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Квартиры в Бенидорм, Испания
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262 объекта найдено
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
2
1
114 м²
16/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€492,000
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Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
3
2
80 м²
Квартира в Бенидорме, район Леванте, 85 м. поверхность, 170 м. от ПЛАЙЯ-ЛЕВАНТЕ и в 240 м от…
€179,950
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Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2
2
90 м²
Квартира в Бенидорме, район Parque L'Aiguera 95 м. площади, 1100 м. от пляжа, 2 спальни с дв…
€166,260
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Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с Pool
Бенидорм, Испания
3
1
80 м²
Referencia: 545 Продаётся хорошая квартира площадью 80 м² включает 3 спальни, 1 ванную комн…
€180,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с садом, с Lift
Бенидорм, Испания
2
2
85 м²
Referencia: 542 Продаётся 2-спальная квартира с 2 ванными комнатами в чудесном состоянии! …
€185,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с Lift
Бенидорм, Испания
1
1
73 м²
Referencia: 531 Уютная квартира в Бенидорме с видом на море. Площадь 50м² состоит из холла…
€120,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa
Бенидорм, Испания
3
1
80 м²
Referencia: 530 Отличная квартира с мебелью и хорошим ремонтом в центре Бенидорма с беспреп…
€147,000
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Квартира 2 комнаты
Бенидорм, Испания
2
80 м²
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОЙ В ПЛАЯ ПОНИЕНТЕ ДЕ БЕНИДОРМ Новый жилой вид на море с 220 домами …
€454,925
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Бенидорм, Испания
2
110 м²
Внешний дизайн этого жилого комплекса авангард и изощренный модернизирует горизонт западног…
€571,059
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
1
107 м²
Этот новый жилой дом имеет 280 домов в 2 кварталах Он также будет иметь 3 подвальных этажа …
€387,504
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Бенидорм, Испания
3
297 м²
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ПЛЯЖА В БЕНИДОРМЕ И С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ Расположен на 1-й линии Плайя Поньенте…
€1,68 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Бенидорм, Испания
2
87 м²
Можете ли вы представить себе жизнь в нескольких метрах от пляжа Поньенте в Бенидорме Этот …
€412,809
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Бенидорм, Испания
3
106 м²
Можете ли вы представить себе жизнь в нескольких метрах от пляжа Поньенте в Бенидорме Этот …
€429,925
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Бенидорм, Испания
3
2
105 м²
11
Представляем квартиру на одиннадцатом этаже с двумя спальнями в городе Бенидорм. Квартира ра…
€530,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Бенидорм, Испания
2
132 м²
New construction apartments in Benidorm Levante areaNew building in Benidorm Lavante area t…
€224,345
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с садом, с Lift
Бенидорм, Испания
2
1
70 м²
Referencia: 507 Продается квартира в Кала де Вильяхойоса! Расположена на четвертом этаже, …
€152,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Бенидорм, Испания
2
1
94 м²
Referencia: 515 Продается уютная квартира в Ла-Кала-де-Финестрат! Вас ждут 2 спальни, стил…
€153,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бенидорм, Испания
3
82 м²
Жилой комплекс расположен практически на первой линии пляжа Поньенте, всего в 50 метрах от н…
€527,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бенидорм, Испания
4
297 м²
Новый проект из 8 роскошных квартир, 4 двухэтажные и 4 на одном этаже. Здание расположено на…
€1,30 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бенидорм, Испания
2
54 м²
Море и природа как фон для вашей новой жизни. Квартиры с 1,2,3 и 4 спальнями в районе пляжа …
€235,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бенидорм, Испания
3
70 м²
Апартаменты с видом на море рядом с первой линией Пляжа Поньенте. Жилой комплекс с общими зо…
€560,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бенидорм, Испания
2
75 м²
Жилой комплекс расположен практически на первой линии пляжа Поньенте, всего в 50 метрах от н…
€402,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бенидорм, Испания
3
83 м²
Новый жилой комплекс на побережье Коста Бланка, расположенный в районе Вalcón de Finestrat,…
€262,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бенидорм, Испания
2
54 м²
Новые квартиры с отличными зонами общего пользования в Бенидорме. Море и природа как фон для…
€215,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бенидорм, Испания
3
107 м²
В новом жилом комплексе в Бенидорме, расположенном всего в 200 метрах от пляжа "Poniente" н…
€325,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бенидорм, Испания
3
95 м²
Новые апартаменты в урбанизации закрытого типа в городе Бенидорм в районе Кала де Финестрат.…
€213,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
3
128 м²
Современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса. Квартира на…
€200,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
3
166 м²
Новый жилой комплекс расположен рядом с Бенидормом в самой высокой части и с лучшими видами …
€430,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
3
69 м²
Наша квартира в самом высоком жилом здании в Европейском Союзе. Его высота составляет 198 ме…
€304,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
4
140 м²
Наша квартира находиться в самом высоком жилом здании в Европейском Союзе. Его высота состав…
€1,25 млн
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