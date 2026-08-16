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Квартиры и апартаменты в Фуэнхироле, Испания

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462 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
3-комнатная квартира на продажу в Торребланке. 3 кровать · 2 ванны · 85 м2 построено. Компан…
$576,765
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Квартира 3 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Дуплекс с 3 спальнями для продажи в Лос-Пакосе. 3 кровати · 3 ванны · 125 м2 построено. Комп…
$574,589
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Квартира 3 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
3-комнатная квартира на продажу в Лос-Боличе. 3 кровать · 1 ванна · построено 127 м2. Компан…
$346,387
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 3 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
3-комнатная квартира на продажу в Лос-Боличе. 3 кровать · 2 ванны · построено 106 м2. Компан…
$403,518
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Квартира 2 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
2-комнатный пентхаус на продажу в Лос-Боличе. 2 кровать · 1 ванна · построено 60 м2. Компани…
$288,656
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Квартира 2 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
2-комнатная квартира на продажу в Карвахале. 2 кровати · 2 ванны · 87 м2 построено. Компания…
$497,012
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Фуэнхирола, Испания
Квартира 1 спальня
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
1-комнатная квартира на продажу в La Carihuela. 1 кровать · 1 ванна · построено 83 м2. Компа…
$340,614
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 6/6
Фантастический пентхаус с захватывающим видом на море, собственной террасой и доступом к спо…
$460,681
НДС
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Квартира 2 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Higuerón Bay Residences by TM расположен в привилегированном районе Эль-Игерон в г. Фуэнхиро…
$655,870
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры с элегантным дизайном в Фуэнхироле, Карвахаль Расположенный в прибрежном районе Кар…
$910,342
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 9
Функциональные квартиры в 150 м от пляжа в центре Фуэнхиролы Этот комплекс находится в Фуэнх…
$603,823
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Квартира 1 спальня в Фуэнхирола, Испания
Квартира 1 спальня
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
1-комнатная квартира на продажу в Лос-Пакосе. 1 кровать · 1 ванна · построено 40 м2. Компани…
$267,348
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Новые квартиры с видом на море в районе Эль-Игерон, Фуэнхирола Предлагаемые на продажу кварт…
$955,262
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 2
Премиальная квартира с частной террасой и бассейном, расположенная в уникальном курорте с эл…
$1,09 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 7
Современные квартиры с великолепной спа-зоной в Фуэнхироле Фуэнхирола – одно из самых востре…
$815,743
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Квартиры с прекрасным видом на море в Фуэнхироле, Коста-дель-Соль Предлагаются на продажу ст…
$818,835
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Квартира 2 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Расположенный в очаровательном городе Фуэнхирола, этот жилой комплекс предлагает выбор из 26…
$482,169
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Квартира 2 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
2-комнатная квартира на продажу в Торребланке. 2 кровати · 2 ванны · построено 89 м2. Компан…
$381,454
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Квартира 2 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Площадь 145 м²
Расположенный в прекрасном городе Фуэнхирола, этот жилой комплекс предлагает разнообразные в…
$982,904
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Фуэнхироле Фуэнхирола – один из самых популярных курор…
$1,14 млн
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Потрясающая квартира на первом этаже в современном жилом комплексе с большим садом и многочи…
$738,266
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Современные квартиры в средиземноморском стиле в самом сердце Фуэнхиролы Квартиры на продажу…
$680,216
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Квартира 3 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Этот новый эксклюзивный жилой комплекс в Фуэнхироле, состоящий из 74 квартир и пентхаусов, р…
$553,208
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/5
Исключительная квартира с захватывающим видом на море, доступом к бассейну и спортзалу, расп…
$366,226
НДС
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Потрясающая квартира на первом этаже с роскошным частным двором и бассейном, расположенная в…
$947,776
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 5 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Современные квартиры в средиземноморском стиле в самом сердце Фуэнхиролы Квартиры на продажу…
$1,30 млн
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Квартира 2 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Площадь 226 м²
Жилой комплекс из 3 блоков с домами с 2 и 3 спальнями, с частным солярием, садом, 2 парковоч…
$926,175
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Квартира 3 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Описание объекта: Просторная квартира в эксклюзивном комплексе Parque Doña Sofía прямо на пл…
$778,660
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Площадь 127 м²
Расположенный в прекрасном городе Фуэнхирола, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает вы…
$1,06 млн
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Квартира 2 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Дуплекс с 2 спальнями для продажи в Торребланке. 2 кровать · 1 ванна · 110 м2 построено. Ком…
$483,501
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