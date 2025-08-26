Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.

Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!

Estudio amueblado de 42 m2 con balcón de 7 m2, a 600 metros de la playa de arena "Long Beach" en el complejo Royal Sun Residence.

"Long Beach" es una inversión exitosa y una oportunidad para vivir en uno de los lugares más bellos de Chipre. En este proyecto, todo se hizo para su comodidad. El proyecto estará situado en 70 hectáreas de tierra, a 5 minutos a pie del mar.

Infraestructura:

Alquiler de coches

Tres piscinas comunitarias

Parque acuático

Parque infantil

Terreno deportivo

Zona de barbacoa

Equestrian club

SPA Centro

Salón de belleza

Gimnasio

Restaurante

Tienda

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!