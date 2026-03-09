Complejo residencial Royal Sun Elite Residence

Royal Sun Elite Residence es un gran complejo residencial situado en la popular zona de Long Beach de Iskele.
El desarrollo abarca 90 acres de tierra e incluye 1.122 propiedades, que ofrecen una amplia variedad de apartamentos, áticos y casas de estilo adosado.
El proyecto combina con éxito la comodidad de la ciudad con un estilo de vida de resort, a pocos minutos de la costa mediterránea.
📍 Ubicación
🏖 5 minutos a Long Beach
🏙 15 minutos a Famagusta
✈ 40 minutos para el aeropuerto de Ercan
🏛 45 minutos a Nicosia
✈ 55 minutos para el aeropuerto de Larnaca
El complejo está situado en la carretera principal, proporcionando una excelente accesibilidad.
🌴 Instalaciones
Los residentes disfrutan de una amplia gama de comodidades:
🏊 piscinas
🎢 toboganes de agua
🎾 pistas de tenis
🎠 parque infantil
🍽 restaurante
🌿 zonas verdes ajardinadas
🚴 rutas de ciclismo
🚶 senderos para caminar
🛡 Seguridad 24/7
El proyecto también incluye una zona comercial con 24 tiendas, ofreciendo servicios esenciales como:
🏦 banco
💊 farmacia
☕ cafeterías y bares
🍔 restaurantes y comida rápida
🚗 alquilar un coche
🧸 tienda de juguete
🏋️ gimnasio
🛒 supermercado
👗 tiendas de ropa
💍 joyerías
👕 limpieza en seco
💇 peluquero
🧖 spa & sauna
💱 oficina de intercambio
🏡 Tipos de propiedad
El proyecto cuenta con varios bloques residenciales con diferentes diseños.
Ruby Homes
2+1 casas adosadas de triplex semi-conjuntas
• 2 baños
• amplio jardín
• terraza en la azotea
Superficie cerrada: 98 m2
Roof terrace: 31 m2
Sapphire Homes
3+1 casas adosadas de triplex semiconjuntas
Superficie cerrada: 126 m2
Roof terrace: 43 m2
Jasper Block
• 1+1 apartamentos - 53 m2
• 1+1 áticos — 55 m2
Bloque de turquesa
• 2+1 apartamentos - 77 m2
• 1+1 áticos — 41 m2
Aquamarine Block
• 1+1 apartamentos: 41–53 m2
• 2+1 apartamentos - 77 m2
• 1+1 áticos — 41 m2
Jade Block
• apartamentos de estudio - 42 m2
• áticos de estudio - 42 m2
Carnelian Block
• 1+1 apartamentos – 61–65 m2
• 2+1 áticos — 78–86 m2
• Unidades comerciales
Larimar Block
• 2+1 apartamentos: 74–89 m2
• 3+1 áticos — 160 m2
• Unidades comerciales
Bloque de granate
• 1+1 apartamentos – 51–65 m2
• 2+1 apartamentos - 75 m2
• 2+1 áticos — 79–91 m2
Bloque Onyx
• 1+1 apartamentos – 55–60 m2
• 2+1 apartamentos - 75 m2
• 2+1 áticos — 82–87 m2
Royal Sun Elite Residence ofrece una vibrante comunidad de estilo de vida que combina confort residencial, infraestructura de resorts y un fuerte potencial de inversión en la costa mediterránea. 🌊✨