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Квартиры и апартаменты в Марине-Бахе, Испания

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Бенидорм
1361
Вильяхойоса
674
Ла-Нусия
179
Альтеа
51
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3 205 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 2 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Откройте для себя возможность стать владельцем нового дома в привилегированной бухте, с бирю…
$426,576
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Квартира 1 комната в Вильяхойоса, Испания
Квартира 1 комната
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Открыт период предварительного бронирования: воспользуйтесь возможностью купить лучшие кварт…
$953,456
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Квартира 3 комнаты в Relleu, Испания
Квартира 3 комнаты
Relleu, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Добро пожаловать в наши эксклюзивные апартаменты, где элегантность сливается с природой. Отк…
$290,533
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 2 комнаты в Relleu, Испания
Квартира 2 комнаты
Relleu, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Добро пожаловать в наши эксклюзивные апартаменты, где элегантность сочетается с природой. От…
$190,230
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Квартира 1 комната в Вильяхойоса, Испания
Квартира 1 комната
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Откройте для себя возможность стать первыми владельцами вашего дома в привилегированной бухт…
$328,579
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Квартира 1 спальня в Finestrat, Испания
Квартира 1 спальня
Finestrat, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Роскошные квартиры и таунхаусы в новом жилом комплексе Sierra Cortina Resort Открой…
$333,446
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 комната в Finestrat, Испания
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Представляем современный жилой комплекс из 18 туристических аппартаментов, расположенный в о…
$221,160
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Квартира 4 спальни в Relleu, Испания
Квартира 4 спальни
Relleu, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Жилой комплекс в Реллеу с общим бассейном и открытым видом Это полная реконструкция…
$340,108
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Квартира 2 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 2 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
На побережье Бенидорма появляется новый архитектурный символ — элегантная современная башня,…
$948,946
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Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
На побережье Бенидорма появляется новый архитектурный символ: элегантная и ультрасовременная…
$707,375
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Квартира 2 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 2 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
На побережье Бенидорма появляется новый архитектурный символ — изящная, ультрасовременная ба…
$831,051
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Квартира 1 спальня в Альтеа, Испания
Квартира 1 спальня
Альтеа, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартира расположена на пляже в Алтее. Из каждой комнаты этой исключительной квартиры на ли…
$448,896
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Квартира 3 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 3 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
В Аликанте, в живописном городке Ла-Вильяхойоса / Вила-Хойоса, предлагается эксклюзивный жил…
$736,734
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Квартира в Бенидорме, район Ринкон-де-Лойкс-Альто. Площадь квартиры составляет 90 м², т…
$241,674
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Квартира 2 спальни в Вильяхойоса, Испания
Квартира 2 спальни
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Эксклюзивный проект, который выделяется своей инновационной и элегантной архитектурой, имеет…
$495,272
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
TM Tower расположен в Бенидорме, всего в 150 метрах от пляжа Поненте, райского уголка на Кос…
$1,47 млн
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Квартира 2 комнаты в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 2 комнаты
lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс апартаментов в одной из самых привилегированны…
$392,986
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Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Площадь 146 м²
Описание объекта: В самом сердце живописного Финестрата строится небольшой жилой комплекс из…
$512,637
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
В Аликанте, в живописном городе Ла Виллахойоса / Вила Хойоса, представлена исключительная но…
$745,518
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
В здании будет сауна, спа-центр, лобби, тренажерный зал, зона для йоги и пилатеса, коворкинг…
$1,27 млн
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Квартира 1 спальня в Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
TM Tower расположен в Бенидорме, всего в 150 метрах от пляжа Поненте, райского уголка на Кос…
$838,807
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Квартира 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Новый иконический проект появляется на побережье Бенидорма. Это элегантная и современная баш…
$1,04 млн
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Квартира 2 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 2 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
На побережье Бенидорма появляется новый архитектурный ориентир: элегантная, авангардная башн…
$1,03 млн
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Площадь 297 м²
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ПЛЯЖА В БЕНИДОРМЕ И С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ !!! Расположен на 1-й линии Плайя По…
$1,89 млн
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
TM Tower расположен в Бенидорме, всего в 150 метрах от пляжа Поненте, райского уголка на Кос…
$1,01 млн
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Квартира 2 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 2 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Откройте для себя Riviera 1 — эксклюзивный проект из 18 туристических апартаментов в одном и…
$183,259
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Квартира 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
На побережье Бенидорма появляется новый архитектурный символ: элегантная, авангардная башня,…
$1,34 млн
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Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
На побережье Бенидорма появляется новый архитектурный символ: элегантная, ультрасовременная …
$655,363
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Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
На побережье Бенидорма появляется новый архитектурный ориентир: элегантная, современная башн…
$683,103
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Квартира 2 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 2 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Откройте для себя Riviera 1, эксклюзивный проект из 18 туристических апартаментов в одной из…
$197,476
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Типы недвижимости в Марине-Бахе

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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