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Квартиры и апартаменты на Канарских островах, Испания

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Санта-Крус-де-Тенерифе
365
Адехе
176
Арона
113
Лос-Кристианос
58
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368 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Гия-де-Исора, Испания
Квартира 2 спальни
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Уникальный комплекс на этапе строительства прямо на первой береговой линаа от океана на юге …
$1,20 млн
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Квартира 2 спальни в El Cabezo, Испания
Квартира 2 спальни
El Cabezo, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
VYM Canarias представляет эту недвижимость в новом жилом комплексе Carena Waves, расположенн…
$397,832
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Квартира 3 спальни в Арона, Испания
Квартира 3 спальни
Арона, Испания
Количество спален 3
Площадь 90 м²
В продаже апартамент, который находится в зоне Los Cristianos. Апартамент состоит: 3 спальны…
$279,909
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Односпальный апартамент в городке Palm Mar, в комплексе Bahia de Los Menceyes, расположенном…
$373,212
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продается студия в San Eugenio Bajo в комплексе Ocean Park. Гостиная, американская кухня, ва…
$157,449
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
В связи с расширением продается прибыльный операционный бизнес: центр передовой эстетики и к…
$53,481
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Студия с террасой, гаражом и бассейном в комплексе El Camisón, Playa de las Américas. Эта с…
$305,717
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
В продаже апартамент, который располагается в комплексе El Caribe, который находится в зоне …
$163,164
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
В продаже студия в Torviscas Alto в комплексе Laguna Park II. Гостиная, американская кухня, …
$110,797
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
В продаже прекрасная квартира с видом на океан в зоне Torviscas Alto. Располагается в жилом …
$200,601
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
В продаже апартамент, который находится в Комплексе Rocas del Mar, в зоне Costa Del Silencio…
$150,451
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Квартира в Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Квартира
Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Продается современный апартамент на северном побережье Тенерифе, в престижной туристической …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Арона, Испания
Квартира 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
В продаже пентхаус с 2 спальнями в комплексе Tenerife Royal Garden, Las Americas. Расположен…
$687,526
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается уютный апартамент с 1 спальней, ванной комнатой и террасой с видом на океан. Площа…
$334,724
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продается квартира в Адехе, La Postura. Состоит из 1 спальни, гостиной, 1 ванной комнаты. Пл…
$145,786
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Апартамент в комплексе Tajinaste, Las Americas с одной спальней, одной ванной комнатой, обще…
$195,936
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
В продаже апартамент, который располагается в зоне La Caleta. Апартамент состоит: 1 спаль…
$431,526
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Квартира в Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Квартира
Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в El Bebedero, Испания
Квартира 2 спальни
El Bebedero, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
В продаже апартамент с видом на горы, который находится в Резиденции Diana, Buzanada, munici…
$173,777
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Квартира 4 спальни в Адехе, Испания
Квартира 4 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 4
Площадь 110 м²
В продаже прекрасный апартамент с бассейном на территории комплекса и садом. Площадь двух…
$449,020
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Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
В продаже пентхаус, располагающийся в резиденции Sonia, Callao Salvaje. Площадь: 120 м2. Пен…
$367,380
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Квартира 2 спальни в Адехе, Испания
Квартира 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
В самом сердце Коста-Адехе, Playa Paraíso расположен Residencial Abora – жилой комплекс из 1…
$652,436
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Апартамент с одной спальней, в комплексе Caribe, Playa de Las Americas. Состоит из зала, одн…
$163,280
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Уютные апартаменты после реновации с одной спальней, расположенные в районе Los Cristianos в…
$160,948
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Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Продается студия в комплексе El Drago в Costa del Silencio - небольшом прибрежном городке на…
$93,186
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Великолепная возможнсть быть хозяином одной из красивейших квартир в жилом респектабельном…
$422,678
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
В продаже Апартамент в районе Palm Mar с видом на сад. Состоит: 1 спальная комната, ванная к…
$186,606
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
В продаже двуспальный апартамент, который располагается в зоне Los Cristianos. Апартамент на…
$309,066
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
В продаже апартамент, находящийся в комплексе Island Village, San Eugenio Alto. В комплексе …
$290,405
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Квартира 2 спальни в Адехе, Испания
Квартира 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается апартамент в Callao Salvaje - в тихом районе на юге острова Тенерифе.  Состоит …
$174,943
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Типы недвижимости на Канарских островах

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная

Квартиры и апартаменты на Канарских островах — это наиболее доступный способ выйти на рынок недвижимости Испании. Инвестиционный порог у них ниже, чем для вилл и домов, но при этом схожий доход в 5–7% годовых. Особенно на фоне того, что турпоток не прекращается даже зимой, а продажа квартир на Канарах иностранцам достаточно популярна.

Преимущества покупки квартир и апартаментов на Канарских островах

Местный рынок недвижимости характеризуется высоким спросом и малым предложением, для инвесторов это означает возможность заработать на росте цен и высоких арендных ставках. Но это не все, недвижимость на Канарах выгодна по следующим причинам:

  • Жилье в мягком климате. Годовая температура, даже с учетом сезонных колебаний, находится в пределах 16–28 °C без экстремальной жары или холода.
  • Высокая доходность от аренды. Ежегодно остров посещает около 14 млн туристов, которые ищут жилье в аренду.
  • Рост стоимости недвижимости. Цены на квартиры на Канарских островах в 2023–2025 годах выросли на 4,2% в среднем, особенно на Тенерифе и Гран-Канарии.

Цены на квартиры на Канарах

Стоимость квартир на Канарских островах на Тенерифе составляет 2150 €, на Гран-Канарии — 1950 €, на Лансароте — 1700 €. Вторичный рынок остается популярным, но новостройки в курортных зонах привлекают инвесторов больше.

Средние цены на квартиры на Канарских островах:

Тип квартиры Средняя цена (€, 2023–2025) Характеристики
Студия 120,000–180,000 30–40 м², популярны в Лос Кристианос
Однокомнатная 160,000–240,000

40–60 м², востребованы в Пуэрто-де-ла-Крус
Двухкомнатная 220,000–360,000 60–90 м², подходят для семей, Коста Адехе
Трехкомнатная 320,000–550,000 90–120 м², популярны в Лас-Пальмас
Пентхаус 450,000–1,200,000 100–200 м², панорамные виды, Моган
Многоуровневая 600,000–2,000,000 150+ м², элитные комплексы у моря
У моря 280,000–1,800,000 Первая линия, высокий спрос на аренду

Популярные районы Канарских островов для покупки квартир

Коста Адехе (Тенерифе) пользуется наибольшей популярностью. Здесь расположены жилые комплексы с ценами на двухкомнатные квартиры от €320,000. Высокий спрос на аренду обеспечивает доход до 1500 €/месяц за 2-комнатную квартиру.

Другие популярные районы:

  • Лос Кристианос (Тенерифе). Курортный центр с доступной недвижимостью. Студии стоят от €130,000, а однокомнатные квартиры от €160,000.
  • Пуэрто-де-ла-Крус (Тенерифе). Северный город, который подходит для семейного проживания, средняя цена за двухкомнатную квартиру — 230,000 €.
  • Моган (Гран-Канария). Город с большим портом и множеством пляжей. Цены на апартаменты у моря начинаются от €270,000, доход от аренды — около 1200 €/месяц за 2-комнатную квартиру.
  • Лас-Пальмас (Гран-Канария). Столица острова со средней ценой на трехкомнатные квартиры — от €300,000.

Часто задаваемые вопросы о покупке апартаментов на Канарах

Сколько в среднем стоит квартира на Канарских островах?

Средняя цена за студию на Тенерифе — €150,000, двухкомнатную квартиру в Лас-Пальмас — €250,000, а пентхаус в Коста Адехе — от €500,000. На Лансароте и Фуэртевентуре цены на 10–20% ниже.

Можно ли купить квартиру на Канарских островах без гражданства?

Иностранцы могут купить квартиру на Канарских островах, оформив NIE (идентификационный номер иностранца) через консульство Испании или местную полицию.

Является ли покупка квартиры на Канарских островах хорошей инвестицией?

Местная недвижимость показывает стабильный рост цен в 4–5% в год. Если цель не перепродажа, а аренда, то она тоже пользуется спросом у туристов, принося до 8% годовых.

На каком Канарском острове лучше всего покупать квартиру для жизни и для инвестиций?

Купить апартаменты на Канарских островах для инвестиций можно на Тенерифе. Остров является одним из самых популярных по туристическому спросу, однако для жизни он подходит хуже из-за высоких цен. На Гран-Канария ситуация схожая, поэтому для жизни чаще выбирают Лансароте (цены на 15% ниже, чем на Тенерифе).

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