Адехе — это курортный город на юго-западе Тенерифе. Несмотря на то, что весь архипелаг Канарских островов крайне удален от материковой Испании, они считаются одним из самых востребованных мест в стране для покупки инвестиционного жилья.
Преимущества покупки квартир и апартаментов в Адехе
Обычно купить апартаменты в Адехе хотят люди, которые ищут комфорта в условиях экваториального климата. В этом плане Тенерифе подходит как нельзя лучше. Средняя температура здесь 23-28°C круглый год, а экстремальные тепловые волны проходят сюда реже, чем в материковую Европу.
Другие плюсы квартир в Адехе:
- Инвестиционная доходность. Туристическая аренда приносит 6–8% годовых. Для объектов в радиусе 500 м от побережья этот показатель доходит до 10%.
- Юридическая простота. Иностранцы оформляют покупку через NIE за 4-6 недель. Банки предлагают кредит под 2,5–3,5% с первоначальным взносом 20–30%.
- Разнообразие недвижимости. В Адехе есть всё — от студий (35-50 м²) до многоуровневых апартаментов с террасами и видом на Атлантику.
Цены на квартиры в Адехе
Цены в Адехе формируются под влиянием близости к океану. Если объект находится на расстоянии до 300 м от берега, то его цена на 15–20% выше. Наиболее дешевый вариант — это студии, но их быстро разбирают инвесторы, которые ориентируются на краткосрочную аренду через Airbnb.
Средние цены на квартиры в Адехе:
|Тип жилья
|2022 (€/м²)
|2023 (€/м²)
|2024 (€/м²)
|2025 (€/м²)
|Студия (30-45 м²)
|3600
|3900
|4300
|4600
|Двухкомнатная (50-70 м²)
|
3900
|4300
|4700
|5000
|Трешка (80-100 м²)
|4300
|4800
|5200
|5500
|Пентхаус/многоуровневая
|4800
|5300
|5700
|6000
Где лучше всего купить квартиру в Адехе
Квартиры и апартаменты в Адехе чаще всего приобретают в четырех основных локациях с наибольшим туристическим спросом:
- Коста-Адехе. Сердце туризма с пляжами Фаньябе и Дель-Дуке. Средняя стоимость — 5200 €/м². Подходит для аренды и перепродажи (рост цен 20% за 3 года).
- Плайя-дель-Дуке. Элитный район с виллами и апартаментами премиум-класса по ценам от 6000 €/м². Доход от аренды — 7% годовых.
- Ла-Калета. Спокойный квартал с рыбными ресторанами и видом на остров Ла-Гомера. Продажа квартир в Адехе здесь начинается от 4800 €/м².
- Фаньябе. Динамичный район с барами и ночной жизнью. Цены на недвижимость составляют от 500 €/м². Популярен у инвесторов, ориентированных на краткосрочную аренду (окупаемость 8-10 лет).