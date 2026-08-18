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Квартиры и апартаменты в Хавее, Испания

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170 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Хавея, Испания
Квартира 3 спальни
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Полностью отремонтированная квартира в современном стиле на первом этаже с лифтом в городско…
$429,829
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Квартира 3 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Откройте для себя новый дом в нескольких минутах от пляжа. Этот жилой комплекс входит в триф…
$482,564
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Квартира 3 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Откройте для себя ваш новый дом всего в нескольких минутах от пляжа. Этот жилой комплекс явл…
$591,791
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 3 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в привилегированной части Хавеи, между Средиземн…
$542,090
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Пентхаус 3 комнаты в Хавея, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в одной из самых востребованных…
$904,776
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Квартира 3 спальни в Хавея, Испания
Квартира 3 спальни
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 177 м²
Ваш новый дом в нескольких минутах от пляжа состоит из 4 фаз, первые две уже строятся, а все…
$649,484
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Ощутите средиземноморский образ жизни в вашем новом доме в Хавее. В продаже — эксклюзивный …
$641,492
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Пентхаус 3 комнаты в Хавея, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Откройте для себя эксклюзивную новостройку, расположенную в одном из самых желанных и популя…
$971,662
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Квартира 3 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в привилегированном районе Хавеи, между Средизем…
$507,415
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Квартира 2 спальни в Хавея, Испания
Квартира 2 спальни
Хавея, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Бутиковые новостройки в Хавеа, недалеко от пляжа и центра города Эксклюзивная жизнь…
$406,379
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Квартира 3 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в привилегированном районе Хавеи, между Средизем…
$514,350
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Квартира 4 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 4 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Откройте для себя новый дом в нескольких минутах от пляжа. Этот жилой комплекс входит в триф…
$1,00 млн
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Квартира 2 спальни в Хавея, Испания
Квартира 2 спальни
Хавея, Испания
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Бутиковые новостройки в Хавеа, недалеко от пляжа и центра города Эксклюзивная жизнь на сев…
$573,125
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Квартира 2 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 2 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Воплотите мечту о Средиземноморье в Azure: пляж, дизайн и эксклюзивность рядом с пляжем Арен…
$417,259
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Квартира 2 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 2 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в одном из самых привилегированных районов Хавеи…
$560,583
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Пентхаус 3 комнаты в Хавея, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и открытыми зонами в Хавее Квартиры расположены в Хавее – в обжит…
$558,082
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Квартира 3 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Расположенные в предпочтительном районе, ваши будущие апартаменты у моря предлагают тщательн…
$431,707
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Квартира 2 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 2 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в одной из самых привилегированных зон Явеи, где…
$398,766
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Квартира 3 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в одном из самых привилегированных районов Хавеи…
$433,441
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Пентхаус 3 комнаты в Хавея, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в привилегированном районе Хавеи, между Средизем…
$533,999
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Пентхаус 3 комнаты в Хавея, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в привилегированном районе Хавеи, между Средизем…
$518,973
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Квартира 3 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и открытыми зонами в Хавее Квартиры расположены в Хавее – в обжит…
$448,479
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Квартира 2 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 2 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в привилегированном районе Хавеи, между Средизем…
$549,025
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Пентхаус 3 комнаты в Хавея, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в привилегированной части Хавеи, между Средиземн…
$516,084
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Квартира 3 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Откройте для себя эксклюзивную акцию по продаже новых объектов недвижимости, расположенную в…
$734,438
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Квартира 2 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 2 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в привилегированной части Хавеи, между Средиземн…
$429,395
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Квартира 2 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 2 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Расположенный в привилегированном районе у моря жилой комплекс предлагает тщательно продуман…
$437,486
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Квартира 2 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 2 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в одной из самых привилегированных зон Хавеи, гд…
$398,766
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Квартира 2 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 2 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в привилегированном районе Явеи, между Средиземн…
$439,220
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Квартира 2 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 2 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Расположенный в привилегированном районе у моря, ваш будущий дом предлагает тщательно продум…
$425,350
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