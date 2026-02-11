  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  4. Complejo residencial Spectra

Lapithos, Chipre del Norte
de
$242,832
VAT
BTC
2.8884423
ETH
151.3956124
USDT
240 084.5720726
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
51
ID: 33323
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/2/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  • Ciudad
    Lapithos

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

Sobre el complejo

Donde el estilo de vida familiar cumple con el diseño futurista y la naturaleza

Bienvenido a Spectra, un desarrollo de lujo a gran escala situado en Lapta, al oeste del centro turístico de Kyrenia.

Aquí, montañas verdes vibrantes se fusionan con el Mediterráneo azul profundo, mientras que las líneas arquitectónicas contemporáneas crean un ambiente futurista 🌿✨

El proyecto está convenientemente situado cerca de la carretera principal, a sólo 22 minutos del centro de la ciudad de Kyrenia.

Las atracciones más cercanas incluyen:

  • Suna Beach Bar

  • Bahía de Sardunya

  • Camelot Beach Club

  • Lapta Coastal Walkway

  • Merit Hotels Region

🌍 Concepto del proyecto

Inspirado en las maravillas del universo, Spectra cuenta con ocho zonas temáticas planetarias, cada una con su propia identidad única.

En la entrada del proyecto, el impresionante Nova Center (3,250 m2) ofrece amplias zonas de ocio y sociales para los residentes y sus familias.

Aspectos destacados del proyecto:

  • 162 apartamentos de lujo & villas

  • Superficie total: 46.500 m2

  • Superficie total de construcción: 27.862 m2

  • 8,500 m2 zonas verdes comunales

Los residentes disfrutan de impresionantes vistas panorámicas al mar y a la montaña, junto con inolvidables paisajes de amanecer y atardecer 🌅

🏡 Tipos de apartamento

  • Estudio 1+0 (Planta redonda / Ático)

  • 1+1 (Planta redonda / Ático)

  • 2+1 (Planta redonda / Ático)

  • 2+1 con piscina lineal

  • 3+1 con piscina lineal

🏘 Tipos de Villa

  • 4+1 Villa

  • 5+2 Villa

  • 6+2 Villa

Spectra ofrece diversas opciones de vivienda, desde estudios elegantes hasta villas ultra lujosas diseñadas para la máxima privacidad y comodidad.

🏊 Instalaciones sociales

  • 875 m2 Piscina desbordante

  • 250 m2 Piscina exterior

  • Mini parque acuático

  • Pool Bar

  • Piscina cubierta climatizada

  • Restaurante / Café

  • Mini mercado

  • Gym

  • Sauna

  • Zona de juego interior

  • Niños al aire libre Playground

  • Belleza & Salón de pelo

  • Recepción " Gestión " Oficina

  • Ascensores

Un proyecto diseñado para el disfrute de la familia y la vida refinada 👨‍👩‍👧‍👦

✨ Características técnicas

  • Sistema Central de Generadores Automáticos

  • Sistema de seguridad y barrera

  • CCTV

  • Tanques de agua reforzados subterráneos

  • Cocina de piedra italiana encimeras

  • Sistema de intercomunicación IP

  • Sistema de aire acondicionado Hisense VRF

  • barbacoa en todas las villas & áticos (excepto áticos de estudio)

  • Jacuzzi opcional en áticos

🏡 Villa Highlights

  • Piscina infinita

  • Jacuzzi

  • Chimenea 🔥

  • Terraza en la azotea con bar

  • Ducha exterior

  • Lavabos de piedra italiano

  • Sauna & ascensor (5+2 & 6+2 villas)

  • Sala de lavandería

  • Celular (6+2 villas)

🌊 Overflow Pool Concept

La obra maestra arquitectónica de Spectra — una piscina desbordamiento de 875 m2, situada en elevación natural para capturar vistas ininterrumpidas al atardecer.

Aquí, el agua se mezcla con el horizonte, creando un santuario donde el lujo y la naturaleza existen en perfecta armonía.

Spectra es más que una residencia, es una inversión en estilo de vida en el futuro de Chipre del Norte ✨

Localización en el mapa

Lapithos, Chipre del Norte

