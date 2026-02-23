  1. Realting.com
  Chipre del Norte
  Iskele Belediyesi
  Complejo residencial Park Residence

Complejo residencial Park Residence

Trikomo, Chipre del Norte
de
$109,574
VAT
BTC
1.3033564
ETH
68.3144811
USDT
108 333.7403418
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
10
ID: 33373
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/2/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Además

  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Un nuevo hito en Long Beach 🌊

Park Residence ofrece un aspecto arquitectónico fresco a la costa de Long Beach, situada a solo 200 metros de la famosa playa de arena.

Este moderno proyecto residencial está diseñado para aquellos que quieren vivir junto al mar y disfrutar de vistas mediterráneas cada día.

🏖 A solo 2 minutos caminando de la playa
🌅 Apartamentos con vistas al mar
🌿 Balcones espaciosos
🛍 Tiendas comerciales in situ

El proyecto consta de 550 apartamentos con una variedad de diseños:
• Estudios
• Apartamentos de 1 dormitorio
• Apartamentos de 2 dormitorios
• Apartamentos de 3 dormitorios

Arquitectura contemporánea, espacios interiores generosos y amplios balcones crean un ambiente de vida cómodo y elegante.

Los residentes pueden disfrutar de servicios de estilo resort, incluyendo:
🏊 Piscina con zona de agua
🍽 Opciones de cena
🏋️ Instalaciones deportivas
🌴 Zonas de relajación
🛒 Tiendas comerciales multifuncionales

Aquí, usted puede cenar con vistas al mar, ver a sus niños jugar felizmente, respirar en el aire mediterráneo, relajarse junto a la piscina, o tomar un corto paseo a la playa a sólo 200 metros de distancia.

Park Residence, donde la vida cotidiana se siente como unas vacaciones de por vida. ☀️

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 86.0
Precio por m², USD 2,108
Precio del apartamento, USD 181,270

Localización en el mapa

Trikomo, Chipre del Norte

Está viendo
Complejo residencial Park Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$109,574
VAT
