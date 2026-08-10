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Obra nueva en venta en Girne District

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Kyrenia
2
Catalkoy Esentepe Belediyesi
86
Girne Belediyesi
45
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
35
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Complejo residencial Pine Hill Residence
Complejo residencial Pine Hill Residence
Complejo residencial Pine Hill Residence
Complejo residencial Pine Hill Residence
Complejo residencial Pine Hill Residence
Complejo residencial Pine Hill Residence
Complejo residencial Pine Hill Residence
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$367,452
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
🌲 Residencia Pine Hill — Panoramic Living in Esentepe, North CyprusPine Hill Residence es un exclusivo desarrollo boutique que ofrece paz, privacidad y vistas impresionantes del Mar Mediterráneo. Ubicado en una parcela elevada en Esentepe, rodeada de montañas y naturaleza, el proyecto ofrece…
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Complejo residencial Sandscape Coastal Residences
Complejo residencial Sandscape Coastal Residences
Complejo residencial Sandscape Coastal Residences
Complejo residencial Sandscape Coastal Residences
Complejo residencial Sandscape Coastal Residences
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Complejo residencial Sandscape Coastal Residences
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$359,378
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Residencias costeras de SandscapeTrue Beachfront Living 🌊Sandscape Coastal Residencias es un exclusivo desarrollo frente a la playa ubicado en Esentepe, una de las regiones costeras de mayor crecimiento del norte de Chipre.Este proyecto ofrece acceso directo a la playa, vistas mediterráneas …
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Complejo residencial Malibu 5
Complejo residencial Malibu 5
Complejo residencial Malibu 5
Complejo residencial Malibu 5
Complejo residencial Malibu 5
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Complejo residencial Malibu 5
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$258,557
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
🌴 Malibu 5 — Luxury Coastal Living in Esentepe, North CyprusMalibu 5 es un exclusivo proyecto residencial junto al mar que ofrece un estilo de vida de isla refinado donde la arquitectura contemporánea satisface la belleza natural del Mediterráneo. Situado a lo largo de la prístina costa de E…
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TekceTekce
Complejo residencial Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Complejo residencial Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Complejo residencial Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Complejo residencial Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Complejo residencial Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
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Complejo residencial Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$149,535
Opciones de acabado Con acabado
Estudio - ático 34 m2 con terraza cubierta de 20 m2 en el complejo Caesar Cliff.El complejo está situado en un lugar muy hermoso en una colina, desde donde se abren impresionantes vistas del mar Mediterráneo y las montañas Beshparmak. Un puente pintoresco con ascensor llevará a la playa de a…
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Smart Home
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Complejo residencial Sueno Villas
Complejo residencial Sueno Villas
Complejo residencial Sueno Villas
Complejo residencial Sueno Villas
Complejo residencial Sueno Villas
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Complejo residencial Sueno Villas
Klepini, Chipre del Norte
de
$1,37M
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
Villas exclusivas con vistas panorámicas al mar en las montañas BeshparmakAcerca de la región de Arapköy (Arapkoy), Chipre septentrional 📍En las pintorescas montañas de Besparmak se encuentra el acogedor pueblo de Arapköy, un lugar donde la naturaleza, la historia y el silencio se unen en pe…
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Complejo residencial LAventure
Complejo residencial LAventure
Complejo residencial LAventure
Complejo residencial LAventure
Complejo residencial LAventure
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Complejo residencial LAventure
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$144,888
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
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SMAK Partners
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Complejo residencial Spectra
Complejo residencial Spectra
Complejo residencial Spectra
Complejo residencial Spectra
Complejo residencial Spectra
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Complejo residencial Spectra
Lapithos, Chipre del Norte
de
$242,832
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Donde el estilo de vida familiar cumple con el diseño futurista y la naturalezaBienvenido a Spectra, un desarrollo de lujo a gran escala situado en Lapta, al oeste del centro turístico de Kyrenia.Aquí, montañas verdes vibrantes se fusionan con el Mediterráneo azul profundo, mientras que las …
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Complejo residencial Caesar Cliff
Complejo residencial Caesar Cliff
Complejo residencial Caesar Cliff
Complejo residencial Caesar Cliff
Complejo residencial Caesar Cliff
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Complejo residencial Caesar Cliff
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$156,532
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 128–156 m²
2 objetos inmobiliarios 2
César Cliff está situado en Esentepe, Kyrenia. El clima es típico del Mediterráneo, brisas marinas, pinos; la temporada de verano es muy suave, como es el invierno.A 26 km de Kyrenia, del centro de la ciudad7 km en coche al campo de golf, el másgrande46 km en coche al aeropuerto de Ercan32 k…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
128.0
279,251
Villa
156.0
465,419
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
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Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$203,421
Opciones de acabado Con acabado
2+1 ático - 74 m2 + 12 m2 balcón + 31 m2 terraza en un complejo de lujo a 300 metros del mar.El complejo está situado en un lugar pintoresco justo a orillas del mar Mediterráneo en la zona de Esentepe, gracias al paisaje exitoso, todos los objetos del complejo tienen impresionantes vistas de…
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Complejo residencial Casa del Mare Project
Complejo residencial Casa del Mare Project
Complejo residencial Casa del Mare Project
Complejo residencial Casa del Mare Project
Complejo residencial Casa del Mare Project
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Complejo residencial Casa del Mare Project
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$315,106
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Experiencia de lujo como nunca antesUsted vivirá en una magnífica zona con su facilidad de transporte proporcionado por su cercanía al aeropuerto, su distancia perfecta a Kyrenia y la ubicación de Casa del Mare está justo al lado del mar.Aquí, la vida es todo sobre la experiencia inolvidable…
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Complejo residencial Sea Magic Garden
Complejo residencial Sea Magic Garden
Complejo residencial Sea Magic Garden
Complejo residencial Sea Magic Garden
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Complejo residencial Sea Magic Garden
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$313,004
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
🌊 Sea Magic Garden — Modern Living in Esentepe, North CyprusSea Magic Garden es un proyecto residencial moderno situado en la pintoresca y muy deseable zona de Esentepe, Chipre del Norte. Rodeado de naturaleza, mar y montañas, el proyecto ofrece un estilo de vida mediterráneo pacífico con ex…
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Complejo residencial Bellapais Villas
Complejo residencial Bellapais Villas
Complejo residencial Bellapais Villas
Complejo residencial Bellapais Villas
Complejo residencial Bellapais Villas
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Complejo residencial Bellapais Villas
Kazafani, Chipre del Norte
de
$1,16M
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
Bellapais Villas - exclusivas villas con vistas panorámicas al mar 🌊🏔️Sobre la región de Bellapais 📍Bellapais es uno de los suburbios más prestigiosos y atmosféricos de Kyrenia. Se trata de un tranquilo y acogedor pueblo situado en una elevación a los pies de las montañas de Kyrenia, desde d…
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Complejo residencial Solterra Villas
Complejo residencial Solterra Villas
Complejo residencial Solterra Villas
Complejo residencial Solterra Villas
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Complejo residencial Solterra Villas
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$647,475
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
🏡 Solterra Villas — Where Modern Design Meets Serenity ✨ Aesthetics, comfort, and thoughtful layouts — Solterra was created for those who value both style and functionality in family living. 📍 Location: Nestled in the lush green heart of Çatalköy, just 15 minutes from Girne, Solterra …
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Barrio residencial Aelita
Barrio residencial Aelita
Barrio residencial Aelita
Barrio residencial Aelita
Barrio residencial Aelita
Barrio residencial Aelita
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$278,638
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$171,089
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de tres habitaciones 105 m5 250 metros del mar en la zona de Esentepe.Living area - 91 m2 + una amplia terraza de 14 m2 será un lugar ideal para relajarse. Totalmente amueblado y equipado con todo el equipo necesario, que le permite entrar inmediatamente sin costes adic…
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Smart Home
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Agios Georgios, Chipre del Norte
de
$174,996
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de un dormitorio (1+1) de 60 m2 con una amplia terraza y un pequeño jardín, totalmente amueblado y equipado con electrodomésticos modernos.El salón se combina con la cocina y el comedor. La cocina tiene electrodomésticos: nevera, vitrocerámica, horno, capucha y lavadora. Acogedor…
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Smart Home
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Complejo residencial Elite Park Villas
Complejo residencial Elite Park Villas
Complejo residencial Elite Park Villas
Complejo residencial Elite Park Villas
Complejo residencial Elite Park Villas
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Complejo residencial Elite Park Villas
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$1,37M
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Elite Park Villas es un exclusivo complejo boutique de villas premium situado en una de las zonas más deseadas de Kyrenia (Girne). Diseñado para aquellos que valoran la privacidad, comodidad y vida de alta gama, el proyecto también ofrece un fuerte potencial de inversión 💼✨Sólo 5 villas sepa…
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Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$360,646
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Park Avenue — Prestige en el corazón de KyreniaPark Avenue es un exclusivo desarrollo premium situado en el mismo centro de la ciudad de Kyrenia. Inspirado en la emblemática arquitectura de la avenida Park de Nueva York, el proyecto combina elegancia urbana refinada con espacios verdes y con…
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SMAK Partners
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Complejo residencial Turtle Bay Village
Complejo residencial Turtle Bay Village
Complejo residencial Turtle Bay Village
Complejo residencial Turtle Bay Village
Complejo residencial Turtle Bay Village
Complejo residencial Turtle Bay Village
Complejo residencial Turtle Bay Village
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$166,947
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 115 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Turtle Bay Village Silencio Esentepe 🌴A Mediterranean Resort Lifestyle by the SeaTurtle Bay El pueblo es un gran complejo residencial situado en la costa norte de Chipre en la pintoresca zona de Esentepe, a unos 200 metros de la costa.El complejo está situado cerca del famoso campo de golf K…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
115.0
174,026
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Bahamas Homes
Complejo residencial Bahamas Homes
Complejo residencial Bahamas Homes
Complejo residencial Bahamas Homes
Complejo residencial Bahamas Homes
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Complejo residencial Bahamas Homes
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$127,565
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Bahamas Homes — Tropical Resort-Style Living by the Sea in Kyrenia 🌴🌊Bahamas Homes es un desarrollo residencial único situado en el lado oriental de Kyrenia (Girne), una de las regiones más verdes y hermosas del norte de Chipre.El proyecto combina arquitectura moderna, diseño tropical y como…
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Complejo residencial Hive Villas
Complejo residencial Hive Villas
Complejo residencial Hive Villas
Complejo residencial Hive Villas
Complejo residencial Hive Villas
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Complejo residencial Hive Villas
Kazafani, Chipre del Norte
de
$785,001
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villas listas para vivir con vistas al mar en una de las mejores zonas de KyreniaAcerca de la Región — Ozanköy, Chipre del Norte 📍Ozanköy, situado a solo 5 km al este de Kyrenia, es considerado uno de los pueblos más bellos y auténticos del norte de Chipre. La zona combina perfectamente la n…
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Complejo residencial Ultramarine Nuance
Complejo residencial Ultramarine Nuance
Complejo residencial Ultramarine Nuance
Complejo residencial Ultramarine Nuance
Complejo residencial Ultramarine Nuance
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Complejo residencial Ultramarine Nuance
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$140,803
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
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SMAK Partners
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Complejo residencial Phuket Health & Wellness Resort
Complejo residencial Phuket Health & Wellness Resort
Complejo residencial Phuket Health & Wellness Resort
Complejo residencial Phuket Health & Wellness Resort
Complejo residencial Phuket Health & Wellness Resort
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Complejo residencial Phuket Health & Wellness Resort
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$194,513
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Phuket Health & Wellness Resort — A Lifestyle of Harmony, Wellness & Seaside Living 🌿🌊Phuket Health & Wellness Resort es un nuevo concepto de desarrollo por Cyprus Constructions, diseñado para aquellos que valoran la salud, la tranquilidad y la vida mediterránea premium.Rodeado de las impres…
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Complejo residencial Two-bedroom penthouse lofts at Lanai Homes.
Complejo residencial Two-bedroom penthouse lofts at Lanai Homes.
Complejo residencial Two-bedroom penthouse lofts at Lanai Homes.
Complejo residencial Two-bedroom penthouse lofts at Lanai Homes.
Complejo residencial Two-bedroom penthouse lofts at Lanai Homes.
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Complejo residencial Two-bedroom penthouse lofts at Lanai Homes.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$254,018
Opciones de acabado Con acabado
Aticos loft de dos dormitorios de 70 m2 + 35 m2 terraza.La planta bajaContiene un salón con acceso a un balcón, una zona de cocina, un dormitorio y un baño.El segundo nivelloft contiene un segundo dormitorio con vistas al mar y un segundo baño.El acceso a la amplia terraza de la azotea es a …
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Smart Home
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Complejo residencial YeniLand
Complejo residencial YeniLand
Complejo residencial YeniLand
Complejo residencial YeniLand
Complejo residencial YeniLand
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Complejo residencial YeniLand
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$322,390
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Agencia
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Complejo residencial Natulux
Complejo residencial Natulux
Complejo residencial Natulux
Complejo residencial Natulux
Complejo residencial Natulux
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Complejo residencial Natulux
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$287,094
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial L'Plage
Complejo residencial L'Plage
Complejo residencial L'Plage
Complejo residencial L'Plage
Complejo residencial L'Plage
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Complejo residencial L'Plage
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$1,14M
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Complejo residencial Mykonos Homes
Complejo residencial Mykonos Homes
Complejo residencial Mykonos Homes
Complejo residencial Mykonos Homes
Complejo residencial Mykonos Homes
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Complejo residencial Mykonos Homes
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$379,771
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 116 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Mykonos Homes es un exclusivo desarrollo residencial frente a la playa inspirado en el famoso Hotel Cavo Tagoo en Mykonos. Situado en la pintoresca zona de Esentepe, Chipre Septentrional, el proyecto combina arquitectura contemporánea, impresionantes vistas al mar y estilo de vida de resort …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
116.0
387,849 – 404,712
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
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Complejo residencial Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$158,965
Opciones de acabado Con acabado
Estudio amueblado 45 m2 con terraza en el complejo Cove Garden Village.El interior del apartamento está hecho en un estilo moderno con elementos de decoración boho: tonos naturales, elementos de tocador, textiles cálidos y acentos brillantes.El espacio está muy bien situado: hay una cama gra…
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Complejo residencial Mediterranean Villas
Complejo residencial Mediterranean Villas
Complejo residencial Mediterranean Villas
Complejo residencial Mediterranean Villas
Complejo residencial Mediterranean Villas
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Complejo residencial Mediterranean Villas
Motides, Chipre del Norte
de
$300,348
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Villas modernas a las estribaciones de las cinco montañas de Fingers con vistas panorámicas al marUbicación & Zona Sinopsis 📍Las villas mediterráneas se encuentran a las estribaciones de las montañas de los Cinco Fingers, junto al bosque y al tradicional pueblo mediterráneo de İncesu, a sólo…
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Complejo residencial Brise de Vallee
Complejo residencial Brise de Vallee
Complejo residencial Brise de Vallee
Complejo residencial Brise de Vallee
Complejo residencial Brise de Vallee
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Complejo residencial Brise de Vallee
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$157,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
Küçükerenköy / Esentepe, North Cyprus📍 Sobre la ubicaciónKüçükerenköy es una de las zonas más encantadoras y de rápido desarrollo del norte de Chipre 🌊⛰Perfectamente situado entre el mar y las montañas, rodeado de olivares y naturaleza virgen.✨ Ambiente tranquilo y verde🏖 Playas de arena a 3…
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Complejo residencial Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Complejo residencial Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Complejo residencial Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Complejo residencial Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
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Complejo residencial Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$154,294
Opciones de acabado Con acabado
Estudio amueblado 45 m2 con terraza en el complejo Cove Garden Village.El interior del apartamento está hecho en un estilo moderno con elementos de decoración boho: tonos naturales, elementos de tocador, textiles cálidos y acentos brillantes.El espacio está muy bien situado: hay una cama gra…
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Barrio residencial My House Elegant
Barrio residencial My House Elegant
Barrio residencial My House Elegant
Barrio residencial My House Elegant
Barrio residencial My House Elegant
Barrio residencial My House Elegant
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$709,261
Año de construcción 2024
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GP real estate
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Barrio residencial Habitat
Barrio residencial Habitat
Barrio residencial Habitat
Barrio residencial Habitat
Barrio residencial Habitat
Barrio residencial Habitat
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$134,190
Año de construcción 2027
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial THE NEST
Complejo residencial THE NEST
Complejo residencial THE NEST
Complejo residencial THE NEST
Complejo residencial THE NEST
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Complejo residencial THE NEST
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$134,505
Ciudad: Kyrenia, EsentepeTipo de propiedad: ApartamentoNúmero de habitaciones: Estudio, 1+1, 1+1 Loft ,2+1 LoftSuperficie cerrada: 49 m2, 63 m2, 71 m2 , 91 m2Situación: se completará el 2027 de julio.Precio inicial: 99.000 librasPlan de pago para 10 años: %40 bajapago, 84 meses sin intereses…
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Complejo residencial ÇATALKÖY villas
Complejo residencial ÇATALKÖY villas
Complejo residencial ÇATALKÖY villas
Complejo residencial ÇATALKÖY villas
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Complejo residencial ÇATALKÖY villas
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$1,09M
Opciones de acabado Con acabado
Área 370 m²
1 objeto inmobiliario 1
En Çatalköy, situado en el punto donde la naturaleza virgen se encuentra con las ondas frescas del Mediterráneo, 26 villas que llevan la firma de NorthernLAND están aumentando. En NorthernLAND Villas: Çatalköy, su puerta se abrirá a las aguas azules profundas del Mediterráneo.El verde, el az…
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Barrio residencial BELLAPAIS VILLAS
Barrio residencial BELLAPAIS VILLAS
Barrio residencial BELLAPAIS VILLAS
Barrio residencial BELLAPAIS VILLAS
Barrio residencial BELLAPAIS VILLAS
Barrio residencial BELLAPAIS VILLAS
Kazafani, Chipre del Norte
de
$1,01M
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Natulux
Barrio residencial Natulux
Barrio residencial Natulux
Barrio residencial Natulux
Barrio residencial Natulux
Barrio residencial Natulux
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$240,642
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
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Pueblo de cabañas BAHAMAS HOMES
Pueblo de cabañas BAHAMAS HOMES
Pueblo de cabañas BAHAMAS HOMES
Pueblo de cabañas BAHAMAS HOMES
Pueblo de cabañas BAHAMAS HOMES
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Pueblo de cabañas BAHAMAS HOMES
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 78 m²
1 objeto inmobiliario 1
Impresionante complejo con vistas al mar Mediterráneo - “ Bahamas ” El complejo está ubicado cerca de la ciudad de Kyrenia y de la famosa playa de Alagadi. Restaurantes, tiendas y toda la infraestructura necesaria también se encuentran cerca. Muy cerca se encuentra el GOLF-KLUB interna…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
78.0
956
Agencia
Риэлтор без границ
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Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
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Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$573,783
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 1
Área 390 m²
1 objeto inmobiliario 1
Venta villa de 3 habitaciones 390m2 con piscina privada a 400 metros del mar!🌊 Una oportunidad única para convertirse en el propietario de una lujosa villa de 3 habitaciones con una piscina privada a solo 400 metros del mar!Acerca del proyecto🏡 EL ONE es un complejo exclusivo de 19 residenci…
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Barrio residencial Lavanta
Barrio residencial Lavanta
Barrio residencial Lavanta
Barrio residencial Lavanta
Barrio residencial Lavanta
Barrio residencial Lavanta
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$683,930
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Sea Magic Deluxe
Barrio residencial Sea Magic Deluxe
Barrio residencial Sea Magic Deluxe
Barrio residencial Sea Magic Deluxe
Barrio residencial Sea Magic Deluxe
Barrio residencial Sea Magic Deluxe
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$569,879
Agencia
GP real estate
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Pueblo de cabañas ¡Súper inversión! ¡Villa 4+1 a solo 50 metros del mar!
Pueblo de cabañas ¡Súper inversión! ¡Villa 4+1 a solo 50 metros del mar!
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Pueblo de cabañas ¡Súper inversión! ¡Villa 4+1 a solo 50 metros del mar!
Pueblo de cabañas ¡Súper inversión! ¡Villa 4+1 a solo 50 metros del mar!
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Vasilia, Chipre del Norte
de
$594,467
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
¡Complejo residencial de 20 villas junto al mar! Villas independientes de 4+1 con piscina privada. El complejo está ubicado a solo 50 metros del mar y de la nueva playa municipal en la zona de Karşıyaka (¡la MEJOR zona para INVERTIR en la actualidad!). Cada villa consta de 4 dormitorios…
Agencia
North Symbol
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Barrio residencial Aloha Life
Barrio residencial Aloha Life
Barrio residencial Aloha Life
Barrio residencial Aloha Life
Barrio residencial Aloha Life
Barrio residencial Aloha Life
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$189,981
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complejo residencial Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complejo residencial Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complejo residencial Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complejo residencial Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
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Complejo residencial Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$200,537
Opciones de acabado Con acabado
🌟 apartamento exclusivo 2+1 con una vista al mar y montañas en Yesentep, Northern Chipre 🌟 ¡Tu casa perfecta en la primera línea del mar!   🏡 Acerca del apartamento: - cuadrado: 105 m², 2 dormitorios+ salón - habitaciones espaciosas y de luz llenas de comodidad.   - Tipo: impresionantes …
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Tranquility
Barrio residencial Tranquility
Barrio residencial Tranquility
Barrio residencial Tranquility
Barrio residencial Tranquility
Barrio residencial Tranquility
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$949,903
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial Two bedroom apartment with roof terrace.
Complejo residencial Two bedroom apartment with roof terrace.
Complejo residencial Two bedroom apartment with roof terrace.
Complejo residencial Two bedroom apartment with roof terrace.
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Complejo residencial Two bedroom apartment with roof terrace.
Karavas, Chipre del Norte
de
$184,884
Opciones de acabado Con acabado
Amplio apartamento de 2+1 de 95 m2 con balcón y terraza de 40 m2. Cocina moderna de planta abierta con mostrador de barras, salón con ventanas panorámicas y acceso al balcón. Amplia disposición, mucha luz natural con acabado de alta calidad, dos acogedores dormitorios con armarios empotrados…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
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Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Karavas, Chipre del Norte
de
$171,851
Opciones de acabado Con acabado
Acogedor apartamento de una habitación (1+1) de 50 m2 con muebles y electrodomésticos modernos. El apartamento tiene un balcón y una amplia terraza de 40 m2 con una hermosa vista.El set de cocina está equipado con electrodomésticos BOSCH incorporados: horno, vitrocerámica, lavavajillas y nev…
Agencia
Smart Home
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Barrio residencial IDYLL Homes
Barrio residencial IDYLL Homes
Barrio residencial IDYLL Homes
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$392,563
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Sardunya Court Villas
Barrio residencial Sardunya Court Villas
Barrio residencial Sardunya Court Villas
Barrio residencial Sardunya Court Villas
Barrio residencial Sardunya Court Villas
Barrio residencial Sardunya Court Villas
Lapithos, Chipre del Norte
de
$392,627
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Aqua Blue
Barrio residencial Aqua Blue
Barrio residencial Aqua Blue
Barrio residencial Aqua Blue
Barrio residencial Aqua Blue
Barrio residencial Aqua Blue
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$252,041
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Vista Life
Barrio residencial Vista Life
Barrio residencial Vista Life
Barrio residencial Vista Life
Barrio residencial Vista Life
Barrio residencial Vista Life
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$265,973
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Deja Blue Eco-Wellness
Barrio residencial Deja Blue Eco-Wellness
Barrio residencial Deja Blue Eco-Wellness
Barrio residencial Deja Blue Eco-Wellness
Barrio residencial Deja Blue Eco-Wellness
Barrio residencial Deja Blue Eco-Wellness
Akanthou, Chipre del Norte
de
$1,08M
Año de construcción 2023
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GP real estate
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Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
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Villa Ozankoy Villa
Kazafani, Chipre del Norte
de
$784,679
Opciones de acabado Con acabado
Agencia
SMAK Partners
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Barrio residencial THE HIVE
Barrio residencial THE HIVE
Barrio residencial THE HIVE
Barrio residencial THE HIVE
Barrio residencial THE HIVE
Barrio residencial THE HIVE
Kazafani, Chipre del Norte
de
$728,259
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial ESENTEPE LUX VILLAS
Complejo residencial ESENTEPE LUX VILLAS
Complejo residencial ESENTEPE LUX VILLAS
Complejo residencial ESENTEPE LUX VILLAS
Complejo residencial ESENTEPE LUX VILLAS
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Complejo residencial ESENTEPE LUX VILLAS
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$1,16M
Opciones de acabado Con acabado
Villas acogedoras en la costaEl nuevo proyecto único de NorthernLAND es un complejo encantador de 7 villas, que se encuentran a sólo 60 metros de la costa. Cada villa ofrece una magnífica vista del mar, todos los objetos se distinguen por la arquitectura excepcional. Esta opción atraerá a to…
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial ELITE LIFE
Complejo residencial ELITE LIFE
Complejo residencial ELITE LIFE
Complejo residencial ELITE LIFE
Complejo residencial ELITE LIFE
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Complejo residencial ELITE LIFE
Karavas, Chipre del Norte
de
$118,277
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 50–100 m²
15 objetos inmobiliarios 15
VIDA ELITE La vida de élite es un complejo único ubicado en una zona tranquila de Lapta, en el norte de Chipre. El área es conocida por su belleza natural con exuberante vegetación, una cordillera, impresionantes playas de arena y el cristalino mar Mediterráneo. El proyecto incluye och…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.0
129,508 – 133,555
Apartamentos 2 habitaciones
85.0
156,489 – 164,583
Apartamentos 3 habitaciones
100.0
182,120
Desarrollador
DINDI GROUP
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Barrio residencial Palmera
Barrio residencial Palmera
Barrio residencial Palmera
Barrio residencial Palmera
Barrio residencial Palmera
Barrio residencial Palmera
Vasilia, Chipre del Norte
de
$158,317
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Aqua Garden
Barrio residencial Aqua Garden
Barrio residencial Aqua Garden
Barrio residencial Aqua Garden
Barrio residencial Aqua Garden
Barrio residencial Aqua Garden
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$196,313
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Vineyard View
Barrio residencial Vineyard View
Barrio residencial Vineyard View
Barrio residencial Vineyard View
Barrio residencial Vineyard View
Barrio residencial Vineyard View
Ftericha, Chipre del Norte
de
$348,298
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Carrington 55
Barrio residencial Carrington 55
Barrio residencial Carrington 55
Barrio residencial Carrington 55
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$253,244
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Ardem Park Green Hill
Barrio residencial Ardem Park Green Hill
Barrio residencial Ardem Park Green Hill
Barrio residencial Ardem Park Green Hill
Barrio residencial Ardem Park Green Hill
Barrio residencial Ardem Park Green Hill
Ftericha, Chipre del Norte
de
$411,625
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Karpasia by the Sea Elite
Barrio residencial Karpasia by the Sea Elite
Barrio residencial Karpasia by the Sea Elite
Barrio residencial Karpasia by the Sea Elite
Barrio residencial Karpasia by the Sea Elite
Barrio residencial Karpasia by the Sea Elite
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$151,985
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Olive Garden
Barrio residencial Olive Garden
Barrio residencial Olive Garden
Lapithos, Chipre del Norte
de
$696,596
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial DejaBlue
Complejo residencial DejaBlue
Complejo residencial DejaBlue
Complejo residencial DejaBlue
Complejo residencial DejaBlue
Mostrar todo Complejo residencial DejaBlue
Complejo residencial DejaBlue
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$170,560
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
DejaBlue es un proyecto residencial completo situado en la zona de Esentepe del norte de Chipre, que ofrece acceso directo al mar, arquitectura moderna y un estilo de vida mediterráneo pacífico.El complejo incluye apartamentos y villas totalmente terminados con vistas panorámicas al mar, inf…
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Eden Garden 3 *
Barrio residencial Eden Garden 3 *
Barrio residencial Eden Garden 3 *
Barrio residencial Eden Garden 3 *
Barrio residencial Eden Garden 3 *
Barrio residencial Eden Garden 3 *
Karavas, Chipre del Norte
de
$202,646
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Sea Magic Royal
Barrio residencial Sea Magic Royal
Barrio residencial Sea Magic Royal
Barrio residencial Sea Magic Royal
Barrio residencial Sea Magic Royal
Barrio residencial Sea Magic Royal
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$443,225
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial The Horizon *
Barrio residencial The Horizon *
Barrio residencial The Horizon *
Barrio residencial The Horizon *
Barrio residencial The Horizon *
Barrio residencial The Horizon *
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$563,609
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
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Villa Esenete 55
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$449,857
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Bienvenido a Sea & Hills Villas, un exclusivo desarrollo inmobiliario ubicado en el corazón de Esentepe, que ofrece lujo y serenidad incomparables. Ubicado a poca distancia de una variedad de servicios que incluyen restaurantes, tiendas, farmacias, el pueblo de Esentepe y playas impresionant…
Agencia
Esentepe Blue Investment
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Barrio residencial LORD OF CYPRUS
Barrio residencial LORD OF CYPRUS
Barrio residencial LORD OF CYPRUS
Barrio residencial LORD OF CYPRUS
Barrio residencial LORD OF CYPRUS
Barrio residencial LORD OF CYPRUS
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$164,017
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Roseville Residence *
Barrio residencial Roseville Residence *
Barrio residencial Roseville Residence *
Barrio residencial Roseville Residence *
Barrio residencial Roseville Residence *
Barrio residencial Roseville Residence *
Vasilia, Chipre del Norte
de
$151,921
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Mia Residence *
Barrio residencial Mia Residence *
Barrio residencial Mia Residence *
Barrio residencial Mia Residence *
Barrio residencial Mia Residence *
Barrio residencial Mia Residence *
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$190,614
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$202,646
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
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Villa Exquisite
Karavas, Chipre del Norte
de
$440,682
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 30
¡Una vida privilegiada te espera en el corazón de Kyrenia /Lapta! El proyecto, que incluye 30 2+1 Twin Villas y 2 4+1 Villas, ofrece muchas ventajas con su ubicación en el centro de la ciudad. ¡Saluda a una vida privilegiada en Kyrenia /Centro de la ciudad de Lapta! El proyecto, que llama …
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Evohe Real Estate & Property Consultancy
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Barrio residencial MEDITERRENEAN VILLAS
Barrio residencial MEDITERRENEAN VILLAS
Barrio residencial MEDITERRENEAN VILLAS
Barrio residencial MEDITERRENEAN VILLAS
Barrio residencial MEDITERRENEAN VILLAS
Barrio residencial MEDITERRENEAN VILLAS
Motides, Chipre del Norte
de
$259,640
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Rain
Barrio residencial Rain
Barrio residencial Rain
Barrio residencial Rain
Barrio residencial Rain
Barrio residencial Rain
Lapithos, Chipre del Norte
de
$170,983
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Ultramarine
Barrio residencial Ultramarine
Barrio residencial Ultramarine
Barrio residencial Ultramarine
Barrio residencial Ultramarine
Barrio residencial Ultramarine
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$155,784
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Bella Villa
Barrio residencial Bella Villa
Barrio residencial Bella Villa
Barrio residencial Bella Villa
Barrio residencial Bella Villa
Barrio residencial Bella Villa
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$1,39M
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Park Avenue
Barrio residencial Park Avenue
Barrio residencial Park Avenue
Barrio residencial Park Avenue
Barrio residencial Park Avenue
Thermeia, Chipre del Norte
de
$303,906
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Mia Homes
Barrio residencial Mia Homes
Barrio residencial Mia Homes
Barrio residencial Mia Homes
Barrio residencial Mia Homes
Barrio residencial Mia Homes
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$218,478
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial BELLA HILLS
Barrio residencial BELLA HILLS
Barrio residencial BELLA HILLS
Barrio residencial BELLA HILLS
Barrio residencial BELLA HILLS
Barrio residencial BELLA HILLS
Bellapais, Chipre del Norte
de
$1,14M
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Doganköy Begonvil Town House
Barrio residencial Doganköy Begonvil Town House
Barrio residencial Doganköy Begonvil Town House
Barrio residencial Doganköy Begonvil Town House
Barrio residencial Doganköy Begonvil Town House
Barrio residencial Doganköy Begonvil Town House
Thermeia, Chipre del Norte
de
$186,814
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
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Villa Bella
Kazafani, Chipre del Norte
de
$1,93M
Opciones de acabado Con acabado
Las principales ventajas de Villa Bella:Excelente ubicación: La villa se encuentra a solo 1500 metros del mar, lo que lo convierte en un lugar ideal para los amantes de la playa y el estilo de vida activo. Bellapais es un pueblo tranquilo y pintoresco, pero está cerca de la vibrante ciudad d…
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SMAK Partners
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Barrio residencial Oasis
Barrio residencial Oasis
Barrio residencial Oasis
Barrio residencial Oasis
Barrio residencial Oasis
Barrio residencial Oasis
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$139,319
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Pueblo de cabañas CASA DEL MARE
Pueblo de cabañas CASA DEL MARE
Pueblo de cabañas CASA DEL MARE
Pueblo de cabañas CASA DEL MARE
Pueblo de cabañas CASA DEL MARE
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Pueblo de cabañas CASA DEL MARE
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$201,821
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 45–115 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Características técnicas: • ESTUDIO, 1,2,3, 4 SPALKS  • Cocina y sala de estar. • Inodoro de lujo – baldosas y cerámicas en el baño. • Cocina de lujo equipada. • Armario empotrado • Balcón • Ventanas de doble acristalamiento. • Fachada compuesta y de vidrio. Barco …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.0 – 115.0
106,304 – 256,318
Agencia
Риэлтор без границ
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Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Trimithi, Chipre del Norte
de
$753,590
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Hilly Elm
Barrio residencial Hilly Elm
Barrio residencial Hilly Elm
Barrio residencial Hilly Elm
Barrio residencial Hilly Elm
Barrio residencial Hilly Elm
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$158,064
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
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Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$686,127
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa de lujo 4+1 con piscina, hammam y sauna en ChatalkaLe ofrecemos una villa de lujo en el estilo del clasicismo de 250 m2 con una vista panorámica del Mar Mediterráneo. Esta casa es creada para aquellos que aprecian comodidad, prestigio y privacidad.Características principales:4 amplios …
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GP real estate
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Barrio residencial Aloha Beach Resort
Barrio residencial Aloha Beach Resort
Barrio residencial Aloha Beach Resort
Barrio residencial Aloha Beach Resort
Barrio residencial Aloha Beach Resort
Barrio residencial Aloha Beach Resort
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$274,839
Año de construcción 2026
Agencia
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Barrio residencial Deja Blue Sunset
Barrio residencial Deja Blue Sunset
Barrio residencial Deja Blue Sunset
Barrio residencial Deja Blue Sunset
Barrio residencial Deja Blue Sunset
Barrio residencial Deja Blue Sunset
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$398,959
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Velux
Barrio residencial Velux
Barrio residencial Velux
Barrio residencial Velux
Barrio residencial Velux
Barrio residencial Velux
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$607,938
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Edreville
Barrio residencial Edreville
Barrio residencial Edreville
Barrio residencial Edreville
Barrio residencial Edreville
Barrio residencial Edreville
Trimithi, Chipre del Norte
de
$607,938
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Catalkoy Villa
Barrio residencial Catalkoy Villa
Barrio residencial Catalkoy Villa
Barrio residencial Catalkoy Villa
Barrio residencial Catalkoy Villa
Barrio residencial Catalkoy Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$1,01M
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
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Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Agios Georgios, Chipre del Norte
de
$549,129
Karaoglanolu Villas es una oferta exclusiva para aquellos que sueñan con un alojamiento moderno en la hermosa isla de Chipre. Este complejo único consta de sólo 6 villas llave en mano, que ofrecen un alto nivel de comodidad y accesibilidad a todas las comodidades necesarias. Situado en una z…
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SMAK Partners
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Barrio residencial Hanging Gardens Village
Barrio residencial Hanging Gardens Village
Barrio residencial Hanging Gardens Village
Barrio residencial Hanging Gardens Village
Barrio residencial Hanging Gardens Village
Barrio residencial Hanging Gardens Village
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$158,191
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial SUNNY HILL VILLAGE
Barrio residencial SUNNY HILL VILLAGE
Barrio residencial SUNNY HILL VILLAGE
Barrio residencial SUNNY HILL VILLAGE
Barrio residencial SUNNY HILL VILLAGE
Barrio residencial SUNNY HILL VILLAGE
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$177,189
Año de construcción 2027
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Exclusive
Barrio residencial Exclusive
Barrio residencial Exclusive
Barrio residencial Exclusive
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$292,627
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Cove Garden Phase 2
Barrio residencial Cove Garden Phase 2
Barrio residencial Cove Garden Phase 2
Barrio residencial Cove Garden Phase 2
Barrio residencial Cove Garden Phase 2
Barrio residencial Cove Garden Phase 2
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$164,523
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Del Mar Premium
Barrio residencial Del Mar Premium
Barrio residencial Del Mar Premium
Barrio residencial Del Mar Premium
Barrio residencial Del Mar Premium
Barrio residencial Del Mar Premium
Lapithos, Chipre del Norte
de
$145,652
Año de construcción 2025
Agencia
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Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$202,583
Agencia
GP real estate
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