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Канарские острова
Квартиры
Квартиры на Канарских островах, Испания
Adeje
93
Arona
78
Сантъяго-дель-Тейде
11
San Miguel de Abona
7
Granadilla de Abona
4
Guia de Isora
3
Квартира
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214 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Arona, Испания
2
1
56 м²
Фантастическая квартира площадью 56 м2 в комплексе “Green Garden Resort” с великолепными тро…
€330,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
2
1
65 м²
Продается квартира в Плая де Лас Америкас в комплексе Parque Santiago I. Полностью отремонти…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Adeje, Испания
2
1
42 м²
Продается апартамент в комплексе Labranda Suites Costa Adeje. Апартамент с 1 спальней, 1 ван…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с подведенным электричеством, с охраной
Adeje, Испания
5
2
98 м²
Продается квартира в центре Адехе, квартира имеет 3 спальни, балкон с частичным видом на оке…
€194,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с террасой
Miraverde, Испания
3
68 м²
- Площадь: 68 м2 - Уютная гостиная в средиземноморском стиле с потрясающим видом на океан …
€499,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
2
1
56 м²
Квартира с видом на океан в районе Плая Параисо в комплексе Marina Palace. В комплексе есть …
€153,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2
1
47 м²
Квартира в городе Пуэрто де Сантьяго в районе Лос Гигантес. Квартира с 1 спальней на втором …
€215,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
3
1
60 м²
Продается апартамент в районе Лос Гигантес в комплексе La Florida, всего в нескольких минута…
€299,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с садом, с охраной
Adeje, Испания
3
1
57 м²
Апартамент в комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Рядом есть общественная парковка и Beach…
€279,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
3
2
79 м²
Просторная квартира в комплексе Playa Graciosa. Комплекс Playa Graciosa 1 расположен в Лос К…
€413,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
2
2
1 191 м²
Идеальный вариант для инвестиции!!! Продается коммерческая недвижимость — комплекс апартамен…
€2,70 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
1
Продается современный апартамент в престижной зоне южного побережья Тенерифе. Расположен в C…
€229,000
Рекомендовать
Квартира 2 ванных
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2
94 м²
Продается уютный апартамент на юго-западном побережье Тенерифе. Расположен в курортном город…
€325,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
San Miguel de Abona, Испания
2
2
47 м²
Продается просторный апартамент на южном побережье Тенерифе в оживленном курорте Golf del Su…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2
2
90 м²
Продается красивый апартамент в живописном районе юго-западного побережья Тенерифе. Располож…
€238,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
2
1
50 м²
Апартамент в комплексе Torres Yomely в центре города Плайя де лас Америкас. Вся инфраструкту…
€188,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
San Miguel de Abona, Испания
4
2
92 м²
Апартамент в комплексе Winter Gardens в районе Гольф-дель-Сур. Красивое место в окружении го…
€277,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
2
1
43 м²
Апартамент с 1 спальней в Плая-де-Лас-Америкас, Коста-Адехе, в комплексе Viña del Mar. Компл…
€245,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
4
2
82 м²
Квартира 3 спальни в комплексе Stel в центре Adeje. Центральный город юга Тенерифе, район Ко…
€249,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Adeje, Испания
3
2
75 м²
Апартамент в комплексе Лос Альмендрос в одном из лучших районов побережья Коста Адехе, Мадро…
€390,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Arona, Испания
3
2
80 м²
Продается квартира в районе Парк де Ла Рейна, в комплексе Olivina II идеально подходящая для…
€189,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством
Adeje, Испания
2
1
50 м²
Продается уютная квартира в жилом комплексе Орландо, Коста Адехе. Квартира в ухоженном компл…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с бассейном, с видом на горы
Arona, Испания
1
1
58 м²
Dream Homes Tenerife представляет вам эту прекрасную квартиру с одной спальней в Лос-Кристиа…
€245,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Adeje, Испания
2
1
60 м²
4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€199,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством
Arona, Испания
3
2
48 м²
Уютный апартамент 2 спальни в городе Плая де Лас Америкас с видом на океан в комплексе Эль П…
€375,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
4
2
85 м²
Просторная квартира в центре города Адехе. Город с очень развитой инфраструктурой, недалеко …
€185,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
4
2
105 м²
Апартамент с видом на океан в комплексе “Magnolia Golf Resort”, La Caleta. Комплекс класса “…
€970,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом
Adeje, Испания
3
2
85 м²
Большая квартира на первом этаже в Los Océanos в городе Адехе, в районе Galeón de Adeje. Раз…
€279,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
3
2
108 м²
Продается красивый угловой апартамент в новом комплексе Colinas de los Menceyes в городе Пал…
€720,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с бассейном
Arona, Испания
2
1
49 м²
Продается очень светлая квартира в комплексе “Frontera Primavera”, в районе Коста дель Силен…
€136,500
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