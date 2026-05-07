Complejo residencial ISATIS ELYSIUM 2

A pocos pasos de las arenas doradas, los equilibrios tranquilos con activo, lejos del bullicio de la ciudad y sin embargo con fácil acceso a sus centros de negocios y ocio, hace de Chipre del Norte su hogar de ensueño.

Aeropuerto de Larnaca 79 km

Nicosia 65 km

Ayia Napa 45 km

Aeropuerto Ercan 55 km

Famagusta 10 km





Todo el proyecto cubre más de 51,500 m2

Deleite en un mundo donde los sueños se hacen realidad. Donde las familias florecen y los corazones se unen – un lugar perfecto para llamar a casa.

Ubicado dentro del estimado ELYSIUM 2, te lleva a una vida de abundancia, donde cada momento se enriquece con lujo y comodidad. La vida aquí está más allá de lo común, ofreciendo un mundo propio, rebosante de comodidades de primera categoría y atracciones cautivadoras.



El ELYSIUM 2 ofrece diferentes tipos planos en bloques de apartamentos de dos plantas:

Estudio apartamento

Piso de un dormitorio

Piso de dos dormitorios

Cada residencia en ELYSIUM 2 está terminada al más alto nivel, mezclando el diseño contemporáneo con materiales premium para crear una experiencia de vida costera excepcional.

Amenities

ELYSIUM 2 ha sido cuidadosamente elaborado para ofrecer a los residentes una gama refinada y completa de comodidades, diseñada para elevar la vida cotidiana

Varias piscinas cubiertas / exteriores

Sauna

Baño turco

Gym

Café/Restaurante

Parque infantil

Tribunal de Tenis

Voleibol pitch

Recepción

Zona de barbacoa



Plan de pago

Como se está construyendo el proyecto, se dispone de una opción de pago flexible:

40% de pago inicial

30% sin intereses plazos por 9 meses hasta la entrega clave

30% sin intereses plazos para 12 meses después de la entrega clave