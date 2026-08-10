Trikomo, Chipre del Norte

Saryap Insaat LTD es una empresa de construcción turca con más de 25 niños y 39 años de experiencia en el negocio de la construcción en Turquía y Europa, ha estado trabajando en Kirpe desde 2016. Nuestro proyecto Edelweiss es una construcción y servicio de primera calidad y la posibilidad d…