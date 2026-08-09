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Квартиры и апартаменты в Валенсии, Испания

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lHorta Nord
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la Safor
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la Ribera Baixa
29
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11 650 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 3/5
Код 20260724101229Двухкомнатная квартира с отдельной спальней и просторным балконом в жилом …
$302,990
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Квартира 2 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 2 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Ла Кала де Финестрат, на Коста-Бланке, всего в…
$487,438
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Квартира 2 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный комплекс апартаментов в очаровательном городе Аликант. Этот …
$366,373
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Ищете дом у моря с удобствами курорта? Это ваша возможность стать обладателем жилья в одном …
$459,071
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Квартира 2 комнаты в Benijofar, Испания
Квартира 2 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мест…
$328,183
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Квартира 1 комната в Валенсия, Испания
Квартира 1 комната
Валенсия, Испания
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
Код 20260719111501Инвестиционный апарт-номер площадью 42 м² в Hilford Resorts расположен в р…
$311,161
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Квартира 1 комната в Finestrat, Испания
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
Число комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
Код 20260721154438Продаются туристические апартаменты №11 с отдельной спальней и видом на мо…
$196,366
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Торре Инфинум III — это 34 эксклюзивные квартиры с видами на Пеньон де Ифач, соленые озера и…
$569,525
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$260,077
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Площадь 73 м²
Этаж 1/5
Код 20260728102749Продаётся квартира типа B площадью 72,99 м² на первом этаже NŌA Villajoyos…
$346,663
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Пентхаус 2 комнаты в Benijofar, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мест…
$328,183
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Квартира 2 комнаты в Bigastro, Испания
Квартира 2 комнаты
Bigastro, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Расположенный в очаровательном районе Бигастро, этот жилой комплекс предлагает исключительны…
$203,155
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Квартира 2 комнаты в Benijofar, Испания
Квартира 2 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Это эксклюзивное жилое предложение находится в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мес…
$328,183
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Квартира 3 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Расположенная в очаровательном муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, эта эксклюзивная коллекци…
$506,227
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$369,888
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные…
$264,748
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот эксклюзивный жилой комплек…
$513,146
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Торре Инфинум III - это здание из 34 эксклюзивных квартир с видами на Пеньон-де-Ифач, соляны…
$678,827
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Расположенный в прекрасном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает вы…
$298,348
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Современные готовые квартиры с 1 и 2 спальнями и видом на море в Торревьехе Эти квартиры, ра…
$528,105
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Роскошные апартаменты у моря в Торревьехе (пляж Кура и пляж Локос) находятся на первой линии…
$276,637
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Площадь 75 м²
Этаж 1/5
Код 20260727173849Продаётся семейная квартира типа A на первом этаже нового комплекса NŌA Vi…
$370,571
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Квартира 3 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 3 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 4/5
Код 20260724102440Просторная трёхкомнатная квартира с двумя отдельными спальнями и двумя бал…
$395,039
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$264,701
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Квартира 2 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 2 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, этот жилой комплекс предл…
$362,741
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Квартира 1 комната в Валенсия, Испания
Квартира 1 комната
Валенсия, Испания
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
Код 20260719112214Меблированные апартаменты 42 м² в новом четырёхзвёздочном Hilford Resorts.…
$311,161
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Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
На побережье Бенидора появляется новый символ. Элегантная и современная башня, которая перео…
$699,954
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Современные готовые квартиры с 1 и 2 спальнями и видом на море в Торревьехе Эти квартиры, ра…
$459,071
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Квартира 1 комната в Валенсия, Испания
Квартира 1 комната
Валенсия, Испания
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
Код 20260719113407Продаются готовые к гостиничной эксплуатации апартаменты площадью 42 м² в …
$256,906
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Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/2
Код 20260717110805Продаётся доходный апартамент площадью 21 м² в Hilford La Torre, Бенидорм.…
$209,212
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Типы недвижимости в Валенсии

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двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
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