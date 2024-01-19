Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Андалусия
  5. Квартиры

Квартиры в Андалусии, Испания

пентхаусы
233
квартиры-студии
6
однокомнатные
44
двухкомнатные
333
трехкомнатные
418
четырехкомнатные
76
Квартира В архив
Очистить
1 005 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Закрытом Комплексе в Популярном Районе Фуэнхиролы Этот жилой комплекс расположен …
€260,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Pedro de Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 5
Квартиры с Экологичным и Энергоэффективным Дизайном Рядом с Пляжем в Марбелье Квартиры оснащ…
€750,000
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Pedro de Alcantara, Испания
Пентхаус 5 комнат с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Pedro de Alcantara, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 278 м²
Количество этажей 5
Квартиры с Экологичным и Энергоэффективным Дизайном Рядом с Пляжем в Марбелье Квартиры оснащ…
€1,29 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Mijas, Испания
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 3 Спальнями и Уникальным Видом на Море в Малаге, Михас Квартиры расположены в ком…
€402,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Mijas, Испания
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 3 Спальнями и Уникальным Видом на Море в Малаге, Михас Квартиры расположены в ком…
€429,000
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Mijas, Испания
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 3 Спальнями и Уникальным Видом на Море в Малаге, Михас Квартиры расположены в ком…
€539,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с парковка в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты с парковка
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 5
Квартиры и Пентхаусы с 1-й, 2-мя и 3-мя Спальнями в Жилом Комплексе в Михасе Этот жилой комп…
€265,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 2/4
Квартира с 2 Спальнями и Видом на Море в Роскошном Комплексе в Фуэнхироле Ла Ресерва дел Ҳиг…
€579,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Проекте Исторического Здания в Малаге Эль Лимонар Квартиры расположены в эксклюзи…
€650,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€568,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€641,000
Оставить заявку
Квартира 5 комнат с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Квартира 5 комнат с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€711,000
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€774,000
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Пентхаус 5 комнат с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€797,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Проекте Исторического Здания в Малаге Эль Лимонар Квартиры расположены в эксклюзи…
€500,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€304,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€450,000
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€519,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€550,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море в Casares, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море
Casares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 3
Современные Квартиры в Малаге с Террасами в Касаресе. Апартаменты с видом на море расположен…
€499,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Manilva, Испания
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями по Доступным Ценам В Манильве, Недалеко от Пляжа Этот новый…
€375,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Casares, Испания
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Casares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 1/3
Квартиры с Видом на Море в Жилом Комплексе с Озером и Экзотическим Садом в Касаресе Апартаме…
€339,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Casares, Испания
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Casares, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в Жилом Комплексе с Озером и Экзотическим Садом в Касаресе Апартаме…
€259,000
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Torrox, Испания
Пентхаус 3 комнаты с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Torrox, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 1/3
Апартаменты с Современным Дизайном Всего в Нескольких Шагах от Пляжа в Торрокс-Коста Квартир…
€304,000
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море в Torre del Mar, Испания
Пентхаус 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море
Torre del Mar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 86 м²
Этаж 6/5
Залитые Солнцем Квартиры в Комплексе рядом с пляжем в Торре дель Мар Шикарная недвижимость н…
€520,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benalmadena, Испания
Квартира 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benalmadena, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 4
Стильные Квартиры с Прекрасным Видом на Море в Торремолиносе Торремолинос – один из главных …
€463,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море в Torremolinos, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры и Пентхаусы на Берегу Моря в Торремолиносе, Коста-дель-Соль Эксклюзивные …
€640,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в La Herradura, Испания
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
La Herradura, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и Пентхаусы с 2-мя и 3-мя Спальнями в Комплексе на Берегу Моря в Альмуньекаре Ун…
€331,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 4
Современная и Роскошная Квартира в Михасе в Комплексе Курортного Типа Жилой комплекс располо…
€531,000
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Современная и Роскошная Квартира в Михасе в Комплексе Курортного Типа Жилой комплекс располо…
€899,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти