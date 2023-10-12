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Квартиры в Кальпе, Испания

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151 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Впечатляющий частный жилой комплекс, расположенный всего в 100 метрах от пляжа в Кальпе. Эта…
€1,39 млн
Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
Площадь 74 м²
Мы представляем вам уникальную возможность приобрести отремонтированную квартиру в одном из …
€360,000
Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Массив
€2,00 млн
Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Комнаты 2
Массив
€287,867
Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Массив
€1,06 млн
Квартира 4 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 4 комнаты
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Массив
€1,19 млн
Квартира 6 комнат в Кальпе, Испания
Квартира 6 комнат
Кальпе, Испания
Комнаты 6
Площадь 356 м²
Массив
€954,505
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Кальпе, Испания
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Площадь 496 м²
Футуристический дизайн виллы в Кальпе с потрясающим видом на море Роскошная вилла с необычн…
€1,77 млн
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 7
Apartament for sale  in Plazh  2+1+2 bathroom  furnished  7 floor with elevator …
€140,000
Квартира 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Представляем квартиру с двумя спальнями с шикарными видами в городе Calpe. Calpe — это живоп…
€247,000
Квартира 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Представляем апартаменты на первой линии моря в закрытом комплексе с бассейнами в Кальпе. Ка…
€332,000
Квартира 1 спальня у моря в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Представляем квартиру с одной спальней с шикарными видами в Calpe. Calpe — это живописный ра…
€165,000
Квартира 1 спальня у моря в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 21
Представляем квартиру с шикарными видами в Кальпе.Квартира площадью 58 кв.м. состоит из одно…
€151,500
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Кальпе, Испания
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Площадь 427 м²
Новая строительная вилла в Кальпе с прекрасным видом на Морское Перо и бухту КалпеВысокая т…
€1,57 млн
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Кальпе, Испания
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Площадь 410 м²
Новое развитие в Кальпе из 6 современных и независимых роскошных вилл с потрясающим видом н…
€1,67 млн
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Кальпе, Испания
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Площадь 321 м²
€1,16 млн
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Кальпе, Испания
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Меблированные апартаменты на первой линии пляжа, состоящие из одной спальни и одной полность…
€162,000
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Кальпе, Испания
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Апартаменты находятся в Кальпе, в жилом комплексе расположенном примерно в 450 метрах от пля…
€151,500
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой
Кальпе, Испания
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Апартаменты находятся в Кальпе, в жилом комплексе расположенном примерно в 450 метрах от пля…
€149,900
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Площадь 87 м²
НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ В КАЛЬПЕ Два новых здания расположены в 400 мет…
€315,500
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Площадь 69 м²
НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ В КАЛЬПЕ. Два новых здания расположены в 400 ме…
€259,500
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Привилегированное расположение, в одном из самых красивых и уникальных природных уголков на …
€322,000
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Привилегированное расположение, в одном из самых красивых и уникальных природных уголков на …
€299,000
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Площадь 73 м²
Привилегированное расположение, в одном из самых красивых и уникальных природных уголков на …
€467,000
Квартира 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Площадь 109 м²
Привилегированное расположение, в одном из самых красивых и уникальных природных уголков на …
€1,27 млн
Квартира 3 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Великолепная квартира на первой береговой линии.Эксклюзивная квартира на первой линии пляжа…
€579,000
Квартира 1 спальня у моря в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Представляем бунгало в закрытой урбанизации в курортном городе Кальпе в 2 км от моря. Кальпе…
€155,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Квартиры всего в 200 метрах от набережной, Плайя-де-ла-Фосса и Кала-ла-Калалга. Это квартира…
€247,000
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Апартаменты у моря в Кальпе, Коста Бланка Жилой расположен всего в 200 метрах от Средиземног…
€342,000
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Апартаменты у моря в Кальпе, Коста Бланка Жилой расположен всего в 200 метрах от Средиземног…
€400,000
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