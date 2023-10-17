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Квартиры в Бенидорм, Испания

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262 объекта найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 16/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€492,000
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартира в Бенидорме, район Леванте, 85 м. поверхность, 170 м. от ПЛАЙЯ-ЛЕВАНТЕ и в 240 м от…
€179,950
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартира в Бенидорме, район Parque L'Aiguera 95 м. площади, 1100 м. от пляжа, 2 спальни с дв…
€166,260
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с Pool в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с Pool
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Referencia: 545 Продаётся хорошая квартира площадью 80 м² включает 3 спальни, 1 ванную комн…
€180,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с садом, с Lift в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с садом, с Lift
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Referencia: 542 Продаётся 2-спальная квартира с 2 ванными комнатами в чудесном состоянии! …
€185,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с Lift в Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с Lift
Бенидорм, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Referencia: 531 Уютная квартира в Бенидорме с видом на море. Площадь 50м² состоит из холла…
€120,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Referencia: 530 Отличная квартира с мебелью и хорошим ремонтом в центре Бенидорма с беспреп…
€147,000
Квартира 2 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 2 комнаты
Бенидорм, Испания
Комнаты 2
Площадь 80 м²
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОЙ В ПЛАЯ ПОНИЕНТЕ ДЕ БЕНИДОРМ Новый жилой вид на море с 220 домами …
€454,925
Квартира 2 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 2 комнаты
Бенидорм, Испания
Комнаты 2
Площадь 110 м²
Внешний дизайн этого жилого комплекса авангард и изощренный модернизирует горизонт западног…
€571,059
Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Комнаты 1
Площадь 107 м²
Этот новый жилой дом имеет 280 домов в 2 кварталах Он также будет иметь 3 подвальных этажа …
€387,504
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Бенидорм, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Площадь 297 м²
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ПЛЯЖА В БЕНИДОРМЕ И С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ Расположен на 1-й линии Плайя Поньенте…
€1,68 млн
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Бенидорм, Испания
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Бенидорм, Испания
Комнаты 2
Площадь 87 м²
Можете ли вы представить себе жизнь в нескольких метрах от пляжа Поньенте в Бенидорме Этот …
€412,809
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Бенидорм, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Площадь 106 м²
Можете ли вы представить себе жизнь в нескольких метрах от пляжа Поньенте в Бенидорме Этот …
€429,925
Квартира 2 спальни у моря в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 11
Представляем квартиру на одиннадцатом этаже с двумя спальнями в городе Бенидорм. Квартира ра…
€530,000
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Бенидорм, Испания
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Бенидорм, Испания
Комнаты 2
Площадь 132 м²
New construction apartments in Benidorm Levante areaNew building in Benidorm Lavante area t…
€224,345
Квартира 2 спальни с мебелью, с садом, с Lift в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с садом, с Lift
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Referencia: 507 Продается квартира в Кала де Вильяхойоса! Расположена на четвертом этаже, …
€152,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Referencia: 515 Продается уютная квартира в Ла-Кала-де-Финестрат! Вас ждут 2 спальни, стил…
€153,000
Квартира 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Жилой комплекс расположен практически на первой линии пляжа Поньенте, всего в 50 метрах от н…
€527,000
Квартира 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 297 м²
Новый проект из 8 роскошных квартир, 4 двухэтажные и 4 на одном этаже. Здание расположено на…
€1,30 млн
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бенидорм, Испания
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Море и природа как фон для вашей новой жизни. Квартиры с 1,2,3 и 4 спальнями в районе пляжа …
€235,000
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Апартаменты с видом на море рядом с первой линией Пляжа Поньенте. Жилой комплекс с общими зо…
€560,000
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бенидорм, Испания
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Жилой комплекс расположен практически на первой линии пляжа Поньенте, всего в 50 метрах от н…
€402,000
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Новый жилой комплекс на побережье Коста Бланка, расположенный  в районе Вalcón de Finestrat,…
€262,000
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бенидорм, Испания
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Новые квартиры с отличными зонами общего пользования в Бенидорме. Море и природа как фон для…
€215,000
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Площадь 107 м²
В новом жилом комплексе  в Бенидорме, расположенном всего в 200 метрах от пляжа "Poniente" н…
€325,000
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Новые апартаменты в урбанизации закрытого типа в городе Бенидорм в районе Кала де Финестрат.…
€213,000
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Площадь 128 м²
Современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса. Квартира на…
€200,000
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Площадь 166 м²
Новый жилой комплекс расположен рядом с Бенидормом в самой высокой части и с лучшими видами …
€430,000
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Наша квартира в самом высоком жилом здании в Европейском Союзе. Его высота составляет 198 ме…
€304,000
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Наша квартира находиться в самом высоком жилом здании в Европейском Союзе. Его высота состав…
€1,25 млн
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