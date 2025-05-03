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Квартиры с гаражом в Испании

Торревьеха
708
Барселона
20
Марбелья
504
Валенсия
48
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638 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Excellent floor very well located with views and in an excellent position in Estepona with a…
$334,103
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Квартира 3 спальни в Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Апартамент располагается в зоне Los Olivos, Adeje. Состоит: 3 спальни, гостиная, кухня, в…
$185,213
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 125 м²
15/05/2025. Недвижимость в аренду площадью Бенито Перес Гальдос и Плаза Музыко Оскар Торда, …
$165,268
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Аликанте. Они имеют 2 или 3 спальни и 2 ванные комнаты, пос…
$392,563
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Квартира 3 спальни в Teulada, Испания
Квартира 3 спальни
Teulada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Новый проект виллы в Морайре
$1,86 млн
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Квартира 2 комнаты в La Mata, Испания
Квартира 2 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Эти стильные квартиры расположены всего в нескольких минутах ходьбы от моря, в одном из самы…
$375,290
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Apartments in Ciudad Quesada, Costa Blanca Homes with 2 bedrooms and 2 bathrooms, living roo…
$306,417
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 133 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$456,796
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Двухквартирные виллы в Balcones de Torrevieja, Коста Бланка Эксклюзивный жилой район, полный…
$425,277
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Квартира в Casares, Испания
Квартира
Casares, Испания
Площадь 103 м²
New Development: Prices from € 299,000 to € 354,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$296,248
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 80 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   792 000 гаста & евро;   1 860 000. [Хабитасьоны: 2 - 4] […
$788,115
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Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Bungalows for sale in Finestrat, Costa Blanca A new luxury residential complex, within the n…
$327,027
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 160 м²
Casamayor представляет эту впечатляющую квартиру, отремонтированную с беспрецедентным уровне…
$546,872
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 114 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   397 000 гаста & евро;   652 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$392,923
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
В продаже прекрасная квартира с видом на океан в зоне Torviscas Alto. Располагается в жилом …
$188,501
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Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Residential complex in Finestrat Hills, Costa Blanca 16 exclusive properties with private po…
$414,263
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Квартира 2 спальни в Oliva, Испания
Квартира 2 спальни
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Exclusive residential in Oliva Nova Golf, Valencia A home where you can enjoy an infinity of…
$779,674
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Современные новые апартаменты в Guardamar del Segura - AGI118999 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$261,371
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 37 м²
New Development: Prices from € 168,000 to € 494,000. [Beds: 1 - 3] [Baths: 1 - 3] [Built siz…
$167,972
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Квартира 4 спальни в la Nucia, Испания
Квартира 4 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 322 м²
Новый комплекс вилл в Ла-Нусия недалеко от Бенидорма, состоят из 9 домов, каждый с садом, от…
$1,22 млн
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 128 m2.New Build.There is communal pool, сovered garage, parki…
$295,299
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Квартира в Мохакар, Испания
Квартира
Мохакар, Испания
Площадь 67 м²
Welcome to Macenas Mediterranean Resort, an exclusive refuge on the coast of Almería. This c…
$343,095
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
Жилой комплекс в Финестрат Хиллз, Коста Бланка 16 эксклюзивных объектов с частным бассейном,…
$446,977
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 84 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   227 000 гаста & евро;   382 500. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$225,887
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 99 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   599 000 гаста & евро;   1 289 000. [Хабитасьоны: 2 - 3] […
$598,901
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 253 м²
Casamayor представляет: эксклюзивный роскошный пентхаус в Плайя-Сан-Хуан Мы приглашаем вас о…
$1,30 млн
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Apartments in Torre de la Horadada, Costa Blanca The residential complex is located in the p…
$278,066
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Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Просторный двуспальный апартамент в комплексе Paraiso 2, в Playa Paraiso. В продаже полность…
$295,903
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 194 m2.Solarium: 68 m2.New Build.There is communal pool, сover…
$358,037
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Апартаменты в Лос Балконеш, Торревьеха, Аликанте. Balcones De Amay расположен в тихом районе…
$636,825
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