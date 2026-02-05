Complejo residencial Vavilia Serenity

Villas privadas cerca del mar en una de las regiones más pacíficas del norte de Chipre

-...

Ubicación: Karşıyaka 📍

Karşıyaka es una de las zonas más tranquilas y verdes al oeste de Kyrenia. El viaje a Kyrenia lleva sólo 20-30 minutos, mientras que la zona en sí misma permanece tranquila y despojada.

🌄 Situado en las estribaciones de las montañas de los Cinco Fingers, con partes del pueblo que se extienden cuesta arriba, la zona ofrece impresionantes vistas al mar y a la montaña.

🌿 Rodeado de limones, olivas y carobs, Karşıyaka es ideal para aquellos que valoran la privacidad y la naturaleza.

✨ Perfecto para los compradores que buscan:

la vida pacífica

entorno natural

privacidad cerca de la ciudad

-...

Acerca de Vavilia Serenity 🏡

Vavilia Serenity es un exclusivo proyecto residencial compuesto por sólo 12 villas privadas, ubicadas a solo 400 metros del mar.

📅 Timeline del proyecto:

• Inicio: Diciembre 2024

• Finalidad: Diciembre 2026

Tipos de Villa 🏠

Tipo A — 3+1 Villas Dúplex Privadas (8 unidades)

• Superficie cubierta: 185 m2

• Piscina privada: 35 m2

• Tamaño de la parcela: 310-350 m2

Tipo B — 4+1 Villas dúplex privadas (2 unidades)

• Superficie cubierta: 245 m2

• Piscina privada: 38 m2

• Tamaño de la parcela: 360-380 m2

Tipo C — 4+1 Villas dúplex privadas (2 unidades)

• Superficie cubierta: 295 m2

• Piscina privada: 38 m2

• Tamaño de la parcela: 470-485 m2

Instalaciones " Características 🌴

• Piscina privada para cada villa 🏊‍♂️

• Jardín con zona de barbacoa & mini cocina

• Paisaje tropical botánico 🌺

• Sistema central de calefacción VRF / VRV

• Alta privacidad y confort moderno

Aspectos destacados de las inversiones 💰

✔ aumento del valor esperado 30-40%

✔ reventa permitido en cualquier momento

✔ Professional Property Management

✔ fuerte potencial de renta:

• Tipo A (3+1) – GBP 2.500 – 3.500 × 12 meses

• Tipo B / C (4+1) — GBP 3.500 – 4,000 × 12 meses

Plan de pago 💳

Reserva:

• 2 semanas: 5.000 GBP

• 3 semanas - 10.000 GBP

Términos principales:

• 35% de pago inicial

• Plan de instalación del 65% hasta la entrega clave (diciembre 2026)

• Opciones mensuales / bimensuales / trimestrales

Transformer Fee:

• 3+1 Villa — GBP 4,000

• 4+1 Villa — GBP 4.500

Vavilia Serenity ofrece 🌊

✔ pacífica vida costera

✔ piscina privada villas

✔ potencial de inversión sólido

✔ arquitectura moderna en la naturaleza