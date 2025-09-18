  1. Realting.com
Complejo residencial Lagoon Verde

Spathariko, Chipre del Norte
$136,135
12
ID: 28030
Última actualización: 18/9/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Pueblo
    Spathariko

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Sobre el complejo

Lagoon Verde Residences & Resort es más que un lugar para vivir; es una invitación a experimentar la tranquilidad y la belleza de Chipre del Norte. ¡Ven y descubre tu propio paraíso!🏝️

La gigante laguna de Lagoon Verde ejemplifica su dedicación a la innovación, diseño excepcional y satisfacción del cliente. En Lagoon Verde encontrarás la armonía perfecta del lujo, la comodidad y la belleza natural.

Lagoon Verde Residences & Resort goza de una ubicación estratégica en el pueblo de Otuken, junto a la popular región de Iskele del norte de Chipre, rodeado de una floreciente comunidad de proyectos de prestigio y servicios esenciales. Esta zona está experimentando un aumento en el desarrollo, lo que lo convierte en un destino ideal para aquellos que buscan una mezcla de tranquilidad y comodidad.

Amenities cercanos y Atracciones:

  • Mariachi Beach Club: Relájate junto al mar con acceso gratuito para los propietarios de proyectos, toma cócteles tropicales y remoja el sol mediterráneo.
  • Supermercado Unimar: Un supermercado bien surtido que atiende a sus necesidades diarias.
  • China Bazaar: Descubre tesoros y souvenirs únicos en este vibrante bazar.
  • Merit Royal Garden Hotel & Casino.
  • Grand Sapphire Hotel & Casino.
  • Pera Mackenzie.
  • Iskele Lunapark.
  • El Arkin Hotel & Casino.
  • Restaurante Mackenzi Bay.
  • Aeropuerto Ercan: 45 minutos para conducir a Otuken.

Dentro del proyecto:

  • Fitness Center,
  • Jugar tierra,
  • Beauty Center,
  • Supermercado - Farmacia,
  • Pool Bar & Restaurant,
  • Aquapark - Anfiteatro

En el proyecto Lagoon Verde se puede poseer:

  • Studio Residence,
  • 1+1 Lof Residence,
  • 2+1 Roof Residence,
  • 2+1 Garden Residence.

Localización en el mapa

Spathariko, Chipre del Norte

