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Квартиры в Кальпе, Испания
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151 объект найдено
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Пентхаус 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Кальпе, Испания
3
2
129 м²
Впечатляющий частный жилой комплекс, расположенный всего в 100 метрах от пляжа в Кальпе. Эта…
€1,39 млн
Рекомендовать
Квартира
Кальпе, Испания
74 м²
Мы представляем вам уникальную возможность приобрести отремонтированную квартиру в одном из …
€360,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
3
Массив
€2,00 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
2
Массив
€287,867
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
3
Массив
€1,06 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Кальпе, Испания
4
Массив
€1,19 млн
Рекомендовать
Квартира 6 комнат
Кальпе, Испания
6
356 м²
Массив
€954,505
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Кальпе, Испания
4
496 м²
Футуристический дизайн виллы в Кальпе с потрясающим видом на море Роскошная вилла с необычн…
€1,77 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
3
2
132 м²
7
Apartament for sale in Plazh 2+1+2 bathroom furnished 7 floor with elevator …
€140,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
1
101 м²
Представляем квартиру с двумя спальнями с шикарными видами в городе Calpe. Calpe — это живоп…
€247,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
2
126 м²
Представляем апартаменты на первой линии моря в закрытом комплексе с бассейнами в Кальпе. Ка…
€332,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Кальпе, Испания
2
1
57 м²
Представляем квартиру с одной спальней с шикарными видами в Calpe. Calpe — это живописный ра…
€165,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Кальпе, Испания
2
1
58 м²
21
Представляем квартиру с шикарными видами в Кальпе.Квартира площадью 58 кв.м. состоит из одно…
€151,500
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Кальпе, Испания
4
427 м²
Новая строительная вилла в Кальпе с прекрасным видом на Морское Перо и бухту КалпеВысокая т…
€1,57 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Кальпе, Испания
4
410 м²
Новое развитие в Кальпе из 6 современных и независимых роскошных вилл с потрясающим видом н…
€1,67 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Кальпе, Испания
4
321 м²
€1,16 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Кальпе, Испания
2
57 м²
Меблированные апартаменты на первой линии пляжа, состоящие из одной спальни и одной полность…
€162,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Кальпе, Испания
2
58 м²
Апартаменты находятся в Кальпе, в жилом комплексе расположенном примерно в 450 метрах от пля…
€151,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой
Кальпе, Испания
2
63 м²
Апартаменты находятся в Кальпе, в жилом комплексе расположенном примерно в 450 метрах от пля…
€149,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Кальпе, Испания
4
87 м²
НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ В КАЛЬПЕ Два новых здания расположены в 400 мет…
€315,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Кальпе, Испания
3
69 м²
НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ В КАЛЬПЕ. Два новых здания расположены в 400 ме…
€259,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Кальпе, Испания
3
62 м²
Привилегированное расположение, в одном из самых красивых и уникальных природных уголков на …
€322,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Кальпе, Испания
3
66 м²
Привилегированное расположение, в одном из самых красивых и уникальных природных уголков на …
€299,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Кальпе, Испания
4
73 м²
Привилегированное расположение, в одном из самых красивых и уникальных природных уголков на …
€467,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Кальпе, Испания
4
109 м²
Привилегированное расположение, в одном из самых красивых и уникальных природных уголков на …
€1,27 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
3
133 м²
Великолепная квартира на первой береговой линии.Эксклюзивная квартира на первой линии пляжа…
€579,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Кальпе, Испания
2
1
43 м²
Представляем бунгало в закрытой урбанизации в курортном городе Кальпе в 2 км от моря. Кальпе…
€155,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Кальпе, Испания
2
2
84 м²
Квартиры всего в 200 метрах от набережной, Плайя-де-ла-Фосса и Кала-ла-Калалга. Это квартира…
€247,000
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Кальпе, Испания
2
2
72 м²
Апартаменты у моря в Кальпе, Коста Бланка Жилой расположен всего в 200 метрах от Средиземног…
€342,000
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Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift
Кальпе, Испания
3
2
83 м²
Апартаменты у моря в Кальпе, Коста Бланка Жилой расположен всего в 200 метрах от Средиземног…
€400,000
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