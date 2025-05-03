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Квартиры около гольф-клуба в Испании

Торревьеха
708
Барселона
20
Марбелья
504
Валенсия
48
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505 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Апартаменты в Бенидорме, Коста Бланка - TM116960 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковров…
$411,120
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$486,482
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Пентхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
$430,544
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Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Bungalows for sale in Finestrat, Costa Blanca A new luxury residential complex, within the n…
$327,027
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный жилой комплекс с апартаментами в Торре Пач…
$151,805
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Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Residential complex in Finestrat Hills, Costa Blanca 16 exclusive properties with private po…
$414,263
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Квартира 2 спальни в Oliva, Испания
Квартира 2 спальни
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Exclusive residential in Oliva Nova Golf, Valencia A home where you can enjoy an infinity of…
$779,674
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 37 м²
New Development: Prices from € 168,000 to € 494,000. [Beds: 1 - 3] [Baths: 1 - 3] [Built siz…
$167,972
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Современные апартаменты в Бенидорме, до моря 300 м - TM116984 2 спальни, 2 ванные комнаты. П…
$388,341
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Апартаменты расположены в привилегированном месте с видом на море, в одном из самых высоких …
$429,575
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 128 m2.New Build.There is communal pool, сovered garage, parki…
$295,299
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 84 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   227 000 гаста & евро;   382 500. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$225,887
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Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Инвестируйте во впечатляющий апартамент с 3 спальнями на продажу в GRAN HOTEL GUADALPIN BANU…
$1,50 млн
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 194 m2.Solarium: 68 m2.New Build.There is communal pool, сover…
$358,037
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Апартаменты в Лос Балконеш, Торревьеха, Аликанте. Balcones De Amay расположен в тихом районе…
$636,825
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Квартира 3 спальни в Benejuzar, Испания
Квартира 3 спальни
Benejuzar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Это прекрасная возможность приобрести большую квартиру с 3 спальнями по действительно хороше…
$99,588
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Квартира в Михас, Испания
Квартира
Михас, Испания
Площадь 90 м²
New Development: Prices from € 253,000 to € 542,200. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$250,402
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новые апартаменты в Плайя Фламенка, до клюшек для гольфа 1000 м - TR114344 2 спальни, 2 ванн…
$182,238
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
2 bedrooms, 1 bathroomArea: 102 m2.New Build.There is communal pool, сovered garage, parkin…
$214,173
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Новые апартаменты в Вильямартин, Коста Бланка, Испания - TM117239 2 спальни, 2 ванные комнат…
$245,154
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Элитные новые апартаменты в Playa Flamenca, Коста Бланка - TR114338 2 спальни, 2 ванные комн…
$183,323
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 161 м²
2 bedrooms, 1 bathroomArea: 161 m2.Solarium: 65 m2.New Build.There is communal pool, сovere…
$275,829
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный жилой комплекс с апартаментами в Торре Пач…
$144,268
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Апартаменты в Villamartin, до гольф-клубов 760 м - TM117248 2 спальни, 2 ванные комнаты. Пло…
$264,679
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 162 m2.Solarium: 65 m2.New Build.There is communal pool, сover…
$269,339
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Квартира 2 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Элитные новые апартаменты в La Zenia, 2 спальни - ER7074 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковров…
$198,596
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Пентхаус в Benijofar, Испания
Пентхаус
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Люкс класс пентхаус в Сьюдад Кесада - ER7046 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 109…
$287,459
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 115 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$447,816
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Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
АПАРТАМЕНТЫ В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новое здание состоит из 10 квартир с 2 и 3 спальнями в ц…
$133,610
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Квартира в Марбелья, Испания
Квартира
Марбелья, Испания
Площадь 44 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   183 000 гаста & евро;   469 500. [Хабитасьоны: 1 - 2] [Ба…
$182,102
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