Complejo residencial ISATIS ELYSIUM 2

A pocos pasos de las arenas doradas, los equilibrios tranquilos con activo, lejos del bullicio de la ciudad y sin embargo con fácil acceso a sus centros de negocios y ocio, hace de Chipre del Norte su hogar de ensueño.
Aeropuerto de Larnaca 79 km
Nicosia 65 km
Ayia Napa 45 km
Aeropuerto Ercan 55 km
Famagusta 10 km
Todo el proyecto cubre más de 51,500 m2
Deleite en un mundo donde los sueños se hacen realidad. Donde las familias florecen y los corazones se unen – un lugar perfecto para llamar a casa.
Ubicado dentro del estimado ELYSIUM 2, te lleva a una vida de abundancia, donde cada momento se enriquece con lujo y comodidad. La vida aquí está más allá de lo común, ofreciendo un mundo propio, rebosante de comodidades de primera categoría y atracciones cautivadoras.
El ELYSIUM 2 ofrece diferentes tipos planos en bloques de apartamentos de dos plantas:
Cada residencia en ELYSIUM 2 está terminada al más alto nivel, mezclando el diseño contemporáneo con materiales premium para crear una experiencia de vida costera excepcional.
Amenities
ELYSIUM 2 ha sido cuidadosamente elaborado para ofrecer a los residentes una gama refinada y completa de comodidades, diseñada para elevar la vida cotidiana
Varias piscinas cubiertas / exteriores
Sauna
Baño turco
Gym
Café/Restaurante
Parque infantil
Tribunal de Tenis
Voleibol pitch
Recepción
Zona de barbacoa
Plan de pago
Como se está construyendo el proyecto, se dispone de una opción de pago flexible:
40% de pago inicial
30% sin intereses plazos por 9 meses hasta la entrega clave
30% sin intereses plazos para 12 meses después de la entrega clave