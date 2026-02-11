Complejo residencial Spectra

Donde el estilo de vida familiar cumple con el diseño futurista y la naturaleza

Bienvenido a Spectra, un desarrollo de lujo a gran escala situado en Lapta, al oeste del centro turístico de Kyrenia.

Aquí, montañas verdes vibrantes se fusionan con el Mediterráneo azul profundo, mientras que las líneas arquitectónicas contemporáneas crean un ambiente futurista 🌿✨

El proyecto está convenientemente situado cerca de la carretera principal, a sólo 22 minutos del centro de la ciudad de Kyrenia.

Las atracciones más cercanas incluyen:

Suna Beach Bar

Bahía de Sardunya

Camelot Beach Club

Lapta Coastal Walkway

Merit Hotels Region

🌍 Concepto del proyecto

Inspirado en las maravillas del universo, Spectra cuenta con ocho zonas temáticas planetarias, cada una con su propia identidad única.

En la entrada del proyecto, el impresionante Nova Center (3,250 m2) ofrece amplias zonas de ocio y sociales para los residentes y sus familias.

Aspectos destacados del proyecto:

162 apartamentos de lujo & villas

Superficie total: 46.500 m2

Superficie total de construcción: 27.862 m2

8,500 m2 zonas verdes comunales

Los residentes disfrutan de impresionantes vistas panorámicas al mar y a la montaña, junto con inolvidables paisajes de amanecer y atardecer 🌅

🏡 Tipos de apartamento

Estudio 1+0 (Planta redonda / Ático)

1+1 (Planta redonda / Ático)

2+1 (Planta redonda / Ático)

2+1 con piscina lineal

3+1 con piscina lineal

🏘 Tipos de Villa

4+1 Villa

5+2 Villa

6+2 Villa

Spectra ofrece diversas opciones de vivienda, desde estudios elegantes hasta villas ultra lujosas diseñadas para la máxima privacidad y comodidad.

🏊 Instalaciones sociales

875 m2 Piscina desbordante

250 m2 Piscina exterior

Mini parque acuático

Pool Bar

Piscina cubierta climatizada

Restaurante / Café

Mini mercado

Gym

Sauna

Zona de juego interior

Niños al aire libre Playground

Belleza & Salón de pelo

Recepción " Gestión " Oficina

Ascensores

Un proyecto diseñado para el disfrute de la familia y la vida refinada 👨‍👩‍👧‍👦

✨ Características técnicas

Sistema Central de Generadores Automáticos

Sistema de seguridad y barrera

CCTV

Tanques de agua reforzados subterráneos

Cocina de piedra italiana encimeras

Sistema de intercomunicación IP

Sistema de aire acondicionado Hisense VRF

barbacoa en todas las villas & áticos (excepto áticos de estudio)

Jacuzzi opcional en áticos

🏡 Villa Highlights

Piscina infinita

Jacuzzi

Chimenea 🔥

Terraza en la azotea con bar

Ducha exterior

Lavabos de piedra italiano

Sauna & ascensor (5+2 & 6+2 villas)

Sala de lavandería

Celular (6+2 villas)

🌊 Overflow Pool Concept

La obra maestra arquitectónica de Spectra — una piscina desbordamiento de 875 m2, situada en elevación natural para capturar vistas ininterrumpidas al atardecer.

Aquí, el agua se mezcla con el horizonte, creando un santuario donde el lujo y la naturaleza existen en perfecta armonía.

Spectra es más que una residencia, es una inversión en estilo de vida en el futuro de Chipre del Norte ✨