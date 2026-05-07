  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Iskele Belediyesi
  4. Complejo residencial ISATIS ELYSIUM 2

Complejo residencial ISATIS ELYSIUM 2

Spathariko, Chipre del Norte
de
$169,904
VAT
de
$2,150/m²
;
15 1
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 36530
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Pueblo
    Spathariko

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English

A pocos pasos de las arenas doradas, los equilibrios tranquilos con activo, lejos del bullicio de la ciudad y sin embargo con fácil acceso a sus centros de negocios y ocio, hace de Chipre del Norte su hogar de ensueño.

Aeropuerto de Larnaca 79 km

Nicosia 65 km

Ayia Napa 45 km

Aeropuerto Ercan 55 km

Famagusta 10 km

Todo el proyecto cubre más de 51,500 m2

Deleite en un mundo donde los sueños se hacen realidad. Donde las familias florecen y los corazones se unen – un lugar perfecto para llamar a casa.

Ubicado dentro del estimado ELYSIUM 2, te lleva a una vida de abundancia, donde cada momento se enriquece con lujo y comodidad. La vida aquí está más allá de lo común, ofreciendo un mundo propio, rebosante de comodidades de primera categoría y atracciones cautivadoras.

El ELYSIUM 2 ofrece diferentes tipos planos en bloques de apartamentos de dos plantas:

  • Estudio apartamento
  • Piso de un dormitorio
  • Piso de dos dormitorios

Cada residencia en ELYSIUM 2 está terminada al más alto nivel, mezclando el diseño contemporáneo con materiales premium para crear una experiencia de vida costera excepcional.

Amenities

ELYSIUM 2 ha sido cuidadosamente elaborado para ofrecer a los residentes una gama refinada y completa de comodidades, diseñada para elevar la vida cotidiana

Varias piscinas cubiertas / exteriores
Sauna
Baño turco
Gym
Café/Restaurante
Parque infantil
Tribunal de Tenis
Voleibol pitch
Recepción
Zona de barbacoa

Plan de pago

Como se está construyendo el proyecto, se dispone de una opción de pago flexible:

40% de pago inicial
30% sin intereses plazos por 9 meses hasta la entrega clave
30% sin intereses plazos para 12 meses después de la entrega clave

Localización en el mapa

Spathariko, Chipre del Norte

Reseña en vídeo de complejo residencial ISATIS ELYSIUM 2

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Trimithi, Chipre del Norte
de
$753,590
Barrio residencial ELİT LİFE
Lapithos, Chipre del Norte
de
$117,788
Complejo residencial Two-bedroom penthouse lofts at Lanai Homes.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$254,018
Barrio residencial OASIS VILLAGE
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$158,191
Barrio residencial Angel Towers residence
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$139,952
Está viendo
Complejo residencial ISATIS ELYSIUM 2
Spathariko, Chipre del Norte
de
$169,904
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Edificio de apartamentos Bellagio
Edificio de apartamentos Bellagio
Edificio de apartamentos Bellagio
Edificio de apartamentos Bellagio
Edificio de apartamentos Bellagio
Mostrar todo Edificio de apartamentos Bellagio
Edificio de apartamentos Bellagio
Trikomo, Chipre del Norte
de
$174,680
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 13
El nuevo centro de atracción del Meditteranean está en Iskele. Bellagio - Lujo traído a la vida. Le permite descubrir la comodidad ilimitada de una vida lujosa en el corazón de la naturaleza y el mar. Amplios apartamentos, terrazas y balcones, diseñados con características estéticas y funcio…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Barrio residencial Volna 4
Barrio residencial Volna 4
Barrio residencial Volna 4
Barrio residencial Volna 4
Barrio residencial Volna 4
Barrio residencial Volna 4
Trikomo, Chipre del Norte
de
$220,378
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Venice
Complejo residencial Venice
Complejo residencial Venice
Complejo residencial Venice
Complejo residencial Venice
Mostrar todo Complejo residencial Venice
Complejo residencial Venice
Spathariko, Chipre del Norte
de
$132,156
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 10
Venecia — Resort Living Inspirado por Italia 🇮🇹✨Venecia es un desarrollo residencial único situado en el corazón de Long Beach, Iskele, donde el estilo de vida mediterráneo se encuentra con el romance de Venecia 💙El agua está en el centro de este concepto — canales con góndolas, islas de jac…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir