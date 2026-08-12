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Квартиры и апартаменты с видом на горы в Испании

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Торревьеха
2393
Барселона
140
Марбелья
1457
Валенсия
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604 объекта найдено
Пентхаус в Гранадилья-де-Абона, Испания
Пентхаус
Гранадилья-де-Абона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Продается пентхаус в современном и эксклюзивном жилом комплексе La Tejita, расположенном в н…
$397,832
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с большими террасами в Сан-Педро, Марбелья Эти новые квартиры расположены в ожи…
$542,090
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Пентхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 3
Квартиры с большими террасами и видом на поле для гольфа в Михасе Квартиры находятся в попул…
$737,369
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Квартира 2 комнаты в Михас, Испания
Квартира 2 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 4
Квартиры в уютном жилом комплексе в Михасе в окружении зелени Квартиры расположены в престиж…
$405,477
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 3
Прекрасная квартира на первом этаже с бассейном, детской площадкой и элегантными благоустрое…
$269,307
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Эстепона, Испания
Пентхаус 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Количество этажей 3
Квартиры с панорамным видом в комплексе с привилегированным расположением в Эстепоне Квартир…
$646,772
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Квартира 3 комнаты в Benahavis, Испания
Квартира 3 комнаты
Benahavis, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Квартиры в Малаге на продажу недалеко от Марбельи и пляжей Пуэрто-Бануса Малага — одно из са…
$1,35 млн
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Квартиры с видом на море рядом с пляжем в Фуэнхироле Район Эль-Игерон, расположенный между Б…
$867,835
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Квартира 4 комнаты в Дения, Испания
Квартира 4 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Элитные апартаменты премиум-класса с потрясающим видом на море В этом престижном курорте …
$595,250
НДС
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Квартира 3 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 4
Квартиры с великолепным видом в престижном районе Марбельи Эти новые квартиры расположены в …
$686,261
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 2/3
Квартиры в Эксклюзивном Комплексе с Большими Тропическими Садами в Эстепоне Квартиры с прост…
$1,25 млн
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Квартира 3 комнаты в Михас, Испания
Квартира 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Современные квартиры с видом на море и горы в тихом районе Михаса Михас – один из самых прив…
$466,950
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Гостеприимная квартира на первом этаже с открытым двором, семейными бассейнами и кортом для …
$381,152
НДС
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Квартира 3 комнаты в Casares, Испания
Квартира 3 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 4
Роскошные квартиры в Касаресе с доступом к искусственной лагуне с пляжем Этот комплекс наход…
$811,054
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Престижные квартиры с панорамным видом в Михасе, Малага Михас — это одно из самых живописных…
$562,661
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Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/3
Прекрасная квартира на среднем этаже с большой террасой на крыше, бассейнами, детской площад…
$324,667
НДС
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 7
Квартиры в комплексе с бассейном на крыше в Марбелье Квартиры расположены в районе Нуэва Анд…
$536,744
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Квартира 4 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Этаж 1
Эксклюзивные квартиры у моря в Эстепоне с премиальной велнес-инфраструктурой Эстепона стала …
$2,88 млн
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Квартира 4 комнаты в Casares, Испания
Квартира 4 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 4
Роскошные квартиры в Касаресе с доступом к искусственной лагуне с пляжем Этот комплекс наход…
$945,650
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Квартира 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Изысканный дуплекс на первом этаже с частным двором, выходом к бассейну и набережной на море…
$334,241
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Этаж 3
Эксклюзивный пентхаус с большой террасой, частным бассейном и видом на море в курорте с элит…
$2,11 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Квартиры с качественной отделкой в популярном жилом районе Фуэнхиролы Этот жилой проект нахо…
$832,258
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 4
Стильные квартиры у моря в Фуэнхироле, Коста-дель-Соль Фуэнхирола — популярный курорт на поб…
$1,97 млн
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Квартира 5 комнат в Эстепона, Испания
Квартира 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Этаж 1
Великолепная квартира с просторными частными террасами, доступом к спа и спортивным объектам…
$749,404
НДС
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Элитная квартира на первом этаже с большой садовой террасой и прекрасным видом на море, расп…
$836,168
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Квартиры с видом на море рядом с пляжем в Фуэнхироле Район Эль-Игерон, расположенный между Б…
$838,713
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Квартира 3 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Замечательная квартира с террасой рядом с пляжем в эксклюзивном жилом комплексе со спа-центр…
$521,378
НДС
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Квартира 4 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/3
Просторная семейная квартира на среднем этаже в роскошном курортном комплексе с общим бассей…
$540,926
НДС
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Квартира 2 комнаты в Михас, Испания
Квартира 2 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 6
Недвижимость с просторным дизайном в престижном районе Михас-Коста Недвижимость расположена …
$381,131
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Квартира 3 комнаты в Михас, Испания
Квартира 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 4
Элитные квартиры рядом с полем для гольфа и пляжем в одном из лучших районов Михаса Эти квар…
$648,283
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