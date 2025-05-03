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Квартиры с террасой в Испании

Торревьеха
708
Барселона
20
Марбелья
504
Валенсия
48
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1 442 объекта найдено
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 100 м²
✨ Жизнь в сердце Аликанте: возможность, в которой есть все ✨В самом сердце Аликанте, где гор…
$313,646
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Квартира с ремонтом в самом центре Торревьехи. Очень просторная квартира с тремя спальнями, …
$102,280
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
НОВОЕ ЗДАНИЕ В ПЛАЙЯ ФЛАМЕНКА Недавно построенный роскошный комплекс с апартаментами с 2 спа…
$311,146
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$486,482
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Квартира 3 спальни в La Mata, Испания
Квартира 3 спальни
La Mata, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Уникальная возможность приобрести эксклюзивный дом мечты в Ла Мата! Потрясающий вид на море …
$873,157
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Новое строительство! Пунта-Прима! Всего в 100 метрах от пляжа.  Квартиры с 2 и 3 спальнями с…
$408,893
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Excellent floor very well located with views and in an excellent position in Estepona with a…
$334,103
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Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Современная вилла в стиле модерн жилой площадью 164 м2, с 3 спальнями, 3 ванными комнатами, …
$846,536
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Квартира расположена в районе Леванте, с невероятного вида на море, в одном из лучших районо…
$425,584
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Пентхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
$430,544
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Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
$164,647
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Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Apartments 100m from the sea, Villajoyosa, Costa Blanca 42 homes in the best location, a pri…
$432,910
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Пентхаус в Валенсия, Испания
Пентхаус
Валенсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
НОВЫЕ ПЕНТХАУСЫ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО. НОВЫЕ ПЕНТХАУСЫ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Новый жилой комплекс апартаме…
$190,563
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Great housing on the first floor with side views to the sea. It consists of 3 bedrooms, dini…
$205,018
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Квартира 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Трехспальные апартаменты на севере Коста Бланке Роскошные апартаменты в современном стиле с …
$644,018
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Квартира 3 спальни в Teulada, Испания
Квартира 3 спальни
Teulada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Новый проект виллы в Морайре
$1,86 млн
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
$446,574
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Квартира 4 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 4 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
$1,62 млн
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Квартира 2 комнаты в La Mata, Испания
Квартира 2 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Эти стильные квартиры расположены всего в нескольких минутах ходьбы от моря, в одном из самы…
$375,290
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Apartments in Ciudad Quesada, Costa Blanca Homes with 2 bedrooms and 2 bathrooms, living roo…
$306,417
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Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартиры с 2 спальнями в Бенидорме Апартаменты с 1 или 2 спальнями в центральной части Бенид…
$303,085
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Квартира 3 спальни в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Рада буду  предложить  к вашему вниманию эту роскошные апартаменты  с частным бассейном, рас…
$1,26 млн
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 133 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$456,796
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Двухквартирные виллы в Balcones de Torrevieja, Коста Бланка Эксклюзивный жилой район, полный…
$425,277
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
$296,248
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Квартира в Casares, Испания
Квартира
Casares, Испания
Площадь 103 м²
New Development: Prices from € 299,000 to € 354,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$296,248
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Nº21. 3rd Plant. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of…
$550,473
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Квартира 3 спальни в la Nucia, Испания
Квартира 3 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Apartments for sale in Altea, Costa Blanca Exclusive and beautiful "Puerto Azul" Residential…
$535,707
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 80 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   792 000 гаста & евро;   1 860 000. [Хабитасьоны: 2 - 4] […
$788,115
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Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Apartment 200 meters from the beach in Cala de Finestrat, Costa Blanca, with 2 bedrooms, 2 b…
$228,995
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