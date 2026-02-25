Complejo residencial Four Seasons Life II

Four Seasons Life II — Where Nature Meets Privileged Living 🌊🌿
Cuatro temporadas de vida II es un complejo residencial completo que ofrece un estilo de vida de comodidad y armonía en la prometedora zona de Boğaz de Iskele.
Diseñado con un enfoque visionario, el proyecto conserva el paisaje natural y destaca la belleza excepcional de la costa mediterránea.
-...
🌳 Un verdadero concepto de vida verde
📍 Superficie total de la tierra
🏗 Superficie de construcción - 20.000 m2
🌿 Paisaje " zonas abiertas - 53.000 m2
🌱 15.000 m2 de espacio verde
🌳 Más de 20.000 plantas y árboles
Este es un auténtico oasis verde donde la arquitectura se mezcla perfectamente con la naturaleza.
-...
El proyecto consta de:
🏢 310 residencias
🏬 16 unidades comerciales
-...
Los diseños y la infraestructura bien planificada crean un ambiente de vida tranquilo y cómodo.
🏖 Amplias instalaciones sociales y de ocio
Four Seasons Life II ofrece un verdadero estilo de vida turístico:
🏊 Piscina exterior
🏊♂️ Piscina cubierta
🎢 Parque acuático
🚴 Paseos en bicicleta
🏋️ Gym
🧖 Spa, masaje & centro de belleza
🎾 Tribunal de tenis
🏀 Baloncesto y canchas de voleibol
🍽 Restaurante
☕ Café
🍹 Bar & azotea
🏖 Beach bar
👶 Club infantil
El proyecto es totalmente adaptado a las personas con discapacidad:
♿ Estacionamiento especial & caminos de acceso
-...
🔹 Aspectos destacados adicionales
🚲 Estación de bicicletas
🛎 Recepción
🔌 Estación de carga EV
🌊 Deportes acuáticos
💇 Peluquero
🛡 Seguridad 24/7
🚗 Aparcamiento
📡 Sistema central de satélites
🌐 Internet
📹 Intercomunicación de vídeo
🔋 Generador
🚨 Detectores de humo
-...
Four Seasons Life II es ideal para aquellos que valoran:
✔ Entorno verde
✔ Infraestructura de complejos completos
✔ Seguridad y comodidad
✔ Potencial de inversión fuerte 📈
Un estilo de vida mediterráneo equilibrado donde el mar, la naturaleza y la vida moderna se reúnen todo el año ☀️🌊