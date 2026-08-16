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Квартиры и апартаменты в Адехе, Испания

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176 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продается студия в San Eugenio Bajo в комплексе Ocean Park. Гостиная, американская кухня, ва…
$157,449
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
В связи с расширением продается прибыльный операционный бизнес: центр передовой эстетики и к…
$53,481
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
В продаже студия в Torviscas Alto в комплексе Laguna Park II. Гостиная, американская кухня, …
$110,797
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
В продаже прекрасная квартира с видом на океан в зоне Torviscas Alto. Располагается в жилом …
$200,601
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается уютный апартамент с 1 спальней, ванной комнатой и террасой с видом на океан. Площа…
$334,724
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продается квартира в Адехе, La Postura. Состоит из 1 спальни, гостиной, 1 ванной комнаты. Пл…
$145,786
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
В продаже апартамент, который располагается в зоне La Caleta. Апартамент состоит: 1 спаль…
$431,526
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Квартира 4 спальни в Адехе, Испания
Квартира 4 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 4
Площадь 110 м²
В продаже прекрасный апартамент с бассейном на территории комплекса и садом. Площадь двух…
$449,020
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Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
В продаже пентхаус, располагающийся в резиденции Sonia, Callao Salvaje. Площадь: 120 м2. Пен…
$367,380
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Квартира 2 спальни в Адехе, Испания
Квартира 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
В самом сердце Коста-Адехе, Playa Paraíso расположен Residencial Abora – жилой комплекс из 1…
$652,436
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Апартамент с одной спальней, в комплексе Caribe, Playa de Las Americas. Состоит из зала, одн…
$163,280
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
В продаже двуспальный апартамент, который располагается в зоне Los Cristianos. Апартамент на…
$309,066
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
В продаже апартамент, находящийся в комплексе Island Village, San Eugenio Alto. В комплексе …
$290,405
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Квартира 2 спальни в Адехе, Испания
Квартира 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается апартамент в Callao Salvaje - в тихом районе на юге острова Тенерифе.  Состоит …
$174,943
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
В продаже апартамент, который располагается в комплексе Laguna Park II, Costa Adeje. На терр…
$134,123
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Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с 2 спальнями в новом современном жилом комплексе в Тихоко-Бахо (Адехе), тихом и ра…
$437,927
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Студия на территории комплекса Island Village, Costa Adeje. Находится в пешей доступности…
$139,954
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Инвестиционные апартаменты в Royal Hideaway Corales Beach 5★, Ла-Калета, Тенерифе Предлагает…
$381,599
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Отличная квартира, просторная и светлая, прямо на берегу моря в Плайя Параисо. Он имеет 1 сп…
$306,257
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Мы предлагаем на продажу квартиру в эксклюзивном и роскошном комплексе "Atlantic Homes", в э…
$674,321
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Студия в Miraverde, Испания
Студия
Miraverde, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Студия в самом эксклюзивном районе на юге Тенерифе, всего в 5 минутах ходьбы от Плайя де Фан…
$156,282
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Отличная, полностью отремонтированная студия в комплексе "Olympia" в самом сердце Плайя д…
$279,030
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Продается апартамент в комплексе Mareverde в Torviscas Bajo. Квартира 55 м2, 2 спальни, 1 ва…
$230,925
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Квартира 3 спальни в Адехе, Испания
Квартира 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Апартамент с частным бассейном – Corales Residences | Тенерифе В одном из самых престижных …
$2,30 млн
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Продается прекрасная и светлая квартира, расположенная в одном из роскошных апарт-отелей под…
$674,321
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Квартира в Адехе, Испания
Квартира
Адехе, Испания
Мы представляем коммерческий участок площадью 3 744 м2, расположенный в Кальяо-Сальвахе в Ко…
$3,60 млн
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Квартира 3 спальни в Адехе, Испания
Квартира 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Мы рады предложить на продажу эту красивую современную квартиру в известном комплексе Ocean …
$766,999
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Предлагаем вашему вниманию элегантные апартаменты, расположенные в Roque del Conde — одном и…
$522,847
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Апартамент в комплексе Мирадор дель Сур в Плайя Параисо. Состоит из гостиной, открытой кухни…
$180,774
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
В продаже прекрасная студия в комплексе Santa Maria, в районе San Eugenio Bajo. Площадь с…
$185,440
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Адехе — это курортный город на юго-западе Тенерифе. Несмотря на то, что весь архипелаг Канарских островов крайне удален от материковой Испании, они считаются одним из самых востребованных мест в стране для покупки инвестиционного жилья.

Преимущества покупки квартир и апартаментов в Адехе

Обычно купить апартаменты в Адехе хотят люди, которые ищут комфорта в условиях экваториального климата. В этом плане Тенерифе подходит как нельзя лучше. Средняя температура здесь 23-28°C круглый год, а экстремальные тепловые волны проходят сюда реже, чем в материковую Европу.

Другие плюсы квартир в Адехе:

  • Инвестиционная доходность. Туристическая аренда приносит 6–8% годовых. Для объектов в радиусе 500 м от побережья этот показатель доходит до 10%.
  • Юридическая простота. Иностранцы оформляют покупку через NIE за 4-6 недель. Банки предлагают кредит под 2,5–3,5% с первоначальным взносом 20–30%.
  • Разнообразие недвижимости. В Адехе есть всё — от студий (35-50 м²) до многоуровневых апартаментов с террасами и видом на Атлантику.

Цены на квартиры в Адехе

Цены в Адехе формируются под влиянием близости к океану. Если объект находится на расстоянии до 300 м от берега, то его цена на 15–20% выше. Наиболее дешевый вариант — это студии, но их быстро разбирают инвесторы, которые ориентируются на краткосрочную аренду через Airbnb.

Средние цены на квартиры в Адехе:

Тип жилья 2022 (€/м²) 2023 (€/м²) 2024 (€/м²) 2025 (€/м²)
Студия (30-45 м²) 3600 3900 4300 4600
Двухкомнатная (50-70 м²)

3900

 4300 4700 5000
Трешка (80-100 м²) 4300 4800 5200 5500
Пентхаус/многоуровневая 4800 5300 5700 6000

Где лучше всего купить квартиру в Адехе

Квартиры и апартаменты в Адехе чаще всего приобретают в четырех основных локациях с наибольшим туристическим спросом:

  • Коста-Адехе. Сердце туризма с пляжами Фаньябе и Дель-Дуке. Средняя стоимость — 5200 €/м². Подходит для аренды и перепродажи (рост цен 20% за 3 года).
  • Плайя-дель-Дуке. Элитный район с виллами и апартаментами премиум-класса по ценам от 6000 €/м². Доход от аренды — 7% годовых.
  • Ла-Калета. Спокойный квартал с рыбными ресторанами и видом на остров Ла-Гомера. Продажа квартир в Адехе здесь начинается от 4800 €/м².
  • Фаньябе. Динамичный район с барами и ночной жизнью. Цены на недвижимость составляют от 500 €/м². Популярен у инвесторов, ориентированных на краткосрочную аренду (окупаемость 8-10 лет).

Часто задаваемые вопросы о покупке апартаментов в Адехе

Сколько стоит квартира в Адехе?

Средняя стоимость квартир в Адехе составляет €150,000–200,000 за студию,  €250,000–350,000 за двушку, от €500,000 — за пентхаус.  Близость к морю является наиболее значимым фактором при ценообразовании.

Является ли покупка квартиры в Адехе хорошей инвестицией?

Местный рынок показывает рост 18% за 3 года, а доход от аренды достигает 8% годовых в зонах вроде Коста-Адехе. Туристический поток (3,5 млн в 2024) гарантирует высокий спрос.

Что дает покупка квартиры в Адехе?

На данный момент покупка квартиры в Адехе дает лишь комфортное жилье в курортной зоне. Программа Golden Visa закрыта с 2025 года, и правительство Испании не планирует ее возобновлять.

Могут ли иностранцы купить квартиру в Адехе?

Процесс покупки квартиры иностранцем требует лишь наличия у него NIE и счета в испанском банке.

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