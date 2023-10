Vathylakas, Chipre del Norte

de €268,000

121–273 m² 5

Ríndete a: 2025

ID: CP-613 LOCATİON: Chipre / Long Beach İskele – Distancia al mar -50m – Distancia al Lefkoşa- 70 km – Aeropuerto de Ercan – 45 km TIPOS DE APARTAMENTO DISPONIBLES: 1 + 1 – 109 - 111m2 2 + 1 – 139 - 143m2 3 + 1 – 157 - 162m2 4 + 1 – 403 - 501m2 5 + 1 – 496 m2 2 + 1 Dúplex – 266m2 4 + 1 Dúplex – 327m2 5 + 1 Dúplex – 363-457m2 HORARIO: Fecha de finalización: A Block ( Hotel ) - mayo de 2025 Bloque B - agosto de 2025 Bloque C - agosto de 2026 Bloque D - agosto de 2026 INSTALACIONES: Servicios de estacionamiento de pago abiertos y cerrados ( 512 capacidad de automóvil ) Caminar, trotar y senderos para bicicletas. Aparcamiento para discapacitados Garantizar la seguridad contra incendios en el diseño. Entrada controlada al sitio con seguridad las 24 horas y sistema de barrera. Generador central 2 piscinas, una para adultos y 1 para niños. Aquapark, servicio de socorristas. Cancha de baloncesto, cancha de tenis, mini golf Sauna, Steam Room, Masajes, Hamam, Piscina cubierta, Gimnasio, Yoga – Pilates Sistema de cámara de seguridad las 24 horas Áreas de actividad y entretenimiento ( Máquinas de juegos / Karaoke / Sala de Playstation ) Servicio de limpieza ( servicio de recogida de residuos ) Servicio de oficina alquilable / áreas de trabajo ( servicio de computadora, fax, internet y copia en papel ) İnfirmary Club de salud Área de alquiler de bicicletas Áreas seguras y amplias de juegos infantiles Servicio de tintorería, lavandería y planchado. Peluquero y Centro de Belleza / Barbero Nursery and Kids Club ( Baby siting ) Supermercado Barra de merienda junto a la piscina Salón de usos múltiples para diversión, celebración y conferencias. “ Hora del día ” Restaurante y sala de desayunos Barra de piscina panorámica “ Steak House ” Restaurante Cigar Bar Restaurante italiano “ Restaurante chino y sushi ” Lobby Bar Hookah / Shisha Bar Área de recepción y saludo Sistema de acceso a la puerta con tarjeta. Infraestructura de internet y televisión de fibra óptica Sistemas de calefacción y aire acondicionado de canal central. Sistema central de calentamiento de agua. Toallero eléctrico calefacción por suelo radiante en espacios cálidos Piscinas de terraza de uso privado medidor de humedad, ventilador de baño silencioso Teatro Amphi Carril bici Camino Oficina de cambio de divisas Acerca de: Cyp- Long Beach Iskele La región de Iskele, ubicada en el noreste de Chipre, tiene las playas más bellas de la isla. Estas playas tienen aguas cristalinas y arena brillante. Otra ventaja del área de Iskele Long Beach es que se encuentra a 15 minutos en coche del centro y las escuelas. Visita de visualización en línea: Estaremos encantados de concertar una cita no vinculante con usted para una videollamada en vivo, Grabamos el objeto / ubicación en vivo en el sitio a través de una videollamada, para que pueda tener una primera impresión.