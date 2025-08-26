  1. Realting.com
  4. Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.

Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.

Trikomo, Chipre del Norte
9
ID: 27494
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!

Estudio amueblado de 42 m2 con balcón de 7 m2, a 600 metros de la playa de arena "Long Beach" en el complejo Royal Sun Residence.

"Long Beach" es una inversión exitosa y una oportunidad para vivir en uno de los lugares más bellos de Chipre. En este proyecto, todo se hizo para su comodidad. El proyecto estará situado en 70 hectáreas de tierra, a 5 minutos a pie del mar.

Infraestructura:

  • Alquiler de coches
  • Tres piscinas comunitarias
  • Parque acuático
  • Parque infantil
  • Terreno deportivo
  • Zona de barbacoa
  • Equestrian club
  • SPA Centro
  • Salón de belleza
  • Gimnasio
  • Restaurante
  • Tienda

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!

Localización en el mapa

Trikomo, Chipre del Norte

