Complejo residencial Vavilia Serenity

Villas privadas cerca del mar en una de las regiones más pacíficas del norte de Chipre
-...
Ubicación: Karşıyaka 📍
Karşıyaka es una de las zonas más tranquilas y verdes al oeste de Kyrenia. El viaje a Kyrenia lleva sólo 20-30 minutos, mientras que la zona en sí misma permanece tranquila y despojada.
🌄 Situado en las estribaciones de las montañas de los Cinco Fingers, con partes del pueblo que se extienden cuesta arriba, la zona ofrece impresionantes vistas al mar y a la montaña.
🌿 Rodeado de limones, olivas y carobs, Karşıyaka es ideal para aquellos que valoran la privacidad y la naturaleza.
✨ Perfecto para los compradores que buscan:
la vida pacífica
entorno natural
privacidad cerca de la ciudad
-...
Acerca de Vavilia Serenity 🏡
Vavilia Serenity es un exclusivo proyecto residencial compuesto por sólo 12 villas privadas, ubicadas a solo 400 metros del mar.
📅 Timeline del proyecto:
• Inicio: Diciembre 2024
• Finalidad: Diciembre 2026
Tipos de Villa 🏠
Tipo A — 3+1 Villas Dúplex Privadas (8 unidades)
• Superficie cubierta: 185 m2
• Piscina privada: 35 m2
• Tamaño de la parcela: 310-350 m2
Tipo B — 4+1 Villas dúplex privadas (2 unidades)
• Superficie cubierta: 245 m2
• Piscina privada: 38 m2
• Tamaño de la parcela: 360-380 m2
Tipo C — 4+1 Villas dúplex privadas (2 unidades)
• Superficie cubierta: 295 m2
• Piscina privada: 38 m2
• Tamaño de la parcela: 470-485 m2
Instalaciones " Características 🌴
• Piscina privada para cada villa 🏊♂️
• Jardín con zona de barbacoa & mini cocina
• Paisaje tropical botánico 🌺
• Sistema central de calefacción VRF / VRV
• Alta privacidad y confort moderno
Aspectos destacados de las inversiones 💰
✔ aumento del valor esperado 30-40%
✔ reventa permitido en cualquier momento
✔ Professional Property Management
✔ fuerte potencial de renta:
• Tipo A (3+1) – GBP 2.500 – 3.500 × 12 meses
• Tipo B / C (4+1) — GBP 3.500 – 4,000 × 12 meses
Plan de pago 💳
Reserva:
• 2 semanas: 5.000 GBP
• 3 semanas - 10.000 GBP
Términos principales:
• 35% de pago inicial
• Plan de instalación del 65% hasta la entrega clave (diciembre 2026)
• Opciones mensuales / bimensuales / trimestrales
Transformer Fee:
• 3+1 Villa — GBP 4,000
• 4+1 Villa — GBP 4.500
Vavilia Serenity ofrece 🌊
✔ pacífica vida costera
✔ piscina privada villas
✔ potencial de inversión sólido
✔ arquitectura moderna en la naturaleza