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Квартиры и апартаменты в Алаканти, Испания

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Аликанте
453
Мучамель
154
el Campello
48
Sant Joan dAlacant
34
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694 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Аликанте, Испания
Квартира 1 спальня
Аликанте, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Расположенные в оживленном городе Аликанте (Алакант), эти эксклюзивные лофты предлагают уник…
$334,294
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Квартира 1 спальня в Аликанте, Испания
Квартира 1 спальня
Аликанте, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Новый жилой комплекс в Аликанте с открытыми видами на город. Дом вашей мечты в прив…
$207,675
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Квартира 3 спальни в Мучамель, Испания
Квартира 3 спальни
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Современный жилой комплекс в Мутхамеле предлагает комфортную жизнь, сочета…
$379,397
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Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Новый жилой комплекс в Аликанте с панорамным видом Этот комплекс воплощает в себе с…
$336,139
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Пентхаус 3 комнаты в Мучамель, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс был разработан для обеспечения комфорта, безопасности и бла…
$542,090
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Квартира 3 комнаты в Мучамель, Испания
Квартира 3 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Откройте для себя очаровательные пространства в уникальной обстановке. Прогулка по этому жил…
$367,558
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Откройте для себя Эстелу, эксклюзивный жилой комплекс от AEDAS Homes, предлагающий квартиры …
$336,928
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Откройте для себя эксклюзивную новую застройку в Аликанте с современными квартирами на 1, 2 …
$300,519
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Гостиничный номер в 3*гостинице в Аликанте До моря - 1,7 км | До аэропорта - 12 км | Цент…
$157,216
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ISIA
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
$682,978
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Квартира 3 комнаты в Мучамель, Испания
Квартира 3 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Новые квартиры в эксклюзивном жилом районе недалеко от Аликанте. Откройте для себя новый фор…
$365,535
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Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
В сердце района Сан-Блас-Пау, в Аликанте, находится этот эксклюзивный жилой комплекс. Его пр…
$507,415
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Квартира 3 комнаты в Мучамель, Испания
Квартира 3 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Новые жилые квартиры в эксклюзивном закрытом комплексе недалеко от Аликанте. Откройте для се…
$365,535
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Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Экологичные апартаменты с 2 и 3 спальнями и бассейном в Аликанте Эти новые апартаменты распо…
$363,455
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Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Новый жилой комплекс в Аликанте с открытыми видами Недавно построенные дома в привилегиров…
$336,893
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Квартира 2 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 2 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Мы представляем вам привлекательный жилой вариант в Сан-Блас-Пау, Аликанте. Расположенный в …
$306,876
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Квартира 4 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1
Фантастическая квартира на среднем этаже с общим бассейном, большой террасой и потрясающим в…
$368,053
НДС
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ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
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Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Светлая квартира площадью 125 м² расположена в жилом комплексе Urbanización Mistral, Эль-Кам…
$402,174
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Квартира 3 комнаты в Мучамель, Испания
Квартира 3 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Объекты недвижимости в Bonalba Green Откройте для себя уютные пространства в уникальном окру…
$365,535
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Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 6/8
Блестящая уютная квартира на среднем этаже с кладовкой и гаражом, расположенная в высоком вы…
$487,265
НДС
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ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
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Квартира 2 комнаты в Мучамель, Испания
Квартира 2 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Новые жилые объекты в эксклюзивной жилой зоне недалеко от Аликанте. Откройте для себя новый …
$461,181
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ГОРОДЕ АЛИКАНТЕ Новый жилой дом из 8 квартир в центре Аликанте…
$336,321
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Представляем вам ЭКСКЛЮЗИВНУЮ возможность приобрести отличную недвижимость, расположенную по…
$264,688
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Квартира 4 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 206 м²
Таунхаусы и сдвоенные дома новой постройки в Кабо-де-лас-Уэртас, Аликанте Элитные дома в л…
$1,33 млн
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Пентхаус 5 комнат в Аликанте, Испания
Пентхаус 5 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
Продается или также доступна аренда с правом выкупа на 1 год. Мы представляем вам эксклюзивн…
$1,14 млн
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 101 м²
Наслаждайся своим новым домом в Джарсии. В этом современном дизайне жилого дома, адаптирован…
$530,220
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Квартира 2 спальни в Мучамель, Испания
Квартира 2 спальни
Мучамель, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В РАЙОНЕ МУТКСАМЕЛЬ Приезжайте и живите в комплексе в районе с…
$322,606
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Квартира 3 комнаты в Мучамель, Испания
Квартира 3 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Новые квартиры в эксклюзивном жилом районе недалеко от Аликанте. Откройте для себя новый фор…
$385,473
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Квартира 3 спальни в Мучамель, Испания
Квартира 3 спальни
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Описание объекта: Современный жилой комплекс в престижном районе Мутхамель предлагает в обще…
$354,507
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 2 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продается уютная, светлая и действительно комфортная квартира на 3-м этаже, расположенная в …
$153,727
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Типы недвижимости в Алаканти

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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