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Complejo residencial Elite Park Villas
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Complejo residencial Elite Park Villas
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$1,37M
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Elite Park Villas es un exclusivo complejo boutique de villas premium situado en una de las zonas más deseadas de Kyrenia (Girne). Diseñado para aquellos que valoran la privacidad, comodidad y vida de alta gama, el proyecto también ofrece un fuerte potencial de inversión 💼✨Sólo 5 villas sepa…
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SMAK Partners
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Complejo residencial Solterra Villas
Complejo residencial Solterra Villas
Complejo residencial Solterra Villas
Complejo residencial Solterra Villas
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Complejo residencial Solterra Villas
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$647,475
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
🏡 Solterra Villas — Where Modern Design Meets Serenity ✨ Aesthetics, comfort, and thoughtful layouts — Solterra was created for those who value both style and functionality in family living. 📍 Location: Nestled in the lush green heart of Çatalköy, just 15 minutes from Girne, Solterra …
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SMAK Partners
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Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$360,646
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Park Avenue — Prestige en el corazón de KyreniaPark Avenue es un exclusivo desarrollo premium situado en el mismo centro de la ciudad de Kyrenia. Inspirado en la emblemática arquitectura de la avenida Park de Nueva York, el proyecto combina elegancia urbana refinada con espacios verdes y con…
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TekceTekce
Complejo residencial L'Plage
Complejo residencial L'Plage
Complejo residencial L'Plage
Complejo residencial L'Plage
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Complejo residencial L'Plage
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$1,14M
Agencia
SMAK Partners
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Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
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Barrio residencial Elite Residence
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$131,813
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 15
Presentamos a su atención el complejo residencial "Elite Residence", situado en el pintoresco distrito de Karaoglanoglu de Kyrenia, Chipre del Norte. Este moderno complejo ofrece una variedad de apartamentos de uno a tres dormitorios, una superficie de 60 m2 y un costo de £139,950.Las ventaj…
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GP real estate
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Pueblo de cabañas Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Pueblo de cabañas Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
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Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$269,874
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Isla Alpino – Villas exclusivas con vistas panorámicas al mar y la montañaUbicación: Lapta400 metros al marVistas panorámicas del mar y las montañasAcceso directo al paseo marítimo con una longitud de 5 km10km a KyreniaAcerca del proyectoAlpino Island es un complejo residencial único situado…
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Barrio residencial CC Towers
Barrio residencial CC Towers
Barrio residencial CC Towers
Barrio residencial CC Towers
Barrio residencial CC Towers
Barrio residencial CC Towers
Barrio residencial CC Towers
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$153,781
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 10
2 objetos inmobiliarios 2
CC Towers es un moderno complejo residencial situado en el centro de Girne (Kyrenia) en el norte de Chipre. El complejo ofrece una variedad de apartamentos y duplexs con acabados de alta calidad y diseño moderno.Ubicación:Girne CentreAcceso conveniente a la infraestructura urbana, incluyendo…
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GP real estate
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Barrio residencial Bella Villa
Barrio residencial Bella Villa
Barrio residencial Bella Villa
Barrio residencial Bella Villa
Barrio residencial Bella Villa
Barrio residencial Bella Villa
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$1,39M
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial THE NEST
Complejo residencial THE NEST
Complejo residencial THE NEST
Complejo residencial THE NEST
Complejo residencial THE NEST
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Complejo residencial THE NEST
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$134,505
Ciudad: Kyrenia, EsentepeTipo de propiedad: ApartamentoNúmero de habitaciones: Estudio, 1+1, 1+1 Loft ,2+1 LoftSuperficie cerrada: 49 m2, 63 m2, 71 m2 , 91 m2Situación: se completará el 2027 de julio.Precio inicial: 99.000 librasPlan de pago para 10 años: %40 bajapago, 84 meses sin intereses…
Agencia
SMAK Partners
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Pueblo de cabañas Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Pueblo de cabañas Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Pueblo de cabañas Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Pueblo de cabañas Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
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Pueblo de cabañas Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$316,969
Opciones de acabado Con acabado
Área 150 m²
1 objeto inmobiliario 1
El complejo residencial está ubicado en el pueblo de Alsanjak en el área de Kyrenia ( en 15 min. Paseos ), a poca distancia de los hoteles y casinos Merit y Oris beach. El distrito de Alsanjak es el más popular para los inmigrantes del espacio postsoviético y es famoso por una gran cantidad…
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Just Prime Homes
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Pueblo de cabañas CASA DEL MARE
Pueblo de cabañas CASA DEL MARE
Pueblo de cabañas CASA DEL MARE
Pueblo de cabañas CASA DEL MARE
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Pueblo de cabañas CASA DEL MARE
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$201,821
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 45–115 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Características técnicas: • ESTUDIO, 1,2,3, 4 SPALKS  • Cocina y sala de estar. • Inodoro de lujo – baldosas y cerámicas en el baño. • Cocina de lujo equipada. • Armario empotrado • Balcón • Ventanas de doble acristalamiento. • Fachada compuesta y de vidrio. Barco …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.0 – 115.0
106,614 – 257,063
Agencia
Риэлтор без границ
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Barrio residencial Ardem Avangart Prime
Barrio residencial Ardem Avangart Prime
Barrio residencial Ardem Avangart Prime
Barrio residencial Ardem Avangart Prime
Barrio residencial Ardem Avangart Prime
Barrio residencial Ardem Avangart Prime
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$164,650
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Pueblo de cabañas BAHAMAS HOMES
Pueblo de cabañas BAHAMAS HOMES
Pueblo de cabañas BAHAMAS HOMES
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Pueblo de cabañas BAHAMAS HOMES
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 78 m²
1 objeto inmobiliario 1
Impresionante complejo con vistas al mar Mediterráneo - “ Bahamas ” El complejo está ubicado cerca de la ciudad de Kyrenia y de la famosa playa de Alagadi. Restaurantes, tiendas y toda la infraestructura necesaria también se encuentran cerca. Muy cerca se encuentra el GOLF-KLUB interna…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
78.0
919
Agencia
Риэлтор без границ
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Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$202,583
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$202,646
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Novyy proekt v Dogankey
Barrio residencial Novyy proekt v Dogankey
Barrio residencial Novyy proekt v Dogankey
Barrio residencial Novyy proekt v Dogankey
Barrio residencial Novyy proekt v Dogankey
Barrio residencial Novyy proekt v Dogankey
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$151,985
Año de construcción 2025
Agencia
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Barrio residencial High Tower 2
Barrio residencial High Tower 2
Barrio residencial High Tower 2
Barrio residencial High Tower 2
Barrio residencial High Tower 2
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Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$170,983
Agencia
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Barrio residencial Sixth Sense Villas
Barrio residencial Sixth Sense Villas
Barrio residencial Sixth Sense Villas
Barrio residencial Sixth Sense Villas
Barrio residencial Sixth Sense Villas
Thermeia, Chipre del Norte
de
$1,00M
Año de construcción 2024
Agencia
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Barrio residencial Carrington 22 - Girne
Barrio residencial Carrington 22 - Girne
Barrio residencial Carrington 22 - Girne
Barrio residencial Carrington 22 - Girne
Barrio residencial Carrington 22 - Girne
Barrio residencial Carrington 22 - Girne
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$177,252
Agencia
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Complejo residencial CC Tower Girne
Complejo residencial CC Tower Girne
Complejo residencial CC Tower Girne
Complejo residencial CC Tower Girne
Complejo residencial CC Tower Girne
Mostrar todo Complejo residencial CC Tower Girne
Complejo residencial CC Tower Girne
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$242,374
Opciones de acabado Con acabado
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Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$163,383
Año de construcción 2023
Agencia
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Complejo residencial Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Complejo residencial Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Complejo residencial Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Complejo residencial Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Complejo residencial Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
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Complejo residencial Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$531,890
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
🏡 Ático 2 + 1 Loft en el proyecto premium ALBATROS VIEW, GirnePresentamos un exclusivo ático de dos niveles en el exclusivo complejo residencial ALBATROS VIEW, ubicado en el prestigioso distrito de Girne. Es la combinación perfecta de arquitectura moderna, privacidad y cohesión.Sobre el proy…
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GP real estate
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Barrio residencial Carrington 55
Barrio residencial Carrington 55
Barrio residencial Carrington 55
Barrio residencial Carrington 55
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$253,244
Año de construcción 2024
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