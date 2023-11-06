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Квартиры в Марина-Баха, Испания

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695 объектов найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 2
Апартаменты в Бенидорме. Готовые, сдача ноябрь 2023. Звоните, пишите.
€543,000
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 13
Салон с обеденной зоной, кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты, терраса 21 м2 с видом на море. …
€393,250
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Квартира с ремонтом в 2020 году. В доме 2 спальни, 2 ванные комнаты с душем, оборудованная …
€210,000
Квартира 1 спальня в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
ПРОДАЕТСЯ ХОРОШАЯ КВАРТИРА 74 м², недавно отремонтированный и готовый к проживанию, предлаг…
€158,000
Квартира 3 спальни у моря в Altea, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 3
Представляем просторные апартаменты в городе Алтея с видом на море.Квартира, площадью 87 кв.…
€420,000
Квартира 1 спальня в Finestrat, Испания
Квартира 1 спальня
Finestrat, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартира с хорошим расположением, рядом с основными услугами, Bulevar de Centro Comercial. П…
€140,000
Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Квартира с тремя спальнями, полностью оборудованной ванной комнатой, гостиной, кухней и туал…
€136,000
Квартира 1 спальня в Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Квартира с одной спальней и видом на парк Л'Игуэра, в котором есть лифт и общий бассейн на к…
€127,000
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Квартира в центре Бенидорма, в старом городе. Всего в 100 метрах от двух пляжей в Бенидорме.…
€140,000
Квартира 2 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
Представляем современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса…
€199,000
Квартира 2 спальни в Orxeta, Испания
Квартира 2 спальни
Orxeta, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Первый этаж в Орчете, тихом городке с очень хорошим расположением для любой квартиры: Финест…
€80,000
Квартира 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
О проекте: эксклюзивные дома, очень светлые, современные по стилю и с использованием материа…
€512,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 16/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€492,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 155 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€487,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€438,000
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартира в Бенидорме, район Леванте, 85 м. поверхность, 170 м. от ПЛАЙЯ-ЛЕВАНТЕ и в 240 м от…
€179,950
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартира в Бенидорме, район Parque L'Aiguera 95 м. площади, 1100 м. от пляжа, 2 спальни с дв…
€166,260
Квартира 1 спальня с балконом, с садом, с Pool в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 1 спальня с балконом, с садом, с Pool
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Расположен в неповторимом окружении природы. Окружающая среда спокойствия и умиротворения, о…
€280,000
Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Просторная квартира площадью 80 м2, очень светлая и частично отремонтированная, в центре Вил…
€85,000
Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Отличная и очень просторная квартира с лифтом, в самом центре Вильяхойосы на улице Конститус…
€220,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Бунгало в Балкон-де-Финестрат, Коста Бланка 18 Домов по 2 и 3 спальни распределены в 3 кварт…
€429,900
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Бунгало в Балкон-де-Финестрат, Коста Бланка 18 Домов по 2 и 3 спальни распределены в 3 кварт…
€379,900
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с солярием в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с солярием
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Бунгало в Балкон-де-Финестрат, Коста Бланка 18 Домов по 2 и 3 спальни распределены в 3 кварт…
€409,900
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Бунгало в Балкон-де-Финестрат, Коста Бланка 18 Домов по 2 и 3 спальни распределены в 3 кварт…
€399,900
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартира в 200 метрах от пляжа в Кала-де-Финестрат, Коста Бланка, 2 спальни, с, 2 Ванные ком…
€210,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с Pool в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с Pool
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Referencia: 545 Продаётся хорошая квартира площадью 80 м² включает 3 спальни, 1 ванную комн…
€180,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с садом, с Lift в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с садом, с Lift
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Referencia: 542 Продаётся 2-спальная квартира с 2 ванными комнатами в чудесном состоянии! …
€185,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с Lift в Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с Lift
Бенидорм, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Referencia: 531 Уютная квартира в Бенидорме с видом на море. Площадь 50м² состоит из холла…
€120,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Referencia: 530 Отличная квартира с мебелью и хорошим ремонтом в центре Бенидорма с беспреп…
€147,000
Квартира 3 комнаты в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 комнаты
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 3
Площадь 110 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN VILLAJOYOSA РЯДОМ С SEA New Build жилой комплекс из 32 квартир с 2 …
€263,998

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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