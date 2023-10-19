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Квартиры в Алаканти, Испания

Аликанте
323
el Campello
22
Sant Joan d Alacant
22
Mutxamel
4
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
3
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375 объектов найдено
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 93 м²
€359,000
Квартира с балконом, с гаражом, со стенным шкафом в Аликанте, Испания
Квартира с балконом, с гаражом, со стенным шкафом
Аликанте, Испания
Площадь 160 м²
€255,000
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 159 м²
€220,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Аликанте, Испания
Комнаты 2
Площадь 91 м²
Продается новая квартира в нескольких метрах от пляжа (около 300м). Дом площадью 91м2, сна…
€510,000
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 1 232 м²
€3,90 млн
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 132 м²
€279,000
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 92 м²
€449,000
Квартира с лифтом, с террасой, со стенным шкафом в Аликанте, Испания
Квартира с лифтом, с террасой, со стенным шкафом
Аликанте, Испания
Площадь 102 м²
€315,000
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 100 м²
€1,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аликанте, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1
Отличные строящиеся апартаменты в в районе Аликанте. До моря 2 км. Собственная терраса…
€185,000
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€235,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 3
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€245,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€285,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€285,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€193,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€195,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 3
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€203,000
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом в Аликанте, Испания
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
Площадь 104 м²
€320,000
Пентхаус с террасой, со стенным шкафом, с Autobus в Аликанте, Испания
Пентхаус с террасой, со стенным шкафом, с Autobus
Аликанте, Испания
Площадь 114 м²
€170,000
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом в Аликанте, Испания
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
Площадь 169 м²
€1,600
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Referencia: 548 Отличная 2-спальная квартира в живописном Аликанте! Эта просторная квартир…
€109,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с c ремонтом в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с c ремонтом
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3
Апартаменты в Мар Асуль площадью 56 м2 состоят из гостиной-столовой, двух спален, ванной …
€145,000
Квартира с балконом, с лифтом, с подсобным помещением в Аликанте, Испания
Квартира с балконом, с лифтом, с подсобным помещением
Аликанте, Испания
Площадь 145 м²
€1,300
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 178 м²
€790,000
Квартира с балконом, с Alarma, с Autobus в Аликанте, Испания
Квартира с балконом, с Alarma, с Autobus
Аликанте, Испания
Площадь 129 м²
€216,000
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€129,000
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition в Mutxamel, Испания
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition
Mutxamel, Испания
Комнаты 2
Площадь 120 м²
Последние двухквартирные дома нового строительства в MutxamelРазделенные на 3 этажа они вкл…
€232,659
Квартира 5 комнат в Аликанте, Испания
Квартира 5 комнат
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Площадь 901 м²
Участок Строительство Проект Действительное Строительство Лицензия Цена 990000 EUR IVA Роск…
€4,62 млн
Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Площадь 831 м²
Массив
€2,84 млн
Квартира 5 комнат в Аликанте, Испания
Квартира 5 комнат
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Массив
€6,04 млн

Типы недвижимости в Алаканти

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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