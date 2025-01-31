  1. Realting.com
  Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.

Trikomo, Chipre del Norte
de
$176,478
BTC
2.0991712
ETH
110.0265350
USDT
174 481.1037674
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
10
ID: 27506
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/8/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Estudio amueblado 48.8 - 55.6 m2 con un paquete de diseño del desarrollador en el complejo Court Yard.

El estudio tiene una sala de estar con TV y cama doble, una zona de cocina con electrodomésticos, incluyendo una placa, capucha y nevera.

Este proyecto tiene un gran territorio y una variedad de áreas de recreación, el complejo está bien pensado de acuerdo con los deseos de los clientes.

La infraestructura del complejo incluye dos piscinas - exterior e interior (calentado), parques infantiles, un café, un spa, un servicio médico, un cajero automático, limpieza en seco y mucho más.

El proyecto es ideal tanto para residencia permanente como para inversión con el fin de alquilar.

Infraestructura:

  • Aparcamiento separado
  • Diseño paisajístico
  • Dos piscinas - exterior e interior climatizada
  • Restaurante, bar cafetería junto a la piscina
  • Leisure center
  • Parques infantiles
  • Caminos peatonal y bicicleta
  • Mercado
  • Limpieza seca
  • Seguridad las 24 horas
  • Terreno deportivo

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!

Trikomo, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
