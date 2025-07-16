Apart hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI

Batumi, Georgia, Gruzja 124; Nabrzeże Primorsky 124; Kengo Kuma & Associates 124; Silk Development 124; Dostawa pierwszej wieży - 2029

W Batumi powstaje nowy zabytek architektury i ośrodka - Silk Towers, wielofunkcyjny kompleks na skrzyżowaniu słynnej nadmorskiej promenady i historycznej starej Batumi.

Projekt został stworzony przez międzynarodową firmę architektoniczną Kengo Kuma & Associates i jest realizowany przez Silk Development. Koncepcja łączy w sobie rezydencje mieszkaniowe, infrastrukturę hotelową, handel, rozrywkę, wellness i styl życia jachtów, tworząc pełny format "miasta".

Silk Towers znajduje się w jednym z ostatnich dostępnych nadmorskich obszarów Batumi - w miejscu, gdzie miejski rytm spotyka morze, architektury historycznej i nowej infrastruktury turystycznej.

Architektura kształtująca nowy obraz Batumi

Kompleks składa się z trzech wież wzniesienia. Obecnie sprzedaż jest otwarta w pierwszej wieży - 42piętrowym budynku z panoramicznym widokiem na Morze Czarne i miasto.

Koncepcja architektoniczna została opracowana przez Kengo Kuma & Associates, jednego z najbardziej znanych japońskich budynków architektonicznych, którego prace wyróżniają się organiczną kombinacją nowoczesnej architektury, naturalnego otoczenia i charakterystycznej światłości wizualnej.

Silk Towers jest postrzegany nie tylko jako kompleks mieszkalny, ale jako niezależny ekosystem miejski, gdzie mieszkalnictwo, usługi hotelowe, rozrywka, sport, restauracje i infrastruktura komercyjna znajdują się w jednej przestrzeni.

Wszystko dla życia, odpoczynku i biznesu

Silk Towers posiada dużą infrastrukturę premium.

Oddzielny 9-piętrowy budynek będzie pomieścić kluczowe funkcje publiczne i handlowe kompleksu:

największe kasyno w regionie;

hotel;

galeria handlowa;

SPA i infrastruktura wellness;

restauracje i kawiarnie;

Pomieszczenia służbowe i inne obiekty klasy premium.

Dla rezydentów i gości kompleksu są zapewnione:

Pools są otwarte i pokryte obszary do rekreacji w dowolnym momencie roku.

SPA i centrum odnowy biologicznej jest miejscem do odnowy, sportu i opieki zdrowotnej.

Restauracje i kawiarnie są różnorodną infrastrukturą gastronomiczną bezpośrednio wewnątrz kompleksu.

Infrastruktura sportowa - korty padel i pole do minifootball.

Marina Yacht Club jest ważną częścią nowej infrastruktury morskiej Batumi, tworząc dodatkową wartość dla właścicieli nieruchomości i odwiedzających.

Infrastruktura spacerowa - ścieżki rowerowe i wygodne galerie spacerowe.

Plac zabaw dla dzieci jest miejscem na rodzinne wakacje.

Parkowanie jest trzypoziomowym parkingiem, przeznaczonym na skalę kompleksu.

20,000 m2 nowej przestrzeni miejskiej

Jednym z elementów pierwszego etapu rozwoju terytorium był nowy park miejski o powierzchni około 20.000 m2.

W połączeniu z nadmorską promenadą, klubem jachtowym i przyszłą infrastrukturą Silk Towers, tworzy to nowe środowisko miejskie wokół projektu, skoncentrowane na spacery, rekreacja i resort stylu życia.

Apartament

Pierwsza wieża posiada:

studia;

2- pokojowe apartamenty;

Trzypokojowe mieszkanie.

Apartamenty są turned- klucz - z wykończeniami i wyposażeniem, z wyjątkiem mebli tapicerowanych.

W związku z tym obiekt jest skierowany zarówno do właścicieli, którzy planują korzystać z nieruchomości do prywatnego życia i rekreacji, jak i inwestorów, którzy uważają Batumi za międzynarodowy cel turystyczny.

Usługi hotelowe

Kompleks będzie zarządzany przez firmę zarządzającą Silk Hospitality.

Pozwala to na zintegrowanie nieruchomości mieszkalnych w jeden profesjonalny system serwisowy kompleksu i utrzymanie wysokiego standardu obsługi.

Pierwsza wieża zapewnia 19 wind, zapewniając wygodną obsługę budynku 42piętrowego.

Dlaczego Silk Towers?

Silk Towers łączy kilka czynników, które tradycyjnie określają wartość nieruchomości premium:

Pierwsza linia brzegowa.

Obiekt znajduje się bezpośrednio przy morzu i nadmorskiej promenadzie.

Centralna lokalizacja.

Kompleks znajduje się na skrzyżowaniu nabrzeża i Old Batumi, łącząc dostęp do historycznego centrum z nowoczesną infrastrukturą kurortu.

Architektura na poziomie międzynarodowym.

Projekt został stworzony przez Kengo Kuma & Associates.

Ogromna infrastruktura.

Od kasyna i hotelu do SPA, restauracje, baseny, sport, handel i klub jachtowy.

Spółka zarządzająca.

Silk Hospitality zapewnia profesjonalne działanie kompleksu.

Format miasta.

Mieszkańcy mają dostęp do szerokiej gamy usług bez opuszczania projektu.

Ograniczone zasoby lądu nadmorskiego.

Projekt realizowany jest na jednym z ostatnich dostępnych obszarów pierwszej linii brzegowej Batumi, co jest szczególnie ważne pod względem długoterminowej wartości nieruchomości.

Nieruchomości w centrum nowego batumi

Silk Towers to projekt dla tych, którzy uważają nieruchomości nie tylko jako metrów kwadratowych, ale również jako część międzynarodowego stylu życia i długoterminowe aktywa inwestycyjne.

Morze, architektura Kengo Kuma, obsługa hotelowa, jacht klaster, restauracje, galeria handlowa, wellness i rozrywki tworzą pełnowymiarowy ekosystem kurortu wokół rezydencji.

Pierwsza Silk Tower jest teraz otwarta na sprzedaż. Ukończenie pierwszej wieży zaplanowano na 2029.

Silk Towers to miejsce, gdzie Batumi nabiera nowego wymiaru.