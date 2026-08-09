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Barrio residencial Catalkoy Villa
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Barrio residencial Catalkoy Villa
Barrio residencial Catalkoy Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$1,01M
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
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Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$686,127
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa de lujo 4+1 con piscina, hammam y sauna en ChatalkaLe ofrecemos una villa de lujo en el estilo del clasicismo de 250 m2 con una vista panorámica del Mar Mediterráneo. Esta casa es creada para aquellos que aprecian comodidad, prestigio y privacidad.Características principales:4 amplios …
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Karaca Villa
Barrio residencial Karaca Villa
Barrio residencial Karaca Villa
Barrio residencial Karaca Villa
Barrio residencial Karaca Villa
Barrio residencial Karaca Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$569,942
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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TekceTekce
Barrio residencial My House Elegant
Barrio residencial My House Elegant
Barrio residencial My House Elegant
Barrio residencial My House Elegant
Barrio residencial My House Elegant
Barrio residencial My House Elegant
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$709,261
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Velux
Barrio residencial Velux
Barrio residencial Velux
Barrio residencial Velux
Barrio residencial Velux
Barrio residencial Velux
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$607,938
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial High Park Çatalköy
Barrio residencial High Park Çatalköy
Barrio residencial High Park Çatalköy
Barrio residencial High Park Çatalköy
Barrio residencial High Park Çatalköy
Barrio residencial High Park Çatalköy
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$120,321
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Vista Life
Barrio residencial Vista Life
Barrio residencial Vista Life
Barrio residencial Vista Life
Barrio residencial Vista Life
Barrio residencial Vista Life
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$265,973
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Catalkoy Lotus Homes
Barrio residencial Catalkoy Lotus Homes
Barrio residencial Catalkoy Lotus Homes
Barrio residencial Catalkoy Lotus Homes
Barrio residencial Catalkoy Lotus Homes
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Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$443,288
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial ÇATALKÖY villas
Complejo residencial ÇATALKÖY villas
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Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$1,09M
Opciones de acabado Con acabado
Área 370 m²
1 objeto inmobiliario 1
En Çatalköy, situado en el punto donde la naturaleza virgen se encuentra con las ondas frescas del Mediterráneo, 26 villas que llevan la firma de NorthernLAND están aumentando. En NorthernLAND Villas: Çatalköy, su puerta se abrirá a las aguas azules profundas del Mediterráneo.El verde, el az…
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