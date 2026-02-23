Complejo residencial Park Residence

Un nuevo hito en Long Beach 🌊
Park Residence ofrece un aspecto arquitectónico fresco a la costa de Long Beach, situada a solo 200 metros de la famosa playa de arena.
Este moderno proyecto residencial está diseñado para aquellos que quieren vivir junto al mar y disfrutar de vistas mediterráneas cada día.
🏖 A solo 2 minutos caminando de la playa
🌅 Apartamentos con vistas al mar
🌿 Balcones espaciosos
🛍 Tiendas comerciales in situ
El proyecto consta de 550 apartamentos con una variedad de diseños:
• Estudios
• Apartamentos de 1 dormitorio
• Apartamentos de 2 dormitorios
• Apartamentos de 3 dormitorios
Arquitectura contemporánea, espacios interiores generosos y amplios balcones crean un ambiente de vida cómodo y elegante.
Los residentes pueden disfrutar de servicios de estilo resort, incluyendo:
🏊 Piscina con zona de agua
🍽 Opciones de cena
🏋️ Instalaciones deportivas
🌴 Zonas de relajación
🛒 Tiendas comerciales multifuncionales
Aquí, usted puede cenar con vistas al mar, ver a sus niños jugar felizmente, respirar en el aire mediterráneo, relajarse junto a la piscina, o tomar un corto paseo a la playa a sólo 200 metros de distancia.
Park Residence, donde la vida cotidiana se siente como unas vacaciones de por vida. ☀️