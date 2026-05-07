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Complejo residencial ISATIS HILLSIDE

Akanthou, Chipre del Norte
de
$150,875
VAT
de
$2,694/m²
;
14 1
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ID: 36529
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/5/26

Localización

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  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Gazimağusa District
  • Ciudad
    Tatlisu Belediyesi
  • Pueblo
    Akanthou
  • Dirección
    Kibris Gardens Yolu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

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Sobre el complejo

HILLSIDE by ISATIS — Complejo residencial boutique a pocos minutos del mar

Sumérgete en la esencia del hotel boutique que vive en medio del ambiente costero sereno de nuestro proyecto de lujos costeros. Ya sea que estés husmeando bajo el sol junto a la piscina, atravesando el fondo de la selva, o saboreando nuestras comodidades de lujo, cada instante promete un viaje inolvidable.

A solo 500 metros de playas mediterráneas soleadas

Aquí tienes lo mejor de ambos mundos: un retiro tranquilo y privado que te mantiene a pocos minutos de todo lo que necesitas.

Concepto de proyecto

HILLSIDE es un exclusivo complejo residencial boutique, hogar de tan solo 102 apartamentos cuidadosamente diseñados, cada uno cuidadosamente situado para ofrecer impresionantes vistas al mar desde su salón.

El HILLSIDE ofrece dos tipos planos diferentes en bloque de apartamentos de dos plantas:

• Estudio plano
• Piso de un dormitorio

Cada residencia en HILLSIDE está terminada al más alto nivel, mezclando el diseño contemporáneo con materiales premium para crear una experiencia de vida costera excepcional.

Amenities

HILLSIDE ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer a los residentes una gama de servicios refinados y completos, diseñados para elevar la vida cotidiana

Varias piscinas cubiertas / exteriores
Sauna
Gym
Café
Parque infantil
Recepción

Plan de pago

Como se está construyendo el proyecto, se dispone de una opción de pago flexible:

40% de pago inicial
30% sin intereses plazos por 12 meses hasta la entrega clave
30% sin intereses plazos para 12 meses después de la entrega clave

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Akanthou, Chipre del Norte

Reseña en vídeo de complejo residencial ISATIS HILLSIDE

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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