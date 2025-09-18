Complejo residencial Lagoon Verde

Lagoon Verde Residences & Resort es más que un lugar para vivir; es una invitación a experimentar la tranquilidad y la belleza de Chipre del Norte. ¡Ven y descubre tu propio paraíso!🏝️

La gigante laguna de Lagoon Verde ejemplifica su dedicación a la innovación, diseño excepcional y satisfacción del cliente. En Lagoon Verde encontrarás la armonía perfecta del lujo, la comodidad y la belleza natural.

Lagoon Verde Residences & Resort goza de una ubicación estratégica en el pueblo de Otuken, junto a la popular región de Iskele del norte de Chipre, rodeado de una floreciente comunidad de proyectos de prestigio y servicios esenciales. Esta zona está experimentando un aumento en el desarrollo, lo que lo convierte en un destino ideal para aquellos que buscan una mezcla de tranquilidad y comodidad.

Amenities cercanos y Atracciones:

Mariachi Beach Club: Relájate junto al mar con acceso gratuito para los propietarios de proyectos, toma cócteles tropicales y remoja el sol mediterráneo.

Supermercado Unimar: Un supermercado bien surtido que atiende a sus necesidades diarias.

China Bazaar: Descubre tesoros y souvenirs únicos en este vibrante bazar.

Merit Royal Garden Hotel & Casino.

Grand Sapphire Hotel & Casino.

Pera Mackenzie.

Iskele Lunapark.

El Arkin Hotel & Casino.

Restaurante Mackenzi Bay.

Aeropuerto Ercan: 45 minutos para conducir a Otuken.

Dentro del proyecto:

Fitness Center,

Jugar tierra,

Beauty Center,

Supermercado - Farmacia,

Pool Bar & Restaurant,

Aquapark - Anfiteatro

En el proyecto Lagoon Verde se puede poseer: