Квартиры и апартаменты на Канарских островах — это наиболее доступный способ выйти на рынок недвижимости Испании. Инвестиционный порог у них ниже, чем для вилл и домов, но при этом схожий доход в 5–7% годовых. Особенно на фоне того, что турпоток не прекращается даже зимой, а продажа квартир на Канарах иностранцам достаточно популярна.

Преимущества покупки квартир и апартаментов на Канарских островах

Местный рынок недвижимости характеризуется высоким спросом и малым предложением, для инвесторов это означает возможность заработать на росте цен и высоких арендных ставках. Но это не все, недвижимость на Канарах выгодна по следующим причинам:

Жилье в мягком климате. Годовая температура, даже с учетом сезонных колебаний, находится в пределах 16–28 °C без экстремальной жары или холода.

Годовая температура, даже с учетом сезонных колебаний, находится в пределах 16–28 °C без экстремальной жары или холода. Высокая доходность от аренды. Ежегодно остров посещает около 14 млн туристов, которые ищут жилье в аренду.

Ежегодно остров посещает около 14 млн туристов, которые ищут жилье в аренду. Рост стоимости недвижимости. Цены на квартиры на Канарских островах в 2023–2025 годах выросли на 4,2% в среднем, особенно на Тенерифе и Гран-Канарии.

Цены на квартиры на Канарах

Стоимость квартир на Канарских островах на Тенерифе составляет 2150 €, на Гран-Канарии — 1950 €, на Лансароте — 1700 €. Вторичный рынок остается популярным, но новостройки в курортных зонах привлекают инвесторов больше.

Средние цены на квартиры на Канарских островах:

Тип квартиры Средняя цена (€, 2023–2025) Характеристики Студия 120,000–180,000 30–40 м², популярны в Лос Кристианос Однокомнатная 160,000–240,000 40–60 м², востребованы в Пуэрто-де-ла-Крус Двухкомнатная 220,000–360,000 60–90 м², подходят для семей, Коста Адехе Трехкомнатная 320,000–550,000 90–120 м², популярны в Лас-Пальмас Пентхаус 450,000–1,200,000 100–200 м², панорамные виды, Моган Многоуровневая 600,000–2,000,000 150+ м², элитные комплексы у моря У моря 280,000–1,800,000 Первая линия, высокий спрос на аренду

Популярные районы Канарских островов для покупки квартир

Коста Адехе (Тенерифе) пользуется наибольшей популярностью. Здесь расположены жилые комплексы с ценами на двухкомнатные квартиры от €320,000. Высокий спрос на аренду обеспечивает доход до 1500 €/месяц за 2-комнатную квартиру.

Другие популярные районы: