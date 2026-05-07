Complejo residencial ISATIS HILLSIDE

Sobre el complejo

HILLSIDE by ISATIS — Complejo residencial boutique a pocos minutos del mar

Sumérgete en la esencia del hotel boutique que vive en medio del ambiente costero sereno de nuestro proyecto de lujos costeros. Ya sea que estés husmeando bajo el sol junto a la piscina, atravesando el fondo de la selva, o saboreando nuestras comodidades de lujo, cada instante promete un viaje inolvidable.



A solo 500 metros de playas mediterráneas soleadas



Aquí tienes lo mejor de ambos mundos: un retiro tranquilo y privado que te mantiene a pocos minutos de todo lo que necesitas.



Concepto de proyecto

HILLSIDE es un exclusivo complejo residencial boutique, hogar de tan solo 102 apartamentos cuidadosamente diseñados, cada uno cuidadosamente situado para ofrecer impresionantes vistas al mar desde su salón.

El HILLSIDE ofrece dos tipos planos diferentes en bloque de apartamentos de dos plantas:

• Estudio plano

• Piso de un dormitorio

Cada residencia en HILLSIDE está terminada al más alto nivel, mezclando el diseño contemporáneo con materiales premium para crear una experiencia de vida costera excepcional.

Amenities

HILLSIDE ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer a los residentes una gama de servicios refinados y completos, diseñados para elevar la vida cotidiana

Varias piscinas cubiertas / exteriores

Sauna

Gym

Café

Parque infantil

Recepción



Plan de pago

Como se está construyendo el proyecto, se dispone de una opción de pago flexible:

40% de pago inicial

30% sin intereses plazos por 12 meses hasta la entrega clave

30% sin intereses plazos para 12 meses después de la entrega clave