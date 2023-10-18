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Квартиры в Мурсия, Испания

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 4
Просторная Недвижимость в Комплексе с Бассейном в Мурсии, Коста-Калида Недвижимость со стиль…
€319,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с White goods, с Less than 1 hour to Alicante airport в Мурсия, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с White goods, с Less than 1 hour to Alicante airport
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
2-комнатная квартира на первом этаже в La Tercia в сельской местности. Бунгало на первом эт…
€89,900
Квартира 1 спальня с кондиционером, с камином, с подсобным помещением в Мурсия, Испания
Квартира 1 спальня с кондиционером, с камином, с подсобным помещением
Мурсия, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Высокое бунгало с 1 спальней и большими террасами в Ла Терсия.    
€64,900

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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