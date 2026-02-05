  1. Realting.com
  4. Complejo residencial Vavilia Serenity

Lefka, Chipre del Norte
$505,131
ID: 33279
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/2/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Lefke District
  • Ciudad
    Lefke Belediyesi
  • Ciudad
    Lefka

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Villas privadas cerca del mar en una de las regiones más pacíficas del norte de Chipre

-...

Ubicación: Karşıyaka 📍

Karşıyaka es una de las zonas más tranquilas y verdes al oeste de Kyrenia. El viaje a Kyrenia lleva sólo 20-30 minutos, mientras que la zona en sí misma permanece tranquila y despojada.

🌄 Situado en las estribaciones de las montañas de los Cinco Fingers, con partes del pueblo que se extienden cuesta arriba, la zona ofrece impresionantes vistas al mar y a la montaña.
🌿 Rodeado de limones, olivas y carobs, Karşıyaka es ideal para aquellos que valoran la privacidad y la naturaleza.

✨ Perfecto para los compradores que buscan:

  • la vida pacífica

  • entorno natural

  • privacidad cerca de la ciudad

-...

Acerca de Vavilia Serenity 🏡

Vavilia Serenity es un exclusivo proyecto residencial compuesto por sólo 12 villas privadas, ubicadas a solo 400 metros del mar.

📅 Timeline del proyecto:
• Inicio: Diciembre 2024
• Finalidad: Diciembre 2026

Tipos de Villa 🏠

Tipo A — 3+1 Villas Dúplex Privadas (8 unidades)

• Superficie cubierta: 185 m2
• Piscina privada: 35 m2
• Tamaño de la parcela: 310-350 m2

Tipo B — 4+1 Villas dúplex privadas (2 unidades)

• Superficie cubierta: 245 m2
• Piscina privada: 38 m2
• Tamaño de la parcela: 360-380 m2

Tipo C — 4+1 Villas dúplex privadas (2 unidades)

• Superficie cubierta: 295 m2
• Piscina privada: 38 m2
• Tamaño de la parcela: 470-485 m2

Instalaciones " Características 🌴

• Piscina privada para cada villa 🏊‍♂️
• Jardín con zona de barbacoa & mini cocina
• Paisaje tropical botánico 🌺
• Sistema central de calefacción VRF / VRV
• Alta privacidad y confort moderno

Aspectos destacados de las inversiones 💰

✔ aumento del valor esperado 30-40%
✔ reventa permitido en cualquier momento
✔ Professional Property Management
✔ fuerte potencial de renta:

• Tipo A (3+1) – GBP 2.500 – 3.500 × 12 meses
• Tipo B / C (4+1) — GBP 3.500 – 4,000 × 12 meses

Plan de pago 💳

Reserva:

• 2 semanas: 5.000 GBP
• 3 semanas - 10.000 GBP

Términos principales:

• 35% de pago inicial
• Plan de instalación del 65% hasta la entrega clave (diciembre 2026)
• Opciones mensuales / bimensuales / trimestrales

Transformer Fee:

• 3+1 Villa — GBP 4,000
• 4+1 Villa — GBP 4.500

Vavilia Serenity ofrece 🌊

✔ pacífica vida costera
✔ piscina privada villas
✔ potencial de inversión sólido
✔ arquitectura moderna en la naturaleza

Localización en el mapa

Lefka, Chipre del Norte

