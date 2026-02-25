  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Iskele Belediyesi
  4. Complejo residencial Four Seasons Life II

Bogazi, Chipre del Norte
$217,415
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
46
ID: 33945
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Pueblo
    Bogazi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Four Seasons Life II — Where Nature Meets Privileged Living 🌊🌿

Cuatro temporadas de vida II es un complejo residencial completo que ofrece un estilo de vida de comodidad y armonía en la prometedora zona de Boğaz de Iskele.

Diseñado con un enfoque visionario, el proyecto conserva el paisaje natural y destaca la belleza excepcional de la costa mediterránea.

-...

🌳 Un verdadero concepto de vida verde

📍 Superficie total de la tierra
🏗 Superficie de construcción - 20.000 m2
🌿 Paisaje " zonas abiertas - 53.000 m2
🌱 15.000 m2 de espacio verde
🌳 Más de 20.000 plantas y árboles

Este es un auténtico oasis verde donde la arquitectura se mezcla perfectamente con la naturaleza.

-...

El proyecto consta de:
🏢 310 residencias
🏬 16 unidades comerciales

-...

Los diseños y la infraestructura bien planificada crean un ambiente de vida tranquilo y cómodo.

🏖 Amplias instalaciones sociales y de ocio

Four Seasons Life II ofrece un verdadero estilo de vida turístico:

🏊 Piscina exterior
🏊‍♂️ Piscina cubierta
🎢 Parque acuático
🚴 Paseos en bicicleta
🏋️ Gym
🧖 Spa, masaje & centro de belleza
🎾 Tribunal de tenis
🏀 Baloncesto y canchas de voleibol
🍽 Restaurante
☕ Café
🍹 Bar & azotea
🏖 Beach bar
👶 Club infantil

El proyecto es totalmente adaptado a las personas con discapacidad:
♿ Estacionamiento especial & caminos de acceso

-...

🔹 Aspectos destacados adicionales

🚲 Estación de bicicletas
🛎 Recepción
🔌 Estación de carga EV
🌊 Deportes acuáticos
💇 Peluquero
🛡 Seguridad 24/7
🚗 Aparcamiento
📡 Sistema central de satélites
🌐 Internet
📹 Intercomunicación de vídeo
🔋 Generador
🚨 Detectores de humo

-...

Four Seasons Life II es ideal para aquellos que valoran:

✔ Entorno verde
✔ Infraestructura de complejos completos
✔ Seguridad y comodidad
✔ Potencial de inversión fuerte 📈

Un estilo de vida mediterráneo equilibrado donde el mar, la naturaleza y la vida moderna se reúnen todo el año ☀️🌊

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 75.0
Precio por m², USD 2,899
Precio del apartamento, USD 217,415

Localización en el mapa

Bogazi, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
