Complejo residencial Spectra

Donde el estilo de vida familiar cumple con el diseño futurista y la naturaleza
Bienvenido a Spectra, un desarrollo de lujo a gran escala situado en Lapta, al oeste del centro turístico de Kyrenia.
Aquí, montañas verdes vibrantes se fusionan con el Mediterráneo azul profundo, mientras que las líneas arquitectónicas contemporáneas crean un ambiente futurista 🌿✨
El proyecto está convenientemente situado cerca de la carretera principal, a sólo 22 minutos del centro de la ciudad de Kyrenia.
Las atracciones más cercanas incluyen:
Suna Beach Bar
Bahía de Sardunya
Camelot Beach Club
Lapta Coastal Walkway
Merit Hotels Region
🌍 Concepto del proyecto
Inspirado en las maravillas del universo, Spectra cuenta con ocho zonas temáticas planetarias, cada una con su propia identidad única.
En la entrada del proyecto, el impresionante Nova Center (3,250 m2) ofrece amplias zonas de ocio y sociales para los residentes y sus familias.
Aspectos destacados del proyecto:
162 apartamentos de lujo & villas
Superficie total: 46.500 m2
Superficie total de construcción: 27.862 m2
8,500 m2 zonas verdes comunales
Los residentes disfrutan de impresionantes vistas panorámicas al mar y a la montaña, junto con inolvidables paisajes de amanecer y atardecer 🌅
🏡 Tipos de apartamento
Estudio 1+0 (Planta redonda / Ático)
1+1 (Planta redonda / Ático)
2+1 (Planta redonda / Ático)
2+1 con piscina lineal
3+1 con piscina lineal
🏘 Tipos de Villa
4+1 Villa
5+2 Villa
6+2 Villa
Spectra ofrece diversas opciones de vivienda, desde estudios elegantes hasta villas ultra lujosas diseñadas para la máxima privacidad y comodidad.
🏊 Instalaciones sociales
875 m2 Piscina desbordante
250 m2 Piscina exterior
Mini parque acuático
Pool Bar
Piscina cubierta climatizada
Restaurante / Café
Mini mercado
Gym
Sauna
Zona de juego interior
Niños al aire libre Playground
Belleza & Salón de pelo
Recepción " Gestión " Oficina
Ascensores
Un proyecto diseñado para el disfrute de la familia y la vida refinada 👨👩👧👦
✨ Características técnicas
Sistema Central de Generadores Automáticos
Sistema de seguridad y barrera
CCTV
Tanques de agua reforzados subterráneos
Cocina de piedra italiana encimeras
Sistema de intercomunicación IP
Sistema de aire acondicionado Hisense VRF
barbacoa en todas las villas & áticos (excepto áticos de estudio)
Jacuzzi opcional en áticos
🏡 Villa Highlights
Piscina infinita
Jacuzzi
Chimenea 🔥
Terraza en la azotea con bar
Ducha exterior
Lavabos de piedra italiano
Sauna & ascensor (5+2 & 6+2 villas)
Sala de lavandería
Celular (6+2 villas)
🌊 Overflow Pool Concept
La obra maestra arquitectónica de Spectra — una piscina desbordamiento de 875 m2, situada en elevación natural para capturar vistas ininterrumpidas al atardecer.
Aquí, el agua se mezcla con el horizonte, creando un santuario donde el lujo y la naturaleza existen en perfecta armonía.
Spectra es más que una residencia, es una inversión en estilo de vida en el futuro de Chipre del Norte ✨