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Квартиры в Mutxamel, Испания

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition в Mutxamel, Испания
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition
Mutxamel, Испания
Комнаты 2
Площадь 120 м²
Последние двухквартирные дома нового строительства в MutxamelРазделенные на 3 этажа они вкл…
€233,062
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Mutxamel, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Mutxamel, Испания
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Разработка независимых новых строительных вилл с частным бассейном и современной отделкой Д…
€459,991
Квартира 3 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 4
Продаётся aпартамент в Mutxamel в районе Mutxamel, располагается на 4 этаже. Общая площадь 1…
€110,000
Квартира 3 спальни с лифтом в Mutxamel, Испания
Квартира 3 спальни с лифтом
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2
Продаётся aпартамент в Mutxamel в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь 115…
€155,000
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