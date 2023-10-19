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Квартиры в Xabia Javea, Испания

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7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Xabia Javea, Испания
Квартира 3 комнаты
Xabia Javea, Испания
Комнаты 3
Площадь 88 м²
ПРОДАЖА КВАРТИР В ЖИЛОМ РАЙОНЕ СО ВСЕМИ УСЛУГАМИ В JVEA XBIA Новый жилой комплекс из 74 дом…
€258,634
Квартира 2 комнаты в Xabia Javea, Испания
Квартира 2 комнаты
Xabia Javea, Испания
Комнаты 2
Площадь 76 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ В JAVEA В 5 МИНУТАХ ОТ ПЛЯЖА ПОРТ И ЦЕНТР Новый жилой в нескольких минутах от п…
€285,109
Квартира 3 комнаты в Xabia Javea, Испания
Квартира 3 комнаты
Xabia Javea, Испания
Комнаты 3
Площадь 97 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ В JAVEA В 5 МИНУТАХ ОТ ПЛЯЖА ПОРТ И ЦЕНТР Новый жилой в нескольких минутах от п…
€402,207
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Xabia Javea, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Xabia Javea, Испания
Комнаты 3
Площадь 372 м²
Впечатляющая современная вилла в привилегированном месте с видом на море в Urb Tosalet Jvea…
€1,65 млн
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Xabia Javea, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Xabia Javea, Испания
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Последний новый строительный дом в центре Хавеа с 3 спальнями и 2 ванными комнатами полност…
€258,634
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в Xabia Javea, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Xabia Javea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Апартаменты рядом с пляжем в Хавеа, Коста Бланка. Жилой дом состоит из 58 домов с спальнями …
€342,000
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в Xabia Javea, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Xabia Javea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Апартаменты рядом с пляжем в Хавеа, Коста Бланка. Жилой дом состоит из 58 домов с спальнями …
€262,000
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