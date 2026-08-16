Адехе — это курортный город на юго-западе Тенерифе. Несмотря на то, что весь архипелаг Канарских островов крайне удален от материковой Испании, они считаются одним из самых востребованных мест в стране для покупки инвестиционного жилья.

Преимущества покупки квартир и апартаментов в Адехе

Обычно купить апартаменты в Адехе хотят люди, которые ищут комфорта в условиях экваториального климата. В этом плане Тенерифе подходит как нельзя лучше. Средняя температура здесь 23-28°C круглый год, а экстремальные тепловые волны проходят сюда реже, чем в материковую Европу.

Другие плюсы квартир в Адехе:

Инвестиционная доходность . Туристическая аренда приносит 6–8% годовых. Для объектов в радиусе 500 м от побережья этот показатель доходит до 10%.

. Туристическая аренда приносит 6–8% годовых. Для объектов в радиусе 500 м от побережья этот показатель доходит до 10%. Юридическая простота . Иностранцы оформляют покупку через NIE за 4-6 недель. Банки предлагают кредит под 2,5–3,5% с первоначальным взносом 20–30%.

. Иностранцы оформляют покупку через NIE за 4-6 недель. Банки предлагают кредит под 2,5–3,5% с первоначальным взносом 20–30%. Разнообразие недвижимости. В Адехе есть всё — от студий (35-50 м²) до многоуровневых апартаментов с террасами и видом на Атлантику.

Цены на квартиры в Адехе

Цены в Адехе формируются под влиянием близости к океану. Если объект находится на расстоянии до 300 м от берега, то его цена на 15–20% выше. Наиболее дешевый вариант — это студии, но их быстро разбирают инвесторы, которые ориентируются на краткосрочную аренду через Airbnb.

Средние цены на квартиры в Адехе:

Тип жилья 2022 (€/м²) 2023 (€/м²) 2024 (€/м²) 2025 (€/м²) Студия (30-45 м²) 3600 3900 4300 4600 Двухкомнатная (50-70 м²) 3900 4300 4700 5000 Трешка (80-100 м²) 4300 4800 5200 5500 Пентхаус/многоуровневая 4800 5300 5700 6000

Где лучше всего купить квартиру в Адехе

Квартиры и апартаменты в Адехе чаще всего приобретают в четырех основных локациях с наибольшим туристическим спросом: