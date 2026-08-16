Квартиры и апартаменты на Канарских островах — это наиболее доступный способ выйти на рынок недвижимости Испании. Инвестиционный порог у них ниже, чем для вилл и домов, но при этом схожий доход в 5–7% годовых. Особенно на фоне того, что турпоток не прекращается даже зимой, а продажа квартир на Канарах иностранцам достаточно популярна.
Преимущества покупки квартир и апартаментов на Канарских островах
Местный рынок недвижимости характеризуется высоким спросом и малым предложением, для инвесторов это означает возможность заработать на росте цен и высоких арендных ставках. Но это не все, недвижимость на Канарах выгодна по следующим причинам:
- Жилье в мягком климате. Годовая температура, даже с учетом сезонных колебаний, находится в пределах 16–28 °C без экстремальной жары или холода.
- Высокая доходность от аренды. Ежегодно остров посещает около 14 млн туристов, которые ищут жилье в аренду.
- Рост стоимости недвижимости. Цены на квартиры на Канарских островах в 2023–2025 годах выросли на 4,2% в среднем, особенно на Тенерифе и Гран-Канарии.
Цены на квартиры на Канарах
Стоимость квартир на Канарских островах на Тенерифе составляет 2150 €, на Гран-Канарии — 1950 €, на Лансароте — 1700 €. Вторичный рынок остается популярным, но новостройки в курортных зонах привлекают инвесторов больше.
Средние цены на квартиры на Канарских островах:
|Тип квартиры
|Средняя цена (€, 2023–2025)
|Характеристики
|Студия
|120,000–180,000
|30–40 м², популярны в Лос Кристианос
|Однокомнатная
|160,000–240,000
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40–60 м², востребованы в Пуэрто-де-ла-Крус
|Двухкомнатная
|220,000–360,000
|60–90 м², подходят для семей, Коста Адехе
|Трехкомнатная
|320,000–550,000
|90–120 м², популярны в Лас-Пальмас
|Пентхаус
|450,000–1,200,000
|100–200 м², панорамные виды, Моган
|Многоуровневая
|600,000–2,000,000
|150+ м², элитные комплексы у моря
|У моря
|280,000–1,800,000
|Первая линия, высокий спрос на аренду
Популярные районы Канарских островов для покупки квартир
Коста Адехе (Тенерифе) пользуется наибольшей популярностью. Здесь расположены жилые комплексы с ценами на двухкомнатные квартиры от €320,000. Высокий спрос на аренду обеспечивает доход до 1500 €/месяц за 2-комнатную квартиру.
Другие популярные районы:
- Лос Кристианос (Тенерифе). Курортный центр с доступной недвижимостью. Студии стоят от €130,000, а однокомнатные квартиры от €160,000.
- Пуэрто-де-ла-Крус (Тенерифе). Северный город, который подходит для семейного проживания, средняя цена за двухкомнатную квартиру — 230,000 €.
- Моган (Гран-Канария). Город с большим портом и множеством пляжей. Цены на апартаменты у моря начинаются от €270,000, доход от аренды — около 1200 €/месяц за 2-комнатную квартиру.
- Лас-Пальмас (Гран-Канария). Столица острова со средней ценой на трехкомнатные квартиры — от €300,000.