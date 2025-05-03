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Квартиры с садом в Испании

Торревьеха
708
Барселона
20
Марбелья
504
Валенсия
48
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427 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Современная вилла в стиле модерн жилой площадью 164 м2, с 3 спальнями, 3 ванными комнатами, …
$846,536
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Квартира 2 комнаты в La Mata, Испания
Квартира 2 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Эти стильные квартиры расположены всего в нескольких минутах ходьбы от моря, в одном из самы…
$375,290
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Квартира 3 спальни в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Рада буду  предложить  к вашему вниманию эту роскошные апартаменты  с частным бассейном, рас…
$1,26 млн
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 133 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$456,796
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Квартира в Casares, Испания
Квартира
Casares, Испания
Площадь 103 м²
New Development: Prices from € 299,000 to € 354,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$296,248
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 80 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   792 000 гаста & евро;   1 860 000. [Хабитасьоны: 2 - 4] […
$788,115
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 114 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   397 000 гаста & евро;   652 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$392,923
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
В продаже прекрасная квартира с видом на океан в зоне Torviscas Alto. Располагается в жилом …
$188,501
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 37 м²
New Development: Prices from € 168,000 to € 494,000. [Beds: 1 - 3] [Baths: 1 - 3] [Built siz…
$167,972
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Квартира в Мохакар, Испания
Квартира
Мохакар, Испания
Площадь 67 м²
Welcome to Macenas Mediterranean Resort, an exclusive refuge on the coast of Almería. This c…
$343,095
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 84 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   227 000 гаста & евро;   382 500. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$225,887
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 99 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   599 000 гаста & евро;   1 289 000. [Хабитасьоны: 2 - 3] […
$598,901
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Элегантный новый строительный проект всего в 800 метрах от километров песчаных пляжей. Уютны…
$396,200
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
В продаже апартамент, который находится в зоне San Eugenio Bajo, в комплексе Laguna Park. …
$180,829
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Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартиры с 2 спальнями(от 267 000Euro) и 3 спальнями ( от 288 000 Euro)и таунхаусы с 3 спаль…
$289,555
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Квартира в Михас, Испания
Квартира
Михас, Испания
Площадь 90 м²
New Development: Prices from € 253,000 to € 542,200. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$250,402
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новые апартаменты в Плайя Фламенка, до клюшек для гольфа 1000 м - TR114344 2 спальни, 2 ванн…
$182,238
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Элитные новые апартаменты в Playa Flamenca, Коста Бланка - TR114338 2 спальни, 2 ванные комн…
$183,323
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный жилой комплекс с апартаментами в Торре Пач…
$144,268
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Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
$183,298
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Квартира 5 спален в Кальпе, Испания
Квартира 5 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Эта очаровательная средиземноморская вилла расположена всего в 450 метрах или в 10 минутах х…
$855,869
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
В продаже уютный апартамент с одной спальней, ванной комнатой, гостиной и террасой. Апартаме…
$146,855
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Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
80 домов, открытых для света Средиземноморья  Частная урбанизация таунхаусов, квартир, пе…
$693,201
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Квартира в Андалусия, Испания
Квартира
Андалусия, Испания
Площадь 50 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   215 000 гаста & евро;   374 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$213,945
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 73 m2.Orientation - north.The Apartment is situated downtown.Ne…
$263,930
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
76 квартир с большими террасами и видом на море в отличном жилом комплексе! Почему этот жило…
$290,690
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Apartment in a privileged area of ​​the Costa Brava, in S’agaró. Located in the municipality…
$1,16 млн
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Квартира в Марбелья, Испания
Квартира
Марбелья, Испания
Площадь 44 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   183 000 гаста & евро;   469 500. [Хабитасьоны: 1 - 2] [Ба…
$182,102
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Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Квартира с видом на море и рядом с пляжем Ла Мата в Торревьехе . Дом находится на первом эта…
$148,575
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
В продаже апартамент, который находится в Комплексе Rocas del Mar, в зоне Costa Del Silencio…
$141,376
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