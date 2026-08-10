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Obra nueva en venta en Trikomo

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Complejo residencial Royal Sun Elite Residence
Complejo residencial Royal Sun Elite Residence
Complejo residencial Royal Sun Elite Residence
Complejo residencial Royal Sun Elite Residence
Complejo residencial Royal Sun Elite Residence
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Complejo residencial Royal Sun Elite Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$85,549
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Área 42–143 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Royal Sun Elite Residence es un gran complejo residencial situado en la popular zona de Long Beach de Iskele.El desarrollo abarca 90 acres de tierra e incluye 1.122 propiedades, que ofrecen una amplia variedad de apartamentos, áticos y casas de estilo adosado.El proyecto combina con éxito la…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.0 – 98.0
103,876 – 132,206
Villa
143.0
294,765
Estudio
42.0
87,013
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Trikomo, Chipre del Norte
de
$129,066
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 36–189 m²
219 objetos inmobiliarios 219
El proyecto más exclusivo de North Cyprus Ocean Life ofrece una oportunidad única de vida e inversión, además de su naturaleza, clima, bellezas históricas, turismo e infraestructura educativa. Como centro de atención de los inversores y del mundo con sus precios de vivienda adorables en comp…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
36.0 – 45.0
128,159 – 211,125
Apartamentos 2 habitaciones
86.0 – 103.0
209,101 – 275,204
Apartamentos 3 habitaciones
125.0
263,063 – 280,600
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Royal Life Residence
Complejo residencial Royal Life Residence
Complejo residencial Royal Life Residence
Complejo residencial Royal Life Residence
Complejo residencial Royal Life Residence
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Complejo residencial Royal Life Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$73,583
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 14
Área 41–58 m²
10 objetos inmobiliarios 10
Residencia de Vida Real - Complejo Residencial Moderno a 100 m de Long Beach 🌊Royal Life Residence es un complejo residencial completo situado en el corazón de la popular zona de Long Beach en Iskele, a solo 100 metros de la playa mediterránea de arena.El complejo ofrece un ambiente turístic…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0 – 58.0
97,805 – 113,319
Estudio
41.0 – 42.0
74,197 – 83,640
Agencia
SMAK Partners
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TekceTekce
Complejo residencial Sea Life Residence
Complejo residencial Sea Life Residence
Complejo residencial Sea Life Residence
Complejo residencial Sea Life Residence
Complejo residencial Sea Life Residence
Complejo residencial Sea Life Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$91,075
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 9
Área 55–78 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Residencia Sea Life — Vivir en el corazón de Long Beach 🌊🏖Sea Life Residence es un complejo residencial completamente terminado situado a solo un minuto a pie de una de las mejores playas de arena del norte de Chipre — Long Beach.Ofrece una rara oportunidad de vivir junto al mar, en el centr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0 – 60.0
87,013 – 120,065
Apartamentos 2 habitaciones
72.0 – 78.0
132,206 – 186,167
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Riverside Life
Complejo residencial Riverside Life
Complejo residencial Riverside Life
Complejo residencial Riverside Life
Complejo residencial Riverside Life
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Complejo residencial Riverside Life
Trikomo, Chipre del Norte
de
$92,108
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 17
Área 38–135 m²
16 objetos inmobiliarios 16
Riverside Life ← Long Beach, Iskele 🌴Vida mediterránea Cerca de la playaRiverside Life es un moderno complejo residencial situado en la popular zona de Long Beach de Iskele, a poca distancia de la famosa costa mediterránea de arena.El proyecto está convenientemente situado frente al Caesar R…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
38.0 – 62.0
102,527 – 163,234
Apartamentos 2 habitaciones
73.0 – 135.0
176,724 – 288,695
Estudio
38.0
93,084 – 105,225
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
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Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$114,792
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de un dormitorio (1+1) 60 m2 con terraza de 15 m2 en el complejo Park Residence.Apartamentos de dos habitaciones a 250 metros de la playa de arena. "Long Beach" es una costa con hermosas playas de arena, cerca de la ciudad de Iskele y no lejos de Famagusta.En este proye…
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Smart Home
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Complejo residencial Olive Court 2
Complejo residencial Olive Court 2
Complejo residencial Olive Court 2
Complejo residencial Olive Court 2
Complejo residencial Olive Court 2
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Complejo residencial Olive Court 2
Trikomo, Chipre del Norte
de
$130,371
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 103 m²
1 objeto inmobiliario 1
Olive Court 2 - complejo moderno en Jeni Boazici 🌿🏡Olive Court 2 se encuentra en Yeni Boğaziçi, a solo 10 minutos a pie del mar.El proyecto incluye 58 residencias, combinando arquitectura moderna, planificación reflexiva y entorno verde. Cada detalle es pensado para una vida cómoda cerca de …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
103.0
133,555
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
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Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$70,101
Opciones de acabado Con acabado
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Estudio amueblado de 42 m2 con balcón de 7 m2, a 600 metros de la playa de arena "Long Beach" en el complejo Royal Sun Residence."Long Beach" es una inversión exitosa y una oportunidad para vivir en uno …
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Smart Home
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Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
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Complejo residencial Caesar Resort
Trikomo, Chipre del Norte
de
$56,750
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Área 40–128 m²
54 objetos inmobiliarios 54
Caesar Resort — Un Resort Ciudad por el Mar 🌊🏖✨Caesar Resort se encuentra en Iskele, junto a la famosa Long Beach, una de las playas más hermosas de Chipre.Todo el proyecto abarca 393,570 m2, formando un verdadero pueblo turístico con sus propios restaurantes, centros SPA, parques y zonas de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
56.0 – 80.0
71,499 – 116,692
Apartamentos 2 habitaciones
75.0 – 122.0
88,362 – 168,630
Apartamentos 3 habitaciones
128.0
225,290
Estudio
40.0 – 60.0
57,334 – 141,649
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Grand Sapphire BLU
Complejo residencial Grand Sapphire BLU
Complejo residencial Grand Sapphire BLU
Complejo residencial Grand Sapphire BLU
Complejo residencial Grand Sapphire BLU
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Complejo residencial Grand Sapphire BLU
Trikomo, Chipre del Norte
de
$212,967
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Grand Sapphire BLU — Un nuevo estándar de 7★ Living at Long Beach 🌊✨Grand Sapphire BLU es un desarrollo residencial premium ultramoderno situado en la costa de Long Beach (Iskele), estableciendo un nuevo punto de referencia para la vida de estilo de vida de 7 estrellas.El proyecto combina ar…
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
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Complejo residencial D Point
Trikomo, Chipre del Norte
de
$167,695
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 4
Agencia
SMAK Partners
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Edificio de apartamentos Velocity
Edificio de apartamentos Velocity
Edificio de apartamentos Velocity
Edificio de apartamentos Velocity
Edificio de apartamentos Velocity
Edificio de apartamentos Velocity
Edificio de apartamentos Velocity
Trikomo, Chipre del Norte
de
$118,368
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Vida moderna A sólo 350 metros del mar en Iskele 🌊Nos complace presentar Velocity, un moderno edificio residencial de 5 plantas situado en una de las zonas más prometedoras de Iskele, cerca de la famosa Long Beach.El proyecto combina ubicación privilegiada, construcción moderna y fuerte pote…
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
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Trikomo, Chipre del Norte
de
$72,797
Opciones de acabado Con acabado
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Estudio listo 43 m2 250 metros de la playa de arena. "Long Beach" es una costa con hermosas playas de arena, cerca de la ciudad de Iskele y no lejos de la ciudad de Famagusta.Long Beach es una buena inve…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
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Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
Trikomo, Chipre del Norte
de
$128,512
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 31
Área 54–117 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Una nueva definición de la vida mediterránea elevada 🌊✨Grand Sapphire Resort & Residences es el mayor y más prestigioso desarrollo del norte de Chipre, situado en la emblemática playa de Long Beach, Iskele.Con 1.630 residencias de lujo y un hotel de clase mundial, el proyecto ofrece un verda…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
111.0 – 117.0
269,808 – 296,789
Estudio
54.0
150,418 – 153,791
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
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Trikomo, Chipre del Norte
de
$303,111
Opciones de acabado Con acabado
Este proyecto ha recibido prestigiosos Premios NC de Propiedad!Apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) 147 m2 con vistas al mar en un prestigioso complejo residencial con un hotel y casino de 5*, a 600 metros de Long Beach - Grand Sapphire Resort.El apartamento está totalmente amuebla…
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Smart Home
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Complejo residencial Lilium Park
Complejo residencial Lilium Park
Complejo residencial Lilium Park
Complejo residencial Lilium Park
Complejo residencial Lilium Park
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Complejo residencial Lilium Park
Trikomo, Chipre del Norte
de
$122,482
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Un sentido moderno y minimalista de la comodidad.Lilium Park ofrece un concepto diferente mezclando la arquitectura clásica mediterránea y el minimalismo asiático.Lilium Park ofrece a sus huéspedes una experiencia de vida tranquila. Un ambiente agradable y cálido le espera en el parque Liliu…
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Sky Deluxia Life
Complejo residencial Sky Deluxia Life
Complejo residencial Sky Deluxia Life
Complejo residencial Sky Deluxia Life
Complejo residencial Sky Deluxia Life
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Complejo residencial Sky Deluxia Life
Trikomo, Chipre del Norte
de
$184,551
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 18
Área 47 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un estilo de vida Resort-Style en Long Beach 🌊Sky Deluxia Life es un desarrollo contemporáneo a gran escala situado en el centro de Iskele Long Beach. Integrado con el magnífico paisaje costero, el proyecto ofrece un verdadero estilo de vida de vacaciones de cuatro temporadas, no sólo un hog…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.0
103,876
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial La Joya Beach Residences
Complejo residencial La Joya Beach Residences
Complejo residencial La Joya Beach Residences
Complejo residencial La Joya Beach Residences
Complejo residencial La Joya Beach Residences
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Complejo residencial La Joya Beach Residences
Trikomo, Chipre del Norte
de
$157,328
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
La Joya Beach Residences es un proyecto residencial de lujo situado en Long Beach, Iskele, una de las zonas costeras más prestigiosas del norte de Chipre.El nombre La Joya se traduce del español como “la joya”, reflejando perfectamente la esencia de este exclusivo desarrollo. Estas residenci…
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SMAK Partners
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Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
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Trikomo, Chipre del Norte
de
$169,240
Opciones de acabado Con acabado
El proyecto ganó los prestigiosos Premios NC de la Propiedad 2019!Amueblado apartamento estudio de 53 metros cuadrados en el complejo Grand Sapphire Resort con un hotel y casino.El complejo se encuentra a 600 metros de Long Beach, en una de las zonas más populares con un paseo ajardinado que…
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Smart Home
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Complejo residencial MCKENZIE 2
Complejo residencial MCKENZIE 2
Complejo residencial MCKENZIE 2
Complejo residencial MCKENZIE 2
Complejo residencial MCKENZIE 2
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Complejo residencial MCKENZIE 2
Trikomo, Chipre del Norte
de
$404,940
Mckenzie 2 complejo residencial es un proyecto de lujo y de alta calidad situado en la popular zona turística de Long Beach, al norte de Famagusta, en el norte de Chipre. Este proyecto promete un estilo de vida indescriptible en medio de la belleza de la naturaleza y la proximidad del Mar Me…
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Panorama Long Beach
Complejo residencial Panorama Long Beach
Complejo residencial Panorama Long Beach
Complejo residencial Panorama Long Beach
Complejo residencial Panorama Long Beach
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Complejo residencial Panorama Long Beach
Trikomo, Chipre del Norte
de
$202,560
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 13
Área 74–85 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Panorama Long Beach — El icono de la costa 🌅🏖Panorama Long Playa es un proyecto residencial premium completado situado a solo 180 metros del mar (2 minutos a pie).Situado en la frontera de una zona de zonificación de baja altura, el proyecto garantiza máximas vistas al mar y los alrededores …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
74.0
263,737
Apartamentos 2 habitaciones
80.0 – 85.0
364,241 – 418,202
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Park Residence
Complejo residencial Park Residence
Complejo residencial Park Residence
Complejo residencial Park Residence
Complejo residencial Park Residence
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Complejo residencial Park Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$90,611
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Área 60–200 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Un nuevo hito en Long Beach 🌊Park Residence ofrece un aspecto arquitectónico fresco a la costa de Long Beach, situada a solo 200 metros de la famosa playa de arena.Este moderno proyecto residencial está diseñado para aquellos que quieren vivir junto al mar y disfrutar de vistas mediterráneas…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.0 – 200.0
97,091 – 462,337
Apartamentos 2 habitaciones
86.0 – 90.0
155,140 – 240,129
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Courtyard
Complejo residencial Courtyard
Complejo residencial Courtyard
Complejo residencial Courtyard
Trikomo, Chipre del Norte
de
$137,276
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Área 50–125 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Courtyard — A Completed Complejo Resort-Style en Long Beach 🌴🌊Courtyard es un complejo residencial listo situado en la región de Long Beach muy deseable, a solo 5 minutos a pie de la costa de arena 🏖✨Combina cómodas condiciones de vida, paisajes verdes e infraestructura de resort completo en…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
65.0
175,375
Apartamentos 2 habitaciones
125.0
294,765
Estudio
50.0
139,626 – 144,347
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
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Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$76,841
Opciones de acabado Con acabado
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Estudio 42 m2 en un complejo SPA cerca de la playa de Long Beach.Este complejo residencial de 5* está situado en la costa de Long Beach, que se extiende a lo largo de la costa este de Chipre.La infraestr…
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Smart Home
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Complejo residencial Magnolia Residence
Complejo residencial Magnolia Residence
Complejo residencial Magnolia Residence
Complejo residencial Magnolia Residence
Complejo residencial Magnolia Residence
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Complejo residencial Magnolia Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$213,283
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 106 m²
1 objeto inmobiliario 1
Magnolia Residence — Modern Smart Living in Iskele 🌴Magnolia Residence es un desarrollo residencial innovador situado en Iskele, diseñado para aquellos que valoran estilo de vida moderno, comodidad y tecnología.Inspirado por la flor de magnolia, símbolo de estabilidad, armonía y prosperidad,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
106.0
217,195
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial ARCADIA
Complejo residencial ARCADIA
Complejo residencial ARCADIA
Complejo residencial ARCADIA
Complejo residencial ARCADIA
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Complejo residencial ARCADIA
Trikomo, Chipre del Norte
de
$118,775
Opciones de acabado Con acabado
LUGAR WHERE DREAMS BECOME REALITYArcadia, ubicada en Iskele Boğaz, es un complejo residencial vibrante con 300 unidades modernas, incluyendo estudios, apartamentos de una habitación, dublex de una habitación y dublex de dos habitaciones. Cada unidad está diseñada para comodidad y lujo, ideal…
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SMAK Partners
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Edificio de apartamentos Bellagio
Edificio de apartamentos Bellagio
Edificio de apartamentos Bellagio
Edificio de apartamentos Bellagio
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Edificio de apartamentos Bellagio
Trikomo, Chipre del Norte
de
$174,680
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 13
El nuevo centro de atracción del Meditteranean está en Iskele. Bellagio - Lujo traído a la vida. Le permite descubrir la comodidad ilimitada de una vida lujosa en el corazón de la naturaleza y el mar. Amplios apartamentos, terrazas y balcones, diseñados con características estéticas y funcio…
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Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
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Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$176,478
Opciones de acabado Con acabado
Estudio amueblado 48.8 - 55.6 m2 con un paquete de diseño del desarrollador en el complejo Court Yard.El estudio tiene una sala de estar con TV y cama doble, una zona de cocina con electrodomésticos, incluyendo una placa, capucha y nevera.Este proyecto tiene un gran territorio y una variedad…
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Complejo residencial Querencia
Complejo residencial Querencia
Complejo residencial Querencia
Complejo residencial Querencia
Complejo residencial Querencia
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Complejo residencial Querencia
Trikomo, Chipre del Norte
de
$194,442
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 28
🌊 Querencia es un magnífico proyecto que creará un ambiente único en Long Beach, a solo 400 metros del mar.Directamente frente a la playa única abrirá un complejo con vistas inspiradoras, espacios de vida reflexivos e infraestructura rica.🏢 4 cuadras, una de las cuales funcionará como hotel🏗…
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Complejo residencial Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
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Complejo residencial Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$213,304
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de 1 dormitorio (1+1) 64 m2 en el prestigioso complejo Grand Sapphire Resort CASINO, a 600 metros de Long Beach.El precio incluye un paquete de diseño (aparatos y muebles).El complejo se encuentra en una de las zonas más populares con un paseo ajardinado que se extiende a lo larg…
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Complejo residencial Royal Sun Residence
Complejo residencial Royal Sun Residence
Complejo residencial Royal Sun Residence
Complejo residencial Royal Sun Residence
Complejo residencial Royal Sun Residence
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Complejo residencial Royal Sun Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$75,868
Opciones de acabado Con acabado
Área 42–103 m²
14 objetos inmobiliarios 14
Royal Sun Residence — Complete Seaside Living 🌊☀️Royal Sun Residence es un complejo residencial completamente terminado situado en la zona de Long Beach, Iskele, Chipre septentrional.La famosa playa de arena está a sólo 5 minutos a pie 🏖Se trata de una comunidad animada y establecida con ter…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.0 – 103.0
93,084 – 136,253
Apartamentos 2 habitaciones
70.0 – 100.0
144,347 – 209,101
Estudio
42.0
72,848
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence
Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence
Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence
Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence
Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence
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Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$129,053
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 13
Área 57–130 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Residencia de vacaciones de Edelweiss — Resort-Style Living in Iskele 🌴🌊Edelweiss Holiday Residence es un moderno complejo residencial que combina la arquitectura contemporánea, la construcción de alta calidad y la vida de estilo resort.El proyecto está completo y ofrece un entorno ideal par…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
130.0
178,073
Estudio
57.0
82,291
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
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Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$64,229
Opciones de acabado Con acabado
Un apartamento estudio amueblado de 57 metros cuadrados está situado a un kilómetro de la playa de arena.Esta ubicación única ofrece un entorno tranquilo lejos del bullicio y bullicio de la ciudad, pero cerca de todas las comodidades de la ciudad y lugares históricos.El centro de la ciudad y…
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Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
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Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$76,841
Opciones de acabado Con acabado
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Apartamento estudio amueblado 57 m2 un kilómetro de la playa de arena.Gracias a la ubicación única, vivirás en un lugar tranquilo lejos del bullicio de la ciudad, pero al mismo tiempo estarás cerca de to…
Agencia
Smart Home
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Barrio residencial BELLAGIO RESIDENCE
Barrio residencial BELLAGIO RESIDENCE
Barrio residencial BELLAGIO RESIDENCE
Barrio residencial BELLAGIO RESIDENCE
Barrio residencial BELLAGIO RESIDENCE
Barrio residencial BELLAGIO RESIDENCE
Trikomo, Chipre del Norte
de
$143,119
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Trikomo, Chipre del Norte
de
$272,214
Opciones de acabado Con acabado
2+1 apartamento de 95 m2 con una terraza de 15 m2 con vistas al mar. El interior se hace en colores claros según el paquete de diseño completo. Totalmente amueblado y equipado con todos los electrodomésticos y utensilios necesarios. La calefacción por suelo radiante se instala sobre toda la …
Agencia
Smart Home
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Barrio residencial Riverside life residence
Barrio residencial Riverside life residence
Barrio residencial Riverside life residence
Barrio residencial Riverside life residence
Barrio residencial Riverside life residence
Barrio residencial Riverside life residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$150,085
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Royal Life Residence
Barrio residencial Royal Life Residence
Barrio residencial Royal Life Residence
Barrio residencial Royal Life Residence
Barrio residencial Royal Life Residence
Barrio residencial Royal Life Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$126,021
Agencia
GP real estate
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Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
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Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Trikomo, Chipre del Norte
de
$109,934
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 12
El complejo residencial CAESAR RESORT SPA tiene una ubicación ideal en relación con el Mar Mediterráneo: a sólo 300 m de la playa de arena suave de Long Beach (1.5 km de largo) con sus famosos restaurantes, equipados con áreas de recreación, terrenos deportivos, senderos de senderismo y bici…
Agencia
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
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Complejo turístico
Complejo turístico
Complejo turístico
Complejo turístico
Complejo turístico
Mostrar todo Complejo turístico
Complejo turístico
Trikomo, Chipre del Norte
de
$299,166
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Ubicación: A 400 metros del mar en Long Beach.Proyecto: 4 bloques residenciales y 1 bloque hotelero, diseño adosado.Vistas: Vistas al mar ininterrumpidas de 180 grados, orientadas al sur hacia Famagusta, hacia la bahía de Karpaz.Características: 701 apartamentos (estudios, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1…
Agencia
Right way Group
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Barrio residencial Blue Life
Barrio residencial Blue Life
Barrio residencial Blue Life
Barrio residencial Blue Life
Barrio residencial Blue Life
Barrio residencial Blue Life
Trikomo, Chipre del Norte
de
$202,519
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial Caesar Resort SPA
Complejo residencial Caesar Resort SPA
Complejo residencial Caesar Resort SPA
Complejo residencial Caesar Resort SPA
Complejo residencial Caesar Resort SPA
Mostrar todo Complejo residencial Caesar Resort SPA
Complejo residencial Caesar Resort SPA
Trikomo, Chipre del Norte
de
$54,303
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 9
Área 95 m²
1 objeto inmobiliario 1
Caesar Resort & SPA es un complejo residencial de gran escala en el norte de Chipre, situado en la zona de Iskele, a solo 600 metros de la famosa Long Beach. El complejo ofrece una variedad de apartamentos: estudios, apartamentos con uno, dos, tres y cuatro dormitorios, con una superficie de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
95.0
1,225
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Luna
Barrio residencial Luna
Barrio residencial Luna
Barrio residencial Luna
Barrio residencial Luna
Barrio residencial Luna
Trikomo, Chipre del Norte
de
$417,957
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Sun Tower
Barrio residencial Sun Tower
Barrio residencial Sun Tower
Barrio residencial Sun Tower
Barrio residencial Sun Tower
Barrio residencial Sun Tower
Trikomo, Chipre del Norte
de
$146,162
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Zodiac City - Libra Towers
Barrio residencial Zodiac City - Libra Towers
Barrio residencial Zodiac City - Libra Towers
Barrio residencial Zodiac City - Libra Towers
Barrio residencial Zodiac City - Libra Towers
Barrio residencial Zodiac City - Libra Towers
Trikomo, Chipre del Norte
de
$189,981
Año de construcción 2022
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Ocean Life
Barrio residencial Ocean Life
Barrio residencial Ocean Life
Barrio residencial Ocean Life
Barrio residencial Ocean Life
Trikomo, Chipre del Norte
de
$136,786
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial E-VOLVE
Barrio residencial E-VOLVE
Barrio residencial E-VOLVE
Barrio residencial E-VOLVE
Barrio residencial E-VOLVE
Barrio residencial E-VOLVE
Barrio residencial E-VOLVE
Trikomo, Chipre del Norte
de
$120,556
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
Desarrollador: EVO/CEBARGOS DEVELOPMENT LTDUbicación: Iskele, Yeni Iskele districtDistancia al mar: 650 mAcerca del proyectoE-VOLVE es un complejo residencial innovador que encarna una nueva era de automatización y eficiencia energética.La carta “E” simboliza el comienzo de una nueva era, do…
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Vista Mare
Barrio residencial Vista Mare
Barrio residencial Vista Mare
Barrio residencial Vista Mare
Barrio residencial Vista Mare
Barrio residencial Vista Mare
Trikomo, Chipre del Norte
de
$158,317
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complejo residencial MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complejo residencial MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complejo residencial MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complejo residencial MCKENZIE GOLD RESIDENCE
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Complejo residencial MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Trikomo, Chipre del Norte
de
$202,470
Opciones de acabado Con acabado
Área 62 m²
1 objeto inmobiliario 1
Una vida mejor es posible en Long Beach. No pudimos resistir la magnífica vista al mar y regresamos con nuestro proyecto Mckenzie Gold a la zona favorita de la región de Long Beach... Hemos sido testigos de nuestra magnífica reunión de jardín con vistas al mar. Con este proyecto, ofrecemos p…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.0
102,527
Agencia
SMAK Partners
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Barrio residencial Volna 4
Barrio residencial Volna 4
Barrio residencial Volna 4
Barrio residencial Volna 4
Barrio residencial Volna 4
Barrio residencial Volna 4
Trikomo, Chipre del Norte
de
$220,378
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Complejo residencial Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Complejo residencial Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Complejo residencial Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Complejo residencial Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
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Complejo residencial Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Trikomo, Chipre del Norte
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 311–435 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Magnolia La residencia es un proyecto residencial boutique situado en İskele, a solo 900 metros del mar, que ofrece un estilo de vida costero pacífico en el norte de Chipre. Inspirado en la elegancia de las flores de magnolia, el desarrollo combina la belleza natural con la vida moderna. Cue…
Desarrollador
Panah Construction
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Complejo residencial Life Square
Complejo residencial Life Square
Complejo residencial Life Square
Complejo residencial Life Square
Complejo residencial Life Square
Complejo residencial Life Square
Complejo residencial Life Square
Trikomo, Chipre del Norte
de
$704,608
Área 88 m²
1 objeto inmobiliario 1
Nuestra empresa fue establecida en 2004 para servir en el sector de la construcción.Hoy tenemos 15 años de experiencia en Desarrollo Inmobiliario.Después de nuestro Pearl Beach Villas y Trio Residence en la zona de İskele Long Beach, ahora le presentamos el proyecto LIFE SQUARE.Nuestro proye…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
88.0
190,889
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Complejo residencial Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Complejo residencial Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Complejo residencial Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Complejo residencial Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
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Complejo residencial Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Trikomo, Chipre del Norte
de
$112,959
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 3
Área 51–149 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Lagoon Verde — Un complejo residencial costero de próxima generación en Iskele, Chipre septentrionalLagoon Verde es un desarrollo a gran escala, conceptualmente refinado por el reconocido desarrollador DND, situado en la zona prometedora de la aldea de Otuken, a pocos minutos de la popular r…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.2 – 87.1
116,601 – 157,426
Apartamentos 2 habitaciones
149.4
215,565
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Vanora Park Long Beach
Barrio residencial Vanora Park Long Beach
Barrio residencial Vanora Park Long Beach
Barrio residencial Vanora Park Long Beach
Barrio residencial Vanora Park Long Beach
Barrio residencial Vanora Park Long Beach
Trikomo, Chipre del Norte
de
$193,780
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Barrio residencial Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Barrio residencial Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Barrio residencial Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
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Barrio residencial Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$102,418
Opciones de acabado Con acabado
Un acogedor estudio de 36 m2 con una amplia terraza de 16 m2 y un paquete de diseño listo. El interior está hecho en un solo estilo moderno: muebles, electrodomésticos y decoración ya están incluidos en el precio. El diseño se piensa en el más mínimo detalle, la cocina, las áreas de descanso…
Agencia
Smart Home
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Edificio de apartamentos 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Edificio de apartamentos 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Edificio de apartamentos 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Edificio de apartamentos 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Edificio de apartamentos 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
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Edificio de apartamentos 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Trikomo, Chipre del Norte
de
$219,512
Opciones de acabado Con acabado
Ubicación: Ubicación privilegiada frente a la playa (a 2 minutos a pie) Cerca del mercado, restaurante de pescado y parque La zonificación permite solo 2 pisos en el área inmediata Diseño: Arquitectura icónica y dinámica, visible desde lejos Desafía la estética tradicional de los rascac…
Agencia
Right way Group
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Barrio residencial Grand Sapphire Resort 2
Barrio residencial Grand Sapphire Resort 2
Barrio residencial Grand Sapphire Resort 2
Barrio residencial Grand Sapphire Resort 2
Barrio residencial Grand Sapphire Resort 2
Barrio residencial Grand Sapphire Resort 2
Trikomo, Chipre del Norte
de
$182,255
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
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Edificio de apartamentos Sea Breeze
Edificio de apartamentos Sea Breeze
Edificio de apartamentos Sea Breeze
Edificio de apartamentos Sea Breeze
Edificio de apartamentos Sea Breeze
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Edificio de apartamentos Sea Breeze
Trikomo, Chipre del Norte
de
$117,363
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 11
¡Todo lo que necesitas está a sólo 2 minutos!Nuestro nuevo proyecto Sea Breeze añadirá un nuevo look a la zona de Long Beach.A sólo 2 minutos de la hermosa costa, senderos para caminar y bicicletas, restaurantes, supermercados y mucho más.El proyecto consta de 228 estudios planos, dándole un…
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU
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Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Chipre del Norte
de
$186,111
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 28
GRAND SAPPHIRE BLU consta de 5 edificios de altura, cada uno con 28 plantas, y 8 bloques bajos, cada uno con 5 plantas. El proyecto está situado en una parcela con una superficie total de 90727.18 m2 e incluye 2345 unidades, incluyendo estudios, uno, dos, apartamentos de tres dormitorios y á…
Agencia
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
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Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
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Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Trikomo, Chipre del Norte
de
$77,130
Opciones de acabado Con acabado
Estudio 42 m2 en un complejo SPA cerca de la playa de arena Long Beach.Este complejo residencial de 5* está situado en la costa de Long Beach, que se extiende a lo largo de la costa este de Chipre.La infraestructura desarrollada incluye todo para la recreación cultural y deportiva y está dis…
Agencia
Smart Home
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Barrio residencial Grand Sapphire Resort
Barrio residencial Grand Sapphire Resort
Barrio residencial Grand Sapphire Resort
Barrio residencial Grand Sapphire Resort
Barrio residencial Grand Sapphire Resort
Barrio residencial Grand Sapphire Resort
Trikomo, Chipre del Norte
de
$178,455
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial Luna Residences
Complejo residencial Luna Residences
Complejo residencial Luna Residences
Complejo residencial Luna Residences
Complejo residencial Luna Residences
Mostrar todo Complejo residencial Luna Residences
Complejo residencial Luna Residences
Trikomo, Chipre del Norte
de
$449,102
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Luna – un proyecto único situado en tan solo 50 metros de Long Beach. El principal privilegio de ser residente en Luna es su fácilacceso a la playa de arena dorada del Mediterráneo y fascinante vista del mar. Varias instalaciones como 6 kilómetros de bicicleta y sendero para caminar, parques…
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SMAK Partners
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Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
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Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Trikomo, Chipre del Norte
de
$147,868
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 29
GRAND SAPPHIRE BLU – Un símbolo de elegancia y lujo en el norte de Chipre🌍Largo Playa es uno de los lugares más pintorescos y populares del norte de Chipre con una playa de arena con una longitud de 3 km.🏗NORTHERNLAND CONSTRUCTION es el líder en construcción premium en la isla.ProyectoGRAND …
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GP real estate
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Barrio residencial Mckenzie 2
Barrio residencial Mckenzie 2
Barrio residencial Mckenzie 2
Barrio residencial Mckenzie 2
Barrio residencial Mckenzie 2
Barrio residencial Mckenzie 2
Trikomo, Chipre del Norte
de
$122,854
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Edificio de apartamentos Sun Tower
Edificio de apartamentos Sun Tower
Edificio de apartamentos Sun Tower
Edificio de apartamentos Sun Tower
Edificio de apartamentos Sun Tower
Edificio de apartamentos Sun Tower
Edificio de apartamentos Sun Tower
Trikomo, Chipre del Norte
de
$203,353
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
El proyecto se encuentra a poca distancia de una de las mejores playas del norte de Chipre – Long Beach, Grand Saphire Hotel, Luna Park, bares, restaurantes y parque infantil.Torre del Sol contiene:estudio, 1+1, 2+1 apartamentosaparcamiento, ascensor, sistema de video intercomunicación, pisc…
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SMAK Partners
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Barrio residencial Sky Deluxia Life
Barrio residencial Sky Deluxia Life
Barrio residencial Sky Deluxia Life
Barrio residencial Sky Deluxia Life
Barrio residencial Sky Deluxia Life
Barrio residencial Sky Deluxia Life
Trikomo, Chipre del Norte
de
$150,085
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complejo residencial RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complejo residencial RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complejo residencial RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complejo residencial RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Mostrar todo Complejo residencial RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complejo residencial RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Trikomo, Chipre del Norte
de
$113,172
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 20
Residencia Riverside Life – Elite Life by the SeaRiverside Life Residence es un complejo residencial premium único situado en el corazón de la región dinámica de Iskele, a solo 5 minutos a pie de la legendaria Long Beach.El proyecto combina arquitectura moderna, infraestructura autónoma y un…
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Volna Life
Barrio residencial Volna Life
Barrio residencial Volna Life
Barrio residencial Volna Life
Barrio residencial Volna Life
Trikomo, Chipre del Norte
de
$238,616
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial SEA LIFE RESIDENCE
Barrio residencial SEA LIFE RESIDENCE
Barrio residencial SEA LIFE RESIDENCE
Barrio residencial SEA LIFE RESIDENCE
Barrio residencial SEA LIFE RESIDENCE
Barrio residencial SEA LIFE RESIDENCE
Trikomo, Chipre del Norte
de
$139,319
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial Panorama Long Beach prestizh
Complejo residencial Panorama Long Beach prestizh
Complejo residencial Panorama Long Beach prestizh
Complejo residencial Panorama Long Beach prestizh
Complejo residencial Panorama Long Beach prestizh
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Complejo residencial Panorama Long Beach prestizh
Trikomo, Chipre del Norte
de
$233,573
Opciones de acabado Con acabado
1 objeto inmobiliario 1
Lujo, estilo y vistas espectaculares de Panorama Long BeachDescubra una residencia única en el prestigioso complejo Panorama Long Beach, un lugar donde el diseño moderno, la infraestructura de primera clase y la armonía del mar crean un estilo de vida perfecto.Este exquisito apartamento 1+1 …
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GP real estate
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Complejo residencial Aventus Residency
Complejo residencial Aventus Residency
Trikomo, Chipre del Norte
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 40–22 000 m²
1 objeto inmobiliario 1
Descubre Smart Living en Aventus Residence – North CyprusPlanificación y precios1+1 Terreno (66 m2) - Balcón 14 m2 - desde £155,0001+1 Duplex (66 m2) - Balcón 8 m2 - Roof terrace 32 m2 - desde £164,0002+1 Planta baja – Balcón 8 m2 – desde 209,002+1 Duplex (100 m2) – Balcón 12 m2 – Terraza pr…
Desarrollador
Panah Construction
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Apart - hotel Edelweiss
Apart - hotel Edelweiss
Apart - hotel Edelweiss
Apart - hotel Edelweiss
Apart - hotel Edelweiss
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Apart - hotel Edelweiss
Trikomo, Chipre del Norte
de
$92,212
Año de construcción 2018
Área 43–48 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Saryap Insaat LTD es una empresa de construcción turca con más de 25 niños y 39 años de experiencia en el negocio de la construcción en Turquía y Europa, ha estado trabajando en Kirpe desde 2016. Nuestro proyecto Edelweiss es una construcción y servicio de primera calidad y la posibilidad d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.0
110,621
Estudio
43.0
94,433
Desarrollador
Saryap Insaat LTD
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Barrio residencial Royal Point
Barrio residencial Royal Point
Barrio residencial Royal Point
Barrio residencial Royal Point
Barrio residencial Royal Point
Barrio residencial Royal Point
Trikomo, Chipre del Norte
de
$183,648
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Mostrar todo Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Trikomo, Chipre del Norte
de
$114,460
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 11
Área 46–198 m²
6 objetos inmobiliarios 6
La moderna pantalla LCD se encuentra a 600 metros de la pintoresca playa de arena del mar Mediterráneo, cuenta con una infraestructura desarrollada adecuada para la recreación y la residencia permanente: piscinas, sauna, hammam, gimnasio, deportes y parques infantiles, mini parque acuático p…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
56.0
148,394
Apartamentos 2 habitaciones
79.0
190,306
Apartamentos 3 habitaciones
140.0
472,164
Apartamentos 4 habitaciones
198.0
667,775
Estudio
46.0 – 51.0
122,763 – 159,450
Desarrollador
Afik
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Barrio residencial ROYAL SUN ELITE
Barrio residencial ROYAL SUN ELITE
Barrio residencial ROYAL SUN ELITE
Barrio residencial ROYAL SUN ELITE
Barrio residencial ROYAL SUN ELITE
Barrio residencial ROYAL SUN ELITE
Trikomo, Chipre del Norte
de
$276,739
Año de construcción 2022
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Caesar Resort
Barrio residencial Caesar Resort
Barrio residencial Caesar Resort
Barrio residencial Caesar Resort
Barrio residencial Caesar Resort
Barrio residencial Caesar Resort
Trikomo, Chipre del Norte
de
$107,022
Año de construcción 2027
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Royal Sun Residence
Barrio residencial Royal Sun Residence
Barrio residencial Royal Sun Residence
Barrio residencial Royal Sun Residence
Barrio residencial Royal Sun Residence
Barrio residencial Royal Sun Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$291,304
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Querencia
Barrio residencial Querencia
Trikomo, Chipre del Norte
de
$259,640
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial SEAFRONT
Barrio residencial SEAFRONT
Barrio residencial SEAFRONT
Barrio residencial SEAFRONT
Barrio residencial SEAFRONT
Barrio residencial SEAFRONT
Trikomo, Chipre del Norte
de
$183,648
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial SEA BREEZE *
Barrio residencial SEA BREEZE *
Barrio residencial SEA BREEZE *
Barrio residencial SEA BREEZE *
Barrio residencial SEA BREEZE *
Barrio residencial SEA BREEZE *
Trikomo, Chipre del Norte
de
$101,323
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
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