękne apartamenty z dekoracją i bez na przedmieściach Tbilisi na wysokich piętrach 11- 12 z widokiem na góry.

Ogrzewanie, gaz.

Deweloper oferuje Eurocontrolt, można kupić bez naprawy.

Mieszkanie jest w pełni wyposażone w urządzenia i meble, materiały od europejskich producentów.

Można kupić kredyt hipoteczny na 10 lat przy 6,6% rocznie w euro i 7,5% rocznie w dolarach amerykańskich.

Zdalny zakup online i online przeglądanie jest dostępny.

Pomagamy otwierać konta w bankach Sakartvello i TVS.

W dzielnicy mieszkalnej znajduje się firma zarządzająca, która wynajmuje apartamenty, gdy nie mieszkasz tam na 5- 6% rocznie.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    Dom został ukończony
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    12

Lokalizacja na mapie

Samtredo, Gruzja

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Dzielnica mieszkaniowa poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Samtredo, Gruzja
od
$141,900
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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