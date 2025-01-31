Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.

Estudio amueblado 48.8 - 55.6 m2 con un paquete de diseño del desarrollador en el complejo Court Yard.

El estudio tiene una sala de estar con TV y cama doble, una zona de cocina con electrodomésticos, incluyendo una placa, capucha y nevera.

Este proyecto tiene un gran territorio y una variedad de áreas de recreación, el complejo está bien pensado de acuerdo con los deseos de los clientes.

La infraestructura del complejo incluye dos piscinas - exterior e interior (calentado), parques infantiles, un café, un spa, un servicio médico, un cajero automático, limpieza en seco y mucho más.

El proyecto es ideal tanto para residencia permanente como para inversión con el fin de alquilar.

Infraestructura:

Aparcamiento separado

Diseño paisajístico

Dos piscinas - exterior e interior climatizada

Restaurante, bar cafetería junto a la piscina

Leisure center

Parques infantiles

Caminos peatonal y bicicleta

Mercado

Limpieza seca

Seguridad las 24 horas

Terreno deportivo

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!